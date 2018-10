Ultimatumul Patriarhului Daniel: să nu fie prea târziu! În satul lui, prezența la vot: 82%

În satul natal al patriarhului Daniel, Dobrești - care ține de comuna Bara din Timiș - prezența la vot a fost, până duminică la ora 10.00, de 81,81%, potrivit datelor centralizate până acum de Biroul Electoral Central. De altfel, văzând că există pericol de invalidare, patriarhul a facut un apel la vot catre enoriasi chiar în finalul liturghiei oficiate duminică în Catedrala Patriarhală.

Astfel, la secția organizată în Dobrești, au votat la referendumul pentru familie 13 de alegători înscriși pe lista permanentă și 14 pe lista suplimentară, în condițiile în care pe lista permanentă sunt 33 de persoane. La nivelul întregii comune, prezența la urne este de 50% (129 de votanți, pe listele permanente sunt 258 de oameni), scrie Hotnews.ro.

În comuna natală a lui Liviu Dragnea, Gratia, prezența la vot este de 6,32%, sub media de 7,24% înregistrată pe țară la prima raportare BEC de duminică. Astfel, din cei 2.117 alegători înscriși pe listele permanente, au votat doar 109, plus 25 pe lista suplimentară.

Vazand ca referendumul este in pericol de invalidare, patriarhul Daniel a facut un ultim apel la vot catre enoriasi chiar in finalul liturghiei oficiate duminica in Catedrala Patriarhala.

"Cei care nu ati fost pana acum la vot va rugam sa mergeti ca sa nu fie prea tarziu", a spus PF Daniel, care ca amintit ca el a votat sambata si i-a indemnat pe credinciosi sa-si exercite acest drept. "Va indemnam sa mergeti la vot si sa aveti aceasta onoare, sa aratati libertatea si dreptul acesta, sa primiti binecuvantarea lui Dumnezeu pentru toata lucrarea cea buna. Sa traiti intru multi ani", a spus patriarhul citat de Basilica.

Totodata, PF Daniel a vorbit despre acest demers democratic si in finalul omiliei sale duminicale rostite dupa citirea textului evanghelic:

"Si ieri am incurajat pe credinciosi sa mearga la votul dedicat familiei si am spus ca participarea la vot este un drept, o onoare si o binecuvantare. Astazi repetam aceleasi cuvinte si explicam ca aceasta binecuvantare este o binefacere pentru familie si pentru popor".

Duminica este a doua zi in care romanii isi pot exprima optiunea de vot la referendumul pentru redefinirea casatoriei in Constitutie.