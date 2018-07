Lăncrăjan lui Toader:Un profesionist al dreptului ar trebui să citească legea până la capăt

Alexandra Lăncrănjan, procurorul DNA care instrumentează dosarul Tel Drum, i-a dat sâmbătă o replică pe Facebook ministrului Justiției, fără a-l menționa însă în mod direct.

Vineri, ambasada Germaniei la București a publicat pe pagina sa de Facebook un text în care demontează teoria PSD-ALDE precum că în Codul penal german nu ar fi incriminate faptele de abuz în serviciu.

După această precizare a diplonaților germani, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a revenit tot printr-o postare prin care încearcă să aducă argumente în favoarea dezincriminării abuzului în serviciu, articol de lege pe care Tăriceanu l-a catalogat drept „stalinist”.

Ulterior, Alexandra Lăncrăjan, procurorul DNA care instrumentează dosarul Tel Drum al lui Liviu Dragnea, i-a replicat lui Tudorel Toader că argumentația lui e șchioapă.

Dar iată filmul acestor schimburi de replici desfășurate la distanță, așa cum le-a consemnat G4Media.ro:

1. Vineri, 13 iulie. Ambasada Germaniei la București a publicat pe pagina oficială de Facebook o precizare în care demontează afirmațiile liderilor PSD și ALDE legate de modul în care statele europene tratează abuzul în serviciu. Astfel, nota arată că ”în Germania, urmărirea penală a abuzului în serviciu este reglementată prin intermediul mai multor paragrafe din legi fiscale, din dreptul disciplinar şi din codul penal. Pedepsele ajung de la amenzi modeste până la măsuri disciplinare şi chiar pedepse considerabile cu privare de libertate”.

2. Sâmbătă, 14 iulie. Tudorel Toader a postat pe Facebook o replică în care arată că ”Abuzul în serviciu nu este incriminat în mod distinct în Codul penal din Germania! Calitatea de funcționar public sau european apare însa, ca element de agravare, în cazul mai multor infracțiuni… Și în Codul penal din România sunt incriminate fapte concrete prin care funcționarul public abuzează de poziția pe care o are, precum: cercetarea abuzivă, purtarea abuzivă, falsul intelectual etc”.

3. Sâmbătă, 14 iulie, o oră mai târziu. Alexandra Lăncrănjan postează replica. Iată cele mai importante fragmente:

– Pentru un om care se considera un profesionist al dreptului este foarte important sa aiba rabdare sa citeasca o lege pana la capat, sa argumenteze fara a denatura realitatea juridica si atunci cand argumentele nu sunt in favoarea teoriei sale sa accepte fara a deturna textul legal sau a omite lucruri. Cand nu mai poti sa faci asta…

– Spre exemplu, in Germania sunt foarte multe articole in codul penal care reglementeaza actiuni specifice ale functionarilor publici fara a le denumi abuz in serviciu.

Dar exista si acest text: Articolul 266 din Codul penal german reglementează o infracțiune privitoare la atribuțiile de serviciu (în varianta germană Neloialitate), cu următorul conținut:

Secțiunea 266

(1) Fapta persoanei care abuzează de autoritatea ce i-a fost acordată prin lege, prin învestirea de către o autoritate publică sau pe cale convențională, de a dispune de bunurile altei persoane sau de a efectua acte în numele sau interesul altei persoane ori de a-și asuma obligații în numele acesteia sau care își încalcă obligația de a proteja drepturile patrimoniale și interesele altei persoane, obligație stabilită prin lege, decizie a autorității publice sau pe cale convențională, și, prin urmare, provoacă prejudicii respectivei persoanei, se pedepsește cu închisoarea de cel mult cinci ani sau cu amendă.

Daca un jurist ar citi codul penal german integral ar putea, fara niciun efort, sa constate ca abuzul in serviciu este incriminat atat in articole cu o specificitate mare cat si in acest articol care acopera celelalte ipoteze posibile

4. Sâmbătă, 14 iulie, câteva minute după postarea Alexandrei Lăncrănjan, Tudorel Toader revine cu o completare: Cine vrea si poate, lesne intelege diferentele dintre elementele constitutive ale infractiunilor din art.266 C penal german si art.297 C penal roman ! In acest sens, in scurt timp, va fi disponibil “Codexul penal european”, in curs de aparitie la editura C H Beek !

5. Sâmbătă, 14 iulie, la câteva minute după completarea lui Tudorel Toader, Alandra Lăncrănjan a revenit cu la rândul său cu o adăugire la postare: ”Later edit: Cine vrea si poate, lesne intelege ca Art.266 C.pen.german incriminează conduite într-o paletă mult mai largă ca legiuitorul român. Ba mai cuprinde și incalcarea unor obligații ce decurg dintr-o convenție. Si nu are nici prag. Iar pentru aceasta constatare este suficienta Teoria generala a dreptului, anul I ”

Aleandra Lancranjan este procurorul DNA care instrumentează dosarul Tel Drum. Ea l-a pus sub acuzare pe Liviu Dragnea pentru abuz în serviciu, fraudă cu fonduri europene și constituirea unui grup infracțional organizat. Ea a pus sechestru pe averea liderului PSD, a patronilor de la Tel Drum și pe bunurile companiei.