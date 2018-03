Cristian Pantazi și Dan Tăpălagă părăsesc HotNews. Pregătesc împreună alt proiect editorial

Redactorul-şef Cristian Pantazi şi editorul coordonator Dan Tăpălagă au anunţat că părăsesc echipa HotNews, urmând să lucreze împreună la alt proiect editorial. Noul proiect va fi un site axat pe hard news cu subiectele zilei, anchete, opinii şi analize de calitate.

UPDATE - „Nu sunt multe de explicat. Pur şi simplu vedem diferit dezvoltarea site-ului, vedem diferit şi abordarea subiectelor, dar în general dezvoltarea site-ului – cum mergem de aici încolo, cu mai multe ştiri economice, cu mai multe anchete, cu mai multe ştiri politice sau fără ştiri politice, deci chestii de conţinut mai degrabă. Aici au fost diferenţele editoriale“, a explicat Tăpălagă pentru Adevărul.

Despre noul proiect a spus că se va axa pe zona de hard news: „Important e că dezvoltăm acest nou proiect, nu facem pasul înapoi din presă, ci încercăm să ducem lucrurile înainte. (...) A contat mai ales dorinţa de a dezvolta un proiect nou, de a avea propriul proiect editorial. Sperăm ca săptămâna viitoare să lansăm noul site. Va fi un site axat pe hard news, vom avea subiectele zilei, anchete, opinii şi analize de calitate, toate în zona quality”, a mai spus el

”Se incheie astazi una din cele mai frumoase calatorii din cariera mea de jurnalist. Foarte probabil, curand va incepe alta. Dupa aproape 12 ani, colaborarea mea cu HotNews.ro se opreste aici.

Cat timp am avut un cuvant de spus in conducerea editoriala, am cautat impreuna cu Cristi Pantazi si cu toti ceilalti colegi din redactie sa servim exclusiv interesul public, adevarul si ne respectam cititorii aducandu-le informatii si analize de calitate”, a scris Tăpălagă pe Hotnews.ro, într-un text cu titlul ”Final de drum. Pe curând!”

”Le multumesc actionarilor pentru deplina libertate editoriala oferita in vremuri tulburi si pentru curajul de a rezista in momente dificile pentru presa din Romania. N-au fost deloc putine incercarile prin care am trecut impreuna.

Chiar daca azi ne despart viziuni diferite, sunt convins ca vom merge ani buni de aici incolo pe acelasi drum. Ce ne-a unit puternic a fost credinta intr-un set de valori. Asta nu s-a schimbat fundamental. Sper ca intr-o buna zi ne vom intalni din nou”, a mai scris Tăpălagă.

Jurnalistul le-a cerut cititorilor săi, pe care i-a numit ”public avizat și exigent”, să aibă ”putintica rabdare. Ne vom revedea curand in urmatorul proiect editorial.”

Și Cristian Pantazi a scris despre plecarea sa, sub titlul ”Despartirea de HotNews.ro. Un nou inceput”.

”A venit timpul sa aleg alt drum. Dupa aproape 14 ani in cea mai tare redactie din Romania, plec de la HotNews.ro pentru un alt proiect editorial impreuna cu Dan Tapalaga si alti ziaristi de calibru din afara redactiei. Las in urma o redactie formidabila si un public exceptional. HotNews.ro e una dintre ultimele busole functionale intr-un peisaj mediatic desertificat, si sint convins ca asa va ramine.

O multumire aparte li se cuvine actionarilor. Au creat si dezvoltat un produs jurnalistic de referinta in jurul unor valori clare si asumate unanim.

Voua, cititorilor, va multumesc pentru increderea cu care m-ati investit in toti anii astia. Am cautat permanent sa servesc interesul public, sa aflu adevarul si sa il public. Am facut si greseli, dar ati inteles ca ele sint inerente in meseria noastra si ca niciodata nu am scris cu rea-credinta. Sint convins ca ne vom intilni din nou, ca ideile si valorile in care credem sint comune.

Mai multe detalii despre noul proiect lansat impreuna cu Dan Tapalaga - in curind.

La buna revedere!”

