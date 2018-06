Iohannis, atac dur la Dragnea: Este inadmisibil ca un infractor sa ameninte magistratii

Președintele Iohannis a renunțat marți să se mai refere la politicienii corupți cu sintagma „penali” și l-a numit pe liderul PSD în mod direct „infractor” care „a convocat un miting mediocru anti-justiție” pentru ca să „renunțăm la valorile democratice”.

În prima sa ieșire în fața presei, după mitingul de sâmbătă al PSD-ALDE și declarațiile războinice de a doua zi de la Antena 3 ale liderului PSD, Liviu Dragnea, în care îl acuză pe șeful statului că ar fi „beneficiarul statului paralel” iar NATO și UE ar fi finanțat această nouă „securitate”, președintele Klaus Iohannis a spus că totul „este o invenție a PSD-iștilor prin care vor să-și motiveze demersurile anti-justiție și anti-servicii. Atât de simplu este!” a explicat președintele.

Presedintele Klaus Iohannis l-a atacat direct pe Dragnea, spunind ca "este inadmisibil ca un politician, care mai este si infractor, sa ameninte magistratii".

„De dragul unuia care vrea să fie mai puternic decât e sănătos renunțăm la valorile democratice? Constat o coincidență care ridică foarte multe întrebări,” a continuat Ioahannis tirul acuzațiilor la adresa lui Dragnea, după întâlnirea avută cu reprezentantii Comisiei de la Venetia veniti in Romania sa discute despre Legile Justitiei

Referindu-se la viziunea lui Dragnea, expusă în interviul dat lui Mihai Gâdea și Mircea Badea, conform căreia, NATO și UE sunt susținătoarele și finanțatoarele „statului paralel”, Iohannis a spus că este „foarte proastă și contraproductivă”.

"Declaratia este foarte proasta si contraproductiva. Eu m-am mai referit la aceste chestiuni. In Romania nu exista niciun stat paralel. Este o inventie a pesedistilor prin care vor sa-si motiveze demersurile anti-justitie si anti-servicii. Atat de simplu este!

In Romania exista un singur stat si pe acest stat il reprezint eu. Deci povestea cu statul paralel este o inventie, nu stiu daca a pesedistilor sau a consultantilor pesedistilor, dar pot sa-i asigur pe romani ca in Romania nu exista niciun stat paralel.

Si restul sunt povesti, povesti prin care PSD incearca sa-si valideze anumite demersuri destul de discutabile", le-a spus Iohannis jurnalistilor.

Scriptul conferinței de presă dată publicității de administrația prezidențială:

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Tocmai s-a încheiat întâlnirea pe care am avut-o cu o delegație a Comisiei de la Veneția, o delegație care a venit în România să discute despre legile justiției. Vă amintiți probabil că eu am sesizat Comisia de la Veneția și i-am rugat să facă o analiză a legislației care este încă în lucru, a celor trei legi care se referă la justiție. Am avut o discuție foarte bună, am discutat evident despre aceste legi, care sunt preocupările noastre și așteptăm cu mare interes să avem poate chiar o opinie preliminară, în relativ scurt timp și în final să avem o opinie consolidată, care cred eu că va fi luată în considerare de Parlament, pentru a armoniza această legislație cu legislația europeană în materie.

Jurnalist: Le-ați transmis reprezentanților Comisiei de la Veneția că unele dintre modificări au fost scrise cu dedicație, așa cum v-ați exprimat în trecut?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Nu am dorit să intrăm nici eu, nici membrii delegației în textul legii. Am discutat mai degrabă despre principii și, da, le-am explicat cum am ajuns la concluzia că este nevoie de această sesizare, o dată procedura neuzuală de comisie specială a Camerei, împreună cu Senat, pe urmă lipsa totală de transparență în dezbaterea acestei comisii, dar și faptul că anumite prevederi din lege pot duce la blocaje în justiție. Le-am explicat destul de detaliat preocupările mele și le-am răspuns la câteva întrebări legate de procedură, de parcursul legii și mi-au spus cum ar putea să arate parcursul acestor analize.

Jurnalist: Domnule Președinte, legat de subiectul fierbinte al acestor zile, s-a publicat motivarea deciziei Curții Constituționale. Ați apucat să o citiți? Ce ați înțeles din ea?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Am citit motivarea deciziei Curții. Ca să nu apară așa o confuzie în spațiul public, eu am spus de prima dată când m-ați întrebat că voi citi această motivare până când o înțeleg foarte bine, deci mai avem un pic de citit. Însă, citind această motivare, au apărut câteva lucruri pe care pot să vi le comunic și astăzi, câteva chestiuni care m-au făcut să evaluez anumite demersuri într-o nouă lumină.

