Eugen Tomac, ales președinte al PMP din postura de singur candidat. Băsescu, șef onorific

Președintele executiv Eugen Tomac a fost ales președinte al Partidului Mișcarea Populară la congresul extraordinar de sâmbătă iar Băsescu se va retrage în postura de președinte onorific. De altfel, Băsescu a spus că în 2020, când i se va încheia și mandatul de senator, se va retrage și din viața politică.

”Ce vreţi, să ajung ca Iliescu să mă târâi prin partid?”, i-a replicat Băsescu deputatului Robert Turcescu, care a deplâns, în versuri, plecarea ”comandantului” de la șefia partidului.

***

Traian Băsescu se retrage astăzi de la şefia PMP: a venit timpul să predau ştafeta

Liderul PMP Traian Băsescu și-a anunțat sâmbătă retragerea de la șefia partidului, la congresul extraordinar al formațiunii întrunit special pentru a-i alege succesorul. În cursa pentru şefia PMP s-a înscris un singur candidat: actualul preşedinte executiv Eugen Tomac.

În ziua predării ștafetei de președinte al PMP, Traian Băsescu le-a spus delegaților veniți la Congres, că lasă moștenire partidului pe care l-a creat „obiectivul întregirii țării”, unirea României cu Republica Moldova.

"Eu vă spun că în istoria naţiunilor sunt şi momente de demnitate. Aşa cum a fost crearea României Marii, e de datoria noastră să reîntregească ţara, aşa cum au făcut acum 100 de ani înaintaşii noştri. Ei au putut, noi de ce nu putem? Alte naţiuni au făcut-o? Noi de ce nu putem? Vă aduc aminte că astăzi poporul român trăiește după voința lui Stalin şi Hitler, împărţit în două ţări, pentru că aşa au vrut Stalin şi Hitler. Avem datoria să retrăim momentele de acum 100 de ani când cei adunați la Alba Iulia sau cei din Parlamentul de la Chișinău au spus că vor să se unească cu țara. Unii spun că e costisitoare, Frații mei, dacă s-a putut face acum 100 de ani, de ce ar fi costisitoare acum? Obiectivul întregirii țării este obiectivul pe care-l las moștenire acestui partid. Este cel mai îndrăzneț obiectiv pe care românii și-l pot fixa astăzi. O să auziţi destui neaveniţi care vor spune că nu vrea Moscova, Washington, Berlin. În Europa funcţionează doar o voinţă, a popoarelor. Aşa s-a reunificat Germania în baza actului de la Helsinki în 1975, aşa s-a despărţit Cehoslovlacia, tot în baza actului de la Helsinki şi se poate reîntregii România. Această naţiune nu-şi va dobândi demnitatea până când ţara nu va reîntregită. Mulţi spun – dar e prea costisitor pentru România. Vreau să vă spun că e mult mai costisitor să stăm despărţiţi", a spus Băsescu, citat de Hotnews și Mediafax.

De asemenea, Băsescu s-a referit și la situația din Justiție și a făcut recurs la imaginație pentru a reda mai bine riscurile la care este expusă Justiția care ar putea ajunge să fie condusă nici măcar de Tudorel Toader ci de Dăncilă.

"Justiţia nu mai e ce era în 2004, deşi este şi ea cu bune şi cu rele. Nu mai e la nivelul în care se stabilea în Kiseleff. Legislaţia trebuie modificată în aşa fel încât abuzurile să nu mai fie posibile, iar un procuror care falsifică probe să fie tras la răspundere, dar nu trebuie puşi sub control politic nici procurorii, nici judecătorii. Avem de dat o bătălie teribilă pentru ca numire de procurori să nu revină la partide. Decizia care face din Ministrul Justiţiei un şef al Preşedintelui României este. Azi e Tudorel Toader ministrul Justiţiei, dar dacă devine Dăncilă ministrul Justiţiei, dacă vine fata de la sport ministrul Justiţiei, vă imaginaţi unde se stabilesc numirile de procurori. O să ne trezim cu procurori stabiliţi de Dragnea, o să ne trezim când unui om politic I se face un dosar, vine Dragnea şi spune schimbă procurorul pentru ca omul meu de la Cucuieţi să nu fie anchetat", a mai spus Băsescu.

