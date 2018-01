Ungureanu: Lucan a fost ajutat de Emil Boc și Florian Bodog. România e plină de Lucani

Emanuel Ungureanu, deputatul USR care a dezvaluit practicile medicului Mihai Lucan, a declarat miercuri ca a depus in urma cu cateva luni o plangere impotriva primarului de Cluj, Emil Boc, pentru un presupus ajutor dat medicului Mihai Lucan.

La ieșirea de la DIICOT, deputatul USR a afirmat că medicul Lucan a fost ajutat de Emil Boc, care a fost operat la rândul său de medicul clujan şi pe care l-a avut consilier personal pe probleme de sănătate. De asemenea, deputatul spune că în dosarul medicului Mihai Lucan este implicat şi actualul ministru al Sănătăţii, Florian Bodog, care l-a ajutat pe medicul urolog în timpul unui control, care a fost ”foarte moale”. Ungureanu susţine că familiile Lucan şi Bodog au legături vechi, printr-o relaţie de naş care datează din 2007.

„Am adus astăzi niște precizari importante de care nu știți. El a fost ajutat în Cluj de domnul Emil Boc, el nu putea să facă busniss-ul numit Lukmed fără Emil Boc. O să vedeți în succesiunea de hotărâri de consiliu local cum se facilitează din ce în ce mai mult acest business numit de pacientți LucFurt. Domnul Boc a fost operat de profesorul Lucan și la clinica de stat, și la clinica privată. Domnul Boc l-a numit consilier personal, mă întreb și vă întrebați probabil toți, văzând ce personaj malefic este Lucan. Ma întreb ce anume l-a învățat domnul Lucan în calitate de consilier pe probleme de sănătate pe domnul Boc.

Domnul Boc a avut o problema de sănătate și mergea pe un anumit circuit fără să dea niciun ban, ori la clinica de stat, ori la clinica privată. Vă asigur că pe domnul Boc nu l-a întrebat nimeni unde lucrează că se știa foarte clar.

Florian Bodog este un alt dosar. Florian Bodog împreună cu funcționari de la casă, cu Hințea, consilierul său, au aranjat ca la un control desemnat de DIICOT, în plin control DIICOT, funcționari de la Casa de Asigurari și asta a fost obiectul unei interpelări făcute de mine în primăvară. Au fost cazați la un hotel de 5 stele din Cluj cu încălcarea legii. Acel control a devenit brusc foarte moale, iar acest lucru s-a făcut cu complicitaea managerului județean din Cluj”, a spus Ungureanu, citat de Digi24.ro.

"Le-am adus procurorilor informatii suplimentare. Sunt foarte multe de zis in legatura cu suspiciunile de mita. Profesorul Lucan lua mita si din aerul din Institut (Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj - n. red.). De la lifturile comandate in institutie, tonomatul de cafea...mita venea de oriune. Si prin firmele de farmacie care au platit asa zise contracte de sponsorizare - erau mita mascata. S-a schimbat si imunosupresia la sute de pacienti, pentru ca o anumita companie care furniza un anumit medicament sa fie scoasa din joc", a spus Ungureanu, audiat miercuri de procurorii DIICOT în cazul medicului Lucan.

Ungureanu a spus ca bolnavii din Romania sunt jecmaniti, deoarece din sute de clinici de stat, sunt indemnati sa mearga la privat, unde sunt jecmaniti de "Dumnezeii medicali", deoarece, sustine deputatul USR, Lucan nu este singurul medic care a recurs la astfel de fapte, mai spune el.

"Romania este plina de Lucani. Trebuie mobilizate Parchetele Judetene, pentru a se vedea cat de frecventa este aceasta practica a jafului banului public si a santajului emotional. Am foarte multe dovezi despre sute de bolnavi. Am dat liste clare cu pacienti - cu nume si prenume - care au fost redirectionati din clinicile de stat la cele private", a spus Ungureanu, citat de ziare.com.

Acesta sustine ca in Cluj exista foarte multi doctori care "fac ce face Lucan" (luare de mita, santaj emotional - n. red.).

"In Cluj, exista foarte multi doctori care fac ce face profesorul Lucan. Nu sunt la fel de lacomi ca el si poate nu la fel de talentati in aceasta arta a chirurgiei, dar exista", a mai spus deputatul USR.

Ministrul Sanatatii Florian Bodog, complicele lui Lucan

Deputatul USR a sustinut in fata jurnalistilor ca printre cei care i-au oferit sprijin medicului Lucan se numara si ministrul Sanatatii, Florian Bodog, care intervenea pentru a domoli controalele.

"Florian Bodog aranja lucrurile astfel incat controalele care veneau de la minister sa fie moi, sa nu descopere lucruri", a spus Ungureanu.

La scurt timp, intr-o interventie telefonica la Digi24, ministrul Bodog a negat orice acuzatii.

"Eu nu stiu sa existe trafic de organe in Romania. Nu mi s-a adus la cunostinta asa ceva. Ultima data cand am discutat cu colegii de la Institutul de Urologie si Transplant Renal din Cluj m-au asigurat de toata cooperarea si toata transparenta. Iar aceste afrmatii pe care le face domnul Ungureanu