Deci două chestiuni, trei aș sublinia după o primă citire foarte atentă a deciziei și a motivării. Vreau să spun din capul locului că în această etapă, recunosc că motivarea aduce la suprafață mai multe întrebări decât clarificări, dar o aprofundare ulterioară ne duce mai aproape de adevăr. Vom vedea!

Dați-mi voie să o iau un pic de la început. Evident ca toată dezbaterea a pornit în jurul luptei anticorupție și atunci, sigur, se pune întrebarea legitimă: dacă atâția politicieni sunt nemulțumiți cu lupta anticorupție, dacă au fost atâtea discuții mai este nevoie de lupta anticorupție în România? Aici răspunsul meu este ferm și clar: România are nevoie de lupta anticorupție, ea trebuie dusă cu toată fermitatea și românii trebuie să aibă încredere că aceasta este o luptă dreaptă. Sigur, au fost aduse unele exemple unde poate procedurile au fost discutabile, unde poate lucrurile nu au mers așa, cum se zice, ca la carte. Dar aceste chestiuni sunt în analiză, sunt în rezolvare și mii și mii de alte cazuri merg înainte și lupta anticorupție este un succes în România.

Deci aici sunt foarte ferm, foarte clar - lupta anticorupție merge mai departe.

Doi, abordarea politică. Putem să constatăm destul de ușor că PSD încearcă de o bună vreme încoace să amputeze puterile Președintelui. Atenție! Un partid, PSD, încearcă să amputeze puterile Președintelui României.

De ce? Fiindcă Președintele României, actualul Președinte al României, evident că are în multe privințe altă părere decât majoritatea pesedistă din Parlament. Am văzut această dorință, prima dată vă amintiți probabil când s-a modificat legea ANCOM, unde președintele a fost scos din procedura de numire a Președintelui ANCOM. A continuat discuția chiar când s-au discutat legile justiției, unde puterea președintelui a fost diminuată față de situația anterioară din legile care au fost în vigoare.

Și atunci se pune întrebarea: nu cumva aceste legi au fost modificate și pentru a diminua puterea Președintelui? Deci este clar că PSD încearcă cu toate mijloacele de care dispune să diminueze puterea Președintelui.

Din păcate, din păcate, decizia Curții Constituționale vine exact în aceeași linie și în aceeași logică de diminuare a rolului Președintelui în procedura de demitere a unui înalt procuror. Și de aici apar întrebările.

Dacă citim motivarea, se pune întrebarea: care mai este statutul procurorilor în România? După această decizie mai sunt procurorii independenți, așa cum ni-i dorim ca să fie eficienți, de exemplu, în lupta anticorupție? Sau sunt duși procurorii mai degrabă în subordinea ministrului justiției decât sub autoritatea ministrului justiției, așa cum scrie în Constituție? Este o întrebare la care trebuie să răspundem.

O altă întrebare care, evident, se pune în același context: avem un nou super-ministru al justiției? Avem un nou super-ministru al justiției care decide și Președintele execută?! Fără să se țină seama de avizul CSM?

De unde vine următoarea întrebare: ce mai este CSM? Cum poate CSM să-și îndeplinească rolul principal pe care îl are, conform Constituției, de garantare a independenței justiției, dacă CSM nici nu mai contează în procedura de demitere a unui procuror, a unui procuror-șef.

Iată întrebări la care, încet, încet trebuie să înceapă să răspundă și unii, și alții. Sunt întrebări care trebuie să primească un răspuns după o dezbatere publică, clară, sănătoasă, extinsă și eu sunt dispus să pun aceste întrebări într-o dezbatere publică.

Jurnalist: Într-un referendum, eventual?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Un referendum poate să fie eventual finalul, la finalul unei astfel de dezbateri. Am văzut, din nefericire, ce lucruri discutabile pot ieși dintr-o dezbatere prost condusă și netransparentă cum a fost dezbaterea pe legile justiției din parlament. Așa ceva mai mult încurcă lucrurile decât să le clarifice.

Nu! Este nevoie de o dezbatere largă, este nevoie de o discuție cu toți, absolut toți actorii interesați și poate este nevoie, sigur, la sfârșit, ca poporul român să-și spună părerea. Poate este nevoie de clarificări în Constituție chiar.

Poate este nevoie de o clarificare în Constituție, poate trebuie să gândim dacă lucrurile, arhitectura statului este bine gândită sau dacă trebuie introduse noi mecanisme care ne garantează că nu ne îndepărtăm de la valorile democratice, poate este nevoie să discutăm ce fel de persoane pot fi chemate la conducerea statului, poate revenim la discuția pe care am pornit-o în toamna lui 2016 și de atunci lucrurile au fost interpretate în fel și chip.

