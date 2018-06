Iohannis răspunde la provocarea PSD: Dragnea trebuie să plece din viața politică

Președintele Klaus Iohannis a făcut declarații extrem de dure la adresa lui Liviu Dragnea în principal și la adresa PSD, mai precis la social-democrații care au făcut zid în jurul lui Dragnea.

Declarațiile vin doar la câteva ore după ce și-a anunțat „hotărârea fermă” de a mai candida și anul viitor în alegerile prezidențiale, și accentuază caracterul războinic pe care l-a adoptat președintele în relația cu PSD-ALDE.

„Liviu Dragnea, cu două condamnări penale la activ, trebuie să dispară din viața politică. Nu mai are ce căuta”, a fost răspunsul președintelului la anunțul făcut de Dragnea că va merge „până la capăt”.

”Scena politică românească a intrat într-o fază destul de tulbure. Am urmărit mai multe sondaje și toate arată că nivelul de nemulțumire este peste 80% ceea ce este extrem, extrem de mult.

Arată că lumea nu mai are încredere în clasa politică. În acest context, am considerat că acest anunț poate să constituie un punct interesant. Poate unii vor fi încurajați să meargă mai departe, alții probabil nu vor primi atât de bine acest anunț. Am vrut o clarificare necesară a intențiilor. Eu cred că PSD nu este extrem de fericit că am făcut astăzi acest anunț”, a mai spus Iohannis.

Principalele declarații ale lui Klaus Iohannis de la Sibiu:

Despre amenințarea cu suspendarea: Nu mă tem de nici o suspendare. Deciziile pe care le iau nu le iau pentru că mă tem de suspendare nu există motiv de suspendare, nu are cine să facă suspendarea.

Despre Dragnea și PSD: Nu doresc să se teamă de mine, ci de români. M-am exprimat de prea multe ori despre aceste chestiuni ca să aștept să mai țină Dragnea cont. Sunt de părere că ar trebui să se retragă de tot din politică. După a doua condamnare ar trebui să dipsară pur si simplu din viața politică.

Dragnea nu se retrage, așa gândește el. Mai grav mi se pare că partidul PSD nu-și dă seama că trebuie să-l trimită pe Dragnea acasă. Suntem în situația nefericită în care cel mai mare partid din România se constiuie în grup de lobby pentru un infractor

În politică nu trebuie să aștepți până la ultima condamnare. Sigur, orice persoană are dreptul să se consideră nevinovată în sens juridic. Cum vrea un infractor condamnat de două ori că poate să fie credibil și un exemplu pentru România. Aici vorbim și despre moralitate. Cum să conducă un om România care este condamnat în două dosare penale?

Despre situația actuală din România: S-a lucrat în ultimii 30 de ani foarte mult ca să ajungem și noi în rând cu lumea, și am ajuns destul de bine. Cu acest comportament pe care l-aș numi irațional, și din partea lui Dragnea, dar și din partea conducerii PSD, iliberal, nedemocratic, suntem aruncați înapoi cu mulți ani.

România își pierde respectul pe care l-a câștigat greu în Europa, investitorii își pierd încrederea. Cum putem să ne așteptăm ca un investitor să mai abiă încredere că în România se respectă ce se stabilește în instanță

Despre trecerea Codului Penal prin OUG: Eu cred că una din marile probleme din Constituția noastră este reprezentată tocmai de posibilitatea necontrolată de a da OUG pe perioada vacanței parlamentare. Toate partidele au criticat sistemul, dar toți le-au folosit.

Guvernul poate să dea OUG fără ca cei vizați să poată interveni măcar pe un control pe constituționalitate. Personal, cred că odată și odată trebuie să tragem linie și să terminăm cu acest sistem de OUG. Toate guvernele le-au folosit pentru a rezolva probleme cu care n-au avut șanse pe cale parlamentară.

Societatea civilă trebuie să fie alertă și în momentul în care apar OUG să protestăm cu toată fermitatea împotriva acestei chestiuni

Despre revocarea șefei DNA: Astăzi este încă săptămâna în care citim

Despre moțiunea de cenzură: Moțiunea de cenzură ar fi bine să treacă