Parlamentul European va vota pe 14 noiembrie rezoluţia privind statul de drept în România

Potrivit agendei publicate pe site-ul Parlamentului European, în şedinţa plenului PE care va avea loc la Strasbourg pe 14 noiembrie, între orele 12.30 şi 14.30, figurează şi o moţiune pentru adoptarea unei rezoluţii privind statul de drept în România.

Referitor la acest subiect preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că adoptarea unei astfel de rezoluţii cu privire la România de către PE, este neobişnuită, mai ales că vine cu o lună înainte de preluarea preşedinţiei Consiliului UE de către ţara noastră.

„PE are dreptul să dezbată teme şi e dreptul lor să voteze rezoluţii. Am subliniat că prezenţa mea în PE nu avea legătură cu dezbatere aceea despre statul de drept în România. Am făcut declaraţii în România despre subiect. România este o democraţie funcţională şi respectă statul de drept, dar este o democraţie vie şi avem abordări despre care unii nu au opinie bună. Nu vreau să intru mai adânc în dezbaterile interne din România aici în PE. E extrem de neobişnuit pentru PE să dezbată şi să voteze o rezoluţie cu doar o lună înainte de a prelua preşedinţia Consiliului UE. Decizia aparţine PE",a spus Iohannis.

Răspunzând la aceeaşi întrebare legată de rezoluţia la adresa României, preşedintele Parlamentului European a spus că subiectul va fi discutat în altă şedinţă a forului european.

"Dezbaterea de azi nu are legătură cu României, vom vota într-un alt plen PE. Azi e vorba despre viitorul UE. Apărăm domnia legii oriunde, în Polonia, România şi în ţara mea. Peste tot acest angajament pentru apărarea statului de drept, este rolul nostru să apărăm acest lucru. PE va decide conţinutul rezoluţiei, dacă e pregătit pentru o rezoluţie", a declarat Antonio Tajani, preşedintele Parlamentului European.

Rezoluţia care va fi votată în PE, vine după ce pe 3 octombrie a fost o dezbatere în forul european asupra statului de drept din România, la care a participat şi premierul Viorica Dăncilă.