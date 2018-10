Șmecheriile lui Toader din OUG: Șefii secției speciale, numiți de șefa CSM, nu de plen

Sefii Sectiei pentru investigarea infractiunilor comise de magistrati vor fi numiti de presedintele CSM, Simona Marcu, potrivit ordonantei de urgenta pentru operationalizarea acestei structuri de parchet, adoptata miercuri de Guvern.

Motivul pentru care a fost data OUG este acela ca una dintre Legile Justitiei, care a intrat in vigoare in 23 iulie, prevede ca sectia va incepe sa functioneze in trei luni, iar la CSM nu ar fi fost demarate procedurile pentru operationalizarea sectiei. OUG nu a avut avizul CSM, scrie Ziare.com.

Este vorba de o reglementare provizorie care prevede numirea unui procuror-sef, a unui adjunct al procurorului sef si a unei treimi din personalul Sectiei, care va avea in schema un numar de 15 procurori.

Provizoratul va fi pana cand CSM demareaza concursul pentru ocuparea acestor functii. Plenul CSM discuta astazi aceasta situatie.

Pe de alta parte, printre recomandarile formulate de Comisia de la Venetia in opinia preliminara formulata pe Legile Justitiei, se numara si reconsiderarea infiintarii unei sectii speciale pentru anchetarea magistratilor.

Surse din magistratura au aratat ca, in acest context, al recomandarilor Comisiei de la Venetia, ar fi fost mai intelept sa se emita o OUG prin care sa se amane operationalizarea acestei sectii, iar numirea sefilor si a procurorilor sa fie facuta in baza Legii, si nu a OUG.

Ziare.com a analizat principalele modificari facute prin ordonanta. Actul a fost publicat aseara in Monitorul Oficial.

- Sefa CSM, judecatoarea Simona Marcu, numeste procurorul-sef al sectiei. In lege era stipulat ca numirea era facuta de plenul CSM.

- Sefa CSM, judecatoarea Simona Marcu, numeste adjunctul procurorului- sef al sectiei, la propunerea procurorului-sef al sectiei. In lege era stipulat ca numirea era facuta de plenul CSM, la propunerea procurorului-sef al sectiei.

- Candidatii pentru functiile de conducere si de executie in cadrul acestei sectii depun la structura resurse umane a CSM o scrisoare de candidatura insotita de orice alte inscrisuri considerate relevante de catre candidati. Potrivit legii, candidatii trebuiau sa depuna un curriculum vitae, declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu au facut parte din serviciile de informatii inainte de 1990 si nici nu au colaborat cu acestea, un proiect privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere si orice alte inscrisuri pe care le considera relevante in sustinerea candidaturii sale.

- Comisia de concurs isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin 3 membri. Potrivit legii, din comisie fac parte 4 membri: 3 din Sectia de judecatori a CSM si 1 din Sectia pentru procurori a CSM. Acestia trebuie sa fi functionat la o instanta sau parchet de grad de cel putin de curte de apel.

Cine poate face parte din comisie? Din Sectia pentru judecatori: Mariana Ghena (ICCJ), Andrea-Annamaria Chis (Curtea de Apel Cluj), Lia Savonea (Curtea de Apel Bucuresti) sau Nicoleta-Margareta Tint (Curtea de Apel Brasov) . Din Sectia pentru procurori: Codrut Olaru (PICCJ) si Cristian Ban (Parchetul Curtii de Apel Bucuresti).

O alta prevedere controversata este preluarea de catre noua sectie a arhivei dosarelor solutionate in care au fost implicati magistrati.

Articolul 11 din OUG: "De la data operationalizarii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, cauzele de competenta acesteia, aflate in lucru la Directia Nationala Anticoruptie si alte unitati de parchet, precum si dosarele cauzelor referitoare la infractiunile prevazute de art. 881 alin (1) din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si solutionate pana la data acestei operationalizari se preiau de catre aceasta."

Procurorul general al Romaniei trebuie sa asigure resursele umane si materiale necesare functionarii acestei sectii, inclusiv personalul auxiliar de specialitate, ofiteri si agenti de politie judiciara, specialisti si alte categorii de personal.

Augustin Lazar a declarat, joi, ca sunt asigurate toate resursele necesare pentru operationalizarea noii sectii.