Primarul PSD din Cavnic: Mitingul PSD este „pentru penalul de Liviu Dragnea”

Primarii, consilierii locali și județeni, sunt obligați să fie prezenți la mitingul de la București, altfel sunt amenințați că își vor pierde mandatele a declarat primarul PSD din Cavnic, Maramureș, Vladimir Petruț.

Vladimir Petruț a declarat, joi, că Mitingul PSD de la București este organizat ”pentru penalul de Liviu Dragnea” care vrea să arate câtă lume îl susține și ce popularitate ar, a declarat Petruț pentru Mediafax.

”Nu consider că PSD are vreun motiv să organizeze acest miting de la București, având în vedere că guvernează cu peste 60 % la nivel național, au administrații locale, județene, Guvern, servicii deconcentrate, prefecți, subprefecți. Cred că este un miting pentru penalul de Liviu Dragnea, vineri va fi sentința și vrea să arate câtă lume îl susține și ce popularitate are, ca să aibă motiv să rămână în funcție după ce va fi condamnat, pentru că eu sunt convins că va fi condamnat. Au spus că aleșii locali ai PSD, consilieri locali și județeni, trebuie să meargă la miting. Dacă nu merg își pierd mandatul. Oamenii merg pentru că așa li se cere, că și eu dacă le spun consilierilor să meargă, merg, pentru că nu au ce face”, a spus Petruț.

Potrivit acestuia, membrii de partid din Maramureș care vor participa la miting vor sta 24 de ore în autocare, urmând să plece sâmbătă dimineață spre București.

”Noi suntem din Maramureș, până la București sunt 550 de km, lipsa autostrăzilor și a infrastructurii face să se circule pe un drum cu două benzi în condiții de zi. Astfel, sub 10 ore nu au cum să facă până la București, ajung la ora 19-20 în București, îi pun pe stradă să strige 3 - 4 ore, apoi îi urcă înapoi în autocare, pentru a călători toată noaptea până acasă. Practic, acei oameni vor sta 24 ore în mașină, cu pauze prin benzinării sau parcări, nu cred că sunt animale”, a mai spus edilul din Cavnic.

Vladimir Petruț a precizat că filiala PSD din Cavnic nu va participa cu niciun membru la miting.

”Nu suntem o organizație oarecare, la alegerile din 2016, orașul Cavnic a obținut cel mai mare procent al PSD din județul Maramureș, 72% la alegerile locale. Până în 2016, PSD nu a câștigat niciodată Primăria Cavnic, eu am câștigat atunci prima oară alegerile locale. Eu nu am fost de acord cu Ordonanța nr. 13 și am renunțat anul trecut la funcțiile de conducere din partid, dar am rămas simplu membru al PSD și așa voi rămâne. Nu îmi voi da demisia niciodată, dacă ei vor decide să mă excludă, mă voi lupta în toate forurile de conducere. Eu nu am nimic cu PSD ca partid, am treabă cu cei care ne conduc azi și care sunt niște oameni care își urmăresc interesele proprii, nu cele ale celor care i-au votat. Din păcate, oamenii habar nu au ce se întâmplă în interior”, a mai spus Petruț.

Președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea, susține că primarul de Cavnic nu mai este de facto membru PSD din februarie 2017, când a anunțat public că renunță la toate funcțiile deținute în PSD și că nu susține politica partidului. ”Din lașitate nu și-a depus și demisia din funcția de primar obținută în numele PSD, însă pentru acest lucru îl vor sancționa locuitorii Cavnicului”, a spus Zetea.

Conducerea PSD Maramureș va lua în calcul excluderea lui Petruț din partid.