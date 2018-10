Timmermans, temă lui Dăncilă: să explice cum e cu modificările care încalcă normele europene

Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, ii solicita premierului Viorica Dancila ca pana la 1 noiembrie sa raspunda la un set de 18 intrebari punctuale privind modificarile codurilor penale si de procedura penala. Intrebarile arata ca potrivit CE aceste modificari ar putea incalca trei directive europene foarte importante.

După ce a declarat în fața Plenului Parlamentului European că nu a venit "să dea socoteală", iar apoi a spus presei că nu acceptă niciun "to do list", premierul Viorica Dăncilă s-a trezit cu un set de 18 întrebări de la al doilea om din Comisia Europeană, la care nu poate evita să răspundă.

Scrisoarea care contine in anexa chestionarul cu cele 18 intrebari i-a fost trimisa dnei Dancila in data de 4 octombrie si este o continuare a dezbaterii din Parlamentul European in privinta Romaniei, au explicat surse politice pentru Ziare.com.

Chestionarul detaliaza cele mai delicate modificari ale codurilor penale si verifica impactul lor asupra anchetelor penale.

Prima intrebare vizeaza modificarea articolului 305 din CPP, referitor la inchiderea investigatiei penale dupa un an, daca nu a fost identificat un suspect in cauza. CE doreste sa stie in ce conditii investigatia poate continua si in ce masura victimele infractiunii investigate pot contesta decizia de inchidere a dosarului, conform art 11 din Directiva Europana 29/2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea si protectia victimelor criminalitatii.

Celelalte intrebari vizeaza intre altele modificarile la articolele 307, 99, 92,145,249,15,103,146,223,249,153 din CPC, 175, 16, 154, 155, 295, 297 din CP. Toate intrebarile sunt tehnice si arata o perfecta intelegere a legislatiei penale din Romania, dar si a efectelor pe care fiecare dintre modificari le poate avea.

Pe langa Directiva 29, exista temeri ca sunt incalcate si directivele 1371/2017 privind combaterea fraudelor indreptate impotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal precum si Directiva 42/2014 privind inghetarea si confiscarea instrumentelor si produselor infractiunilor savarsite in Uniunea Europeana.

In cazul incalcarii unei directive europene, impotriva statului care a comis incalcarea este declansat mai intai infringementul, dupa care, in cazul neconformarii in continuare, urmeaza actiunea la CJUE. Romania este deja actionata in fata Curtii de Justitiei a UE pentru neaplicarea directivei pentru combaterea spalarii banilor.