"Sunt foarte mulţi oameni simpli care s-au lovit de incorectitudine. S-au luptat zeci de ani pentru un moştenitor. Ne trebuie o justiţiei în care oamenii să i se adreseze cu deplină încredere. Acestea sunt câteva elemente pentru care eu am luptat, dar nu am terminat, iar voi va trebui să continuaţi. Voi fi un om pe care oricând conducerea partidului să îl poată consulta, întreba. O să spun o părere pe care s-o folosească când e bună. E adevărat în multe ideile mele sunt genial, dar am şi eşecuri. Din păcate nu s-a născut niciun geniu în politica românească după Revoluţie. Să sperăm că o să apară acest geniu de care România are nevoie", a spus Traian Băsescu.

"A venit momentul de dezvoltare a partidului si al face partid extrem de important în politica romanească. (...)În mod cert, începând de astăzi, după Congres vom fi mai puternici, pentru că vom avea în fruntea partidului o echipă care va trebui să dea soluţiile pentru România, să îi convingă pe români că ceea ce îşi propune ca obiectiv reprezintă interesul national al României. Cred eu că nu există obiectiv mai important decât reîntregirea ţării. E un obiectiv faţă de care poporul român, politicienii sunt datorii istoriei noastre", a spus Băsescu, încă președinte al PMP.

***

Deputatul Doru Petrişor Coliu a fost ales, vineri, în funcţia de preşedinte al organizaţiei PMP Diaspora de către reprezentanţi ai filialelor formaţiunii din 13 ţări.

Peste 2.500 de delegaţi participă la Congresul extraordinar al PMP, în care Traian Băsescu îşi va anunţa retragerea şi ulterior va fi aleasă noua conducerea a partidului. Eugen Tomac, președintele executiv al partidului, este singurul candidat pentru şefia formaţiunii.

"Mâine vom avea un congres în care vom alege o nouă conducere a partidului. Eu voi rămâne partenerul PMP şi senator al PMP. Cu certitudine, ori de câte ori conducerea ce va fi aleasă mâine la congres va avea oricând deschisă uşa biroului meu să ne sfătuim, dar la 67 de ani a venit timpul să predau ştafeta şi să rămân pe lângă cei care vor conduce partidul. În orice caz, în România a trecut vremea partidelor de lider, nu pentru că nu ar mai fi posibil să crescă un partid cu un lider, dar s-au terminat, nu ai sunt. Mâine, la congres, trebuie să alegem o echipă de oameni care au arătat până acum că vor să facă politică, o echpă de oameni capabili să facă politică şi care să se dedice politicii în perioada următoare. Cred că mesajul principal care va fi dat mâine în PMP, va fi asumarea politică a resposabilităţii pentru reunificarea ţării", a declaratTraian Băsescu, la Parlament, unde se desfăşoară alegerile organizaţiei PMP Diaspora, citat de Mediafax.

La sfârşitul lunii mai, liderul PMP a declarat că la finalul mandatului de senator se va retrage din viaţa politică, dar că va rămâne preşedinte de onoare al partidului, funcţie din care se va implica, motivul retragerii fiind că ”a venit timpul să scrie cărţile mandatelor” sale.

”Am spus de mult că o voi face (că se va retrage din politică - n.r.). Nu vedeţi că sunt cel mai bătrân şef de partid? Dar, atenţie, rămân preşedinte de onoare al partidului. Mă voi implica în viaţa partidului, dar a venit timpul să scriu şi cărţile mandatelor mele. Nu cartea, (ci - n.r.) cărţile mandatelor mele”, a spus Băsescu.