Jurnalist: (...) CCR sau a unei părți din CCR cu PSD pentru amputarea acestor atribuții ale președintelui despre care vorbeați?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Nu aș merge până acolo. Constat însă, este evident că această decizie vine exact în linia PSD, prin care încearcă să amputeze din puterile președintelui.

Jurnalist: Și, juridic vorbind, mai aveți vreo posibilitate să cereți aceste lămuriri de care vorbeați Curții? Strict juridic, legal.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Care sunt pașii juridici urmează să vă lămuresc atunci când, împreună cu juriștii din administrație, ajungem la o concluzie. Trebuie să înțelegeți că aici nu este vorba de o speță simplă, este vorba de o speță foarte complicată, este vorba de o speță care cu siguranță va avea influențe asupra felului cum funcționează statul român în continuare și cum interpretăm arhitectura statului în continuare.

Nu putem să facem greșeala să aplicăm mecanic anumite lucruri, fiindcă riscul foarte mare care apare aici este să ne găsim într-o situație de formă fără fond. Noi nu avem nevoie de o construcție a statului care este formă fără fond, noi avem nevoie de un fond puternic, avem nevoie de un stat puternic și pentru a avea un stat puternic trebuie să găsim răspunsurile noastre, ale românilor, la aceste întrebări.

Jurnalist: Spuneți-ne, domnule Președinte, dacă se poate separa, puteți separa cele două probleme despre care ați vorbit? Decizia Curții, acolo scrie clar: președintele semnează revocarea șefei DNA. Puteți să faceți această separație?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Această separație tocmai am făcut-o. Motivarea foarte amplă scrisă de Curtea Constituțională ne dă câteva indicații, ne ridică câteva probleme. Nu putem să facem următorul pas până nu ne clarificăm ce anume ni se transmite în această motivare.

Jurnalist: Semnați decretul de revocare, domnule Președinte? (...) cei de la PSD spuneau că este un demers posibil în acest context, în acest moment?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Cred că se grăbesc un pic pesediștii. Eu nici nu am afirmat în vreun fel ce voi face în perioada imediat următoare, decât să citesc cu atenție decizia și motivarea, și să văd cum putem să formulăm demersuri care ne dau răspunsuri pertinente la întrebările care apar de acolo. Ah, sigur, unii politicieni s-au grăbit să dea în spațiul public cu suspendarea.

Repet, nu va exista nicio suspendare, fiindcă nu există niciun temei pentru suspendare, iar, dacă unii pesediști se trezesc vorbind de suspendare, doar așa, să pară mai interesanți la televizor, este problema dumnealor.

Jurnalist: Există un orizont de timp în ceea ce privește decizia dumneavoastră privind eventuala revocare a Laurei Codruța Kövesi?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Acum, sigur, este nevoie să reacționez într-un timp rezonabil, nu putem să stăm, de exemplu, până în decembrie. Dar nu cred că cineva serios așteaptă de la mine să aplic mecanic o decizie într-o zi sau două. Repet, nu-mi doresc să ajungem într-un stat care se bazează pe o formă fără fond, ci doresc, dacă aceste teme acum au apărut, să avem o dezbatere, să avem o discuție, să ne lămurim înainte să facem un pas.

Jurnalist: O decizie a CCR este obligatorie și imediată, domnule președinte.

Jurnalist: Vă întrebam dacă demisia șefei DNA este o opțiune, domnule președinte, în acest moment și dacă ați discutat cu Laura Codruța Kövesi.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Nu am discutat această chestiune și asta n-ar depinde de mine. Deci nu puteți să-mi puneți mie această întrebare.

Jurnalist: Dar credeți că ar detensiona situația, ar face această dezbatere publică despre care vorbiți mai ușoară?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: În mod paradoxal, nu, fiindcă întrebările au fost puse, lucrurile au fost scrise într-o motivare a deciziei CCR și ele trebuie să primească un răspuns. Nu putem să stăm și să ne întrebăm: bun, și acum ce-i cu procurorii? Ce-i cu lupta anticorupție? Nu, lupta anticorupție trebuie să continue, procurorii trebuie să fie independenți, în niciun caz nu pot fi controlați politic, nu putem să avem un super ministru care dictează Președintelui ce să facă. Deci aceste lucruri sunt foarte importante de lămurit, altfel rămânem cu o incertitudine care agravează lucrurile în loc să le lămurească.

Jurnalist: Dar dacă o decizie a Curții este imediată și obligatorie, ce le spuneți celor care vă spun că încălcați Constituția cu cât trece timpul?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Eu nu încalc Constituția, eu veghez la aplicarea Constituției.

