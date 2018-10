Pastorul Chris Terhes, șeful unui ONG fantomă din SUA, războinicul anti-Justiție

Coaliția românilor din SUA, care a sesizat Inspecția Judiciară împotriva judecătorului Cristina Tercea, președinta ÎCCJ, este un ONG fără niciun membru, care nici nu ar avea dreptul să se implice în chestiuni juridice. Chris Terhes luptă împotriva justiției și a procurorilor, este frecvent invitat la Antena 3 și are poziții împotriva statului de drept.

Președintele Coaliției românilor din SUA, pastorul Chris Terheș, singurul nume asociat al Coaliției românilor din SUA, alături de cel al secretarei, ONG care de altfel este înregistrată la el acasă a sesizat IJ in contextul in care Colegiul de Conducere al Inaltei Curti a decis sa nu modifice anul acesta componenta Completelor de 5 judecatori. Asta se intampla imediat dupa ce au intrat in vigoare modificarile aduse Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciara, scrie Ziare.com.

Terhes sustine ca ONG-ul condus de el este "cea mai larga organizatie romaneasca din SUA", in realitate, aceasta a fost inregistrata ca neavand niciun membru, potrivit portalului californian al ONG-urilor.

Din actele transmise la CSM, singurele persoane asociate in mod legal cu aceasta asociatie sunt Chris Terhes si secretara ONG-ului, Gina Dobbs, care este trecuta cu acelasi domiciliu ca si Terhes. De altfel, sediul Coalitiei romanilor din SUA este inregistrat tot la domiciliul lui Terhes.

Potrivit ultimei modificari facute in asociatie, din 19 august 2018, Terhes ocupa functiile de presedinte si director executiv, iar Gina Dobbs are functiile de secretar si director financiar.

Un alt aspect interesant este ca Romanian Community Coalition, prin propriul statut, nu are dreptul sa se implice in procesul legislativ.

Asta desi a facut-o de mai multe ori, inclusiv recent, pe 20 septembrie, cand a trimis o sesizare catre Parlamentul Romaniei privind un presupus "conflict juridic de natura constitutionala intre Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe de o parte, si Parlamentul Romaniei si Guvernul Romaniei, pe de alta parte".

Dar si anterior, asa cum mentioneaza pe propria pagina: "O serie de propuneri pe care le-am trimis Comisiei Iordache au fost adoptate de Senat si urmeaza a fi dezbatute in Camera Deputatilor".

Contactat de Ziare.com, Terhes nu a vrut sa comenteze despre suspendarea ONG-ului sau, in perioada noiembrie 2017 - august 2018.

El sustine ca prevederile legale din California arata cat de mult se poate implica ONG-ul in procesul legislativ din SUA, dar ca, in cazul sau, nu ar fi fost nimic in neregula.

"Contrar celor pe care le spuneti ca ar fi in acea sesizare, nu exista nicio parte substantiala din activitatea Romanian Community Coalition de influentare a procesului legislativ de la nivel local, statal sau federal american", explica Terhes.

Referitor la numarul de membri, preot a explicat pentru Ziare.com ca Romanian Community Coalition a fost infiintata ca o corporatie, care este condusa doar de catre board si are clasa de "membri sustinatori", care insa nu au drept de vot.

El mai arata ca in statut a fost inclusa inca din 2014 prevederea sa aiba "membri sustinatori", "care sprijina si sustin organizatia, cu care ne si consultam, dar care nu au drept de vot asupra actiunilor curente ale organizatiei".

"Romanian Community Coalition are in prezent peste 3.000 de membri sustinatori. In curand vom furniza mai multe date publice cu privire la acesti membri, grupati pe state si tari (avem si din afara SUA)", a precizat Chris Terhes, pentru Ziare.com

Potrivit sesizarii transmise la IJ si CSM, Romanian Community Coalition a fost infiintata si inregistrata in California, pe 19 martie 2014.

La data la care a facut sesizarea la Inspectia Judiciara, ONG-ul era suspendat. Motivul: nu a trimis din martie 2016 rapoartele bianuale, potrivit procedurilor californiene.

"Organizatia a fost suspendata in noiembrie 2017 si nu si-a recapatat statutul legal decat la sfarsitul lunii august 2018, dupa o serie de semnalari din presa", se precizeaza in documentele transmise la CSM si IJ.

Conform legilor statului California, o organizatie a cărei statut este suspendat nu are dreptul legal de a-si folosi numele in public sau de a intreprinde alte activitati, se arata in actul citat.

Sesizarea lui Terhes a fost unul dintre pretextele folosite de Liviu Dragnea pentru a-și aranja completul de judecată de la ÎCCJ astfel ca să scape de condamnarea din prima instanță.

Inalta Curte a explicat ca aceste complete de judecata sunt constituite "la inceputul fiecarui an" si, in absenta unei norme tranzitorii, devin aplicabile incepand cu data de 1 ianuarie 2019.

Initiativa lui Terhes de a sesiza Inspectia Judiciara a venit in acelasi timp cu declaratiile acide facute de Liviu Dragnea. Politicianul a criticat dur decizia Colegiului de Conducere al Inaltei Curti, mai ales ca un astfel de complet deja format de 5 judecatori va decide in apelul liderului PSD la decizia de condamnare in dosarul Angajarilor fictive din Teleorman.

Un alt aspect controversat este modul in care Chris Terhes s-a autointitulat presedintele Coalitiei Romanilor pentru Combaterea Coruptiei, descriere care exista si pe contul de Facebook.

Aceasta coalitie nu are un statut legal, neexistand nicio organizatie in Statele Unite inregistrata cu acest nume.

Terhes sustine ca nu a semnat niciodata vreun act in numele acestei organizatii, iar "Coalitia Romanilor pentru Combaterea Coruptiei" este un nickname, "pe care ni l-a pus presa din Romania, pentru ca, la inceputul actiunilor noastre, de dupa "martea neagra", cand inca nici nu eram incorporati, in jurul acestei idei ne-am strans si coalizat".