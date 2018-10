Liviu Dragnea, dezlănțuit la trei zile de la eșecul referendumului: Cvorumul nu e necesar

Liderul PSD, vizibil nervos, a spus miercuri că rezultatul referendumului pentru redefinirea familiei în Constituție, nu a fost validat din cauza absenteismului la urne, dat că validarea nu ar mai trebui să fie legată de existența unui prag de prezență.

De asemenea PSD nu-și asumă eșecul pentru că nu a fost inițiat și promovat de social-democrați. Cu toate acestea, chiar dacă n-a fost validat, el il l-ar vedea ca un succes, datorită numărului ridicat de alegători, de aproape 4 milioane care și-au manifestat dreptul la vot.

Insa Dragnea a acuzat USR pentru ca a facut apel la boicot si a spus ca, daca nu ar fi existat un prag, mai multi romani ar fi iesit la vot. Amintim ca pragul de cvorul pentru validare tocmai a fost scazut in Legea referendumului, la initiativa si cu sustinerea PSD.

Preşedintele PSD a avut o ieşire violentă împotriva jurnaliştilor care au scris că, în cazul în care referendumul era validat, Liviu Dragnea urma să-şi anunţe candidatura la preşedinţia României.

”Nu au existat asemenea discuții. Vine un tâmpit sau niște tâmpiți cu informații false și noi le comentăm”. Aceasta a fost reacția lui Liviu Dragnea când ziariștii de la Parlament l-au întrebat miercuri dacă e adevărat că plănuia să își anunțe candidatura la prezidențiale dacă referendumul pentru familie ar fi fost validat.

"Am vazut tot felul de analize de la oameni de buna credinta, de la oameni de rea credinta. Sunt cateva constatari, noi stam agatati de un numar ipotetic de oameni care ar putea sa fie prezenti in Romania. Toti stim ca sunt milioane in afara cu drept de vot, dar ideea de cvorum se dovedeste inca o data ca inhiba prezenta la vot", a spus Dragnea.

Despre reactiile vehemente ale BOR, care a declarat că asocierea referendumului cu liderul PSD, Dragnea a spus ca se abtine cu greu sa nu reactioneze.

"Eu sunt un om crestin ortodox, sunt religios, nu practicant. Cu foarte mare greutate ma abtin sa dau raspuns, cu foarte mare greutate si doar din respect", a spus el.