Jurnalist: (...) niște declarații la adresa procurorilor care au fost interpretate ca amenințări chiar de asociații de procurori și de magistrați, au cerut CSM să intervină în acest caz. Dumneavoastră ați auzit aceste declarații, cum le comentați?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Păi, pe bună dreptate, s-au revoltat magistrații. Adică, cum se trezește un politician, care mai este și infractor, să ducă la televizor, să amenințe acolo magistrații? După ce a convocat un miting mediocru anti-justiție? Deci este inadmisibil. De asta am spus, nu putem să lăsăm statul să intre într-o situație de incertitudine, să intrăm în derivă și să ne trezim. În loc să consolidăm democrația românească, noi așa, de dragul unuia care vrea să fie mai puternic decât este sănătos, renunțăm la valori democratice.

Jurnalist: Cu reprezentanții Comisiei de la Veneția ați discutat despre presiunile de care s-au plâns judecătorii CCR în urma deciziei pe care au luat-o? Inclusiv din partea dumneavoastră și a declarațiilor pe care le-ați făcut?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Nu. Această temă nu a fost ridicată.

Jurnalist: Cum vedeți această sesizare pe care o face?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: În niciun fel. Să o lămurească cei care au făcut-o.

Jurnalist: Pentru că spuneți că vegheați la respectarea Constituției, luați în calcul să îi cereți totuși doamnei Kövesi să demisioneze? Dumneavoastră sunteți mediator, spuneți că respectați Constituția...

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Eu acum sunt în faza în care mă lămuresc ce este cu decizia Curții Constituționale și cu motivarea.

Jurnalist: Dar puterea actuală mai are, domnule Președinte, un referendum, mai are rezultatele unui referendum pe care le ține la sertar și pe care nu le-a aplicat niciodată. Ce credeți că vor face cu încă un referendum, cel pe care vi-l doriți dumneavoastră, așa cum spuneți?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Una e una și alta e alta. Actuala chestiune pe care s-a cerut referendum e tărăgănată tocmai de PSD și de Parlament, fiindcă aveau toată legislația necesară dacă asta voiau să supună votului popular, dar este o chestiune care va primi răspuns când va primi. Cealaltă chestiune este cum construim noi românii în România statul nostru ca să fie solid și să avem o democrație garantată.

Jurnalist: Dar ca să fie clar, acuzați Curtea Constituțională de implicare în politică?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Nu, nu aș face așa ceva cum nici nu este cazul. Constat o coincidență care de data aceasta ridică foarte multe întrebări, cele pe care tocmai le-am enunțat.

Jurnalist: Cine ar trebui să lămurească această coincidență? Președintele Curții? Judecătorii care au semnat opinii concurente? Cine anume?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Eu cred că aceste chestiuni trebuie lămurite în primul rând de politicieni, fiindcă Curtea Constituțională acum a dat o decizie și a ridicat multe întrebări, dar demersul de amputare a puterilor Președintelui este un demers clar al PSD și nu a început de acum o lună, a început mai demult. Deci PSD, văzând de atâția ani că nu reușește să dea Președintele țării și dorind să controleze întreg spațiul politic, s-a gândit că este o soluție să taie din atribuțiile și din puterile Președintelui și eu le spun clar: nu este o soluție.

Jurnalist: Din acea dezbatere ar trebui să facă parte și consultări politice aici la Cotroceni? Convocați? Sau societatea civilă?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Bineînțeles! Dacă vrem să ajungem la niște concluzii solide și sănătoase pentru România, toată lumea trebuie să intre în dezbateri, toată lumea trebuie să intre în consultări - și politicienii, și societatea civilă, și...

Jurnalist: Le demarați?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Eu sunt dispus să pornesc un astfel de demers, dar acum prima dată trebuie să ne lămurim cum este cu motivarea.

Jurnalist: În acest context domnul Dragnea a spus că statul paralel din România a fost finanțat din păcate și de partenerii noștri externi. Vă îngrijorează această declarație? Are vreun efect asupra parteneriatelor strategice ale României?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Declarația este foarte proastă și contraproductivă. Eu m-am mai referit la aceste chestiuni. În România nu există niciun stat paralel. Este o invenție a Pesediștilor prin care vor să-și motiveze demersurile anti-justiție și anti-servicii. Atât de simplu este! În România există un singur stat și pe acest stat îl reprezint eu. Deci povestea cu statul paralel este o invenție, nu știu dacă a pesediștilor sau a consultanților pesediștilor, dar pot să-i asigur pe români că în România nu există niciun stat paralel, și restul sunt povești, povești prin care PSD încearcă să-și valideze anumite demersuri destul de discutabile. Eu vă mulțumesc, vă doresc o zi bună și o să mai vorbim despre aceste lucruri. Mulțumesc! La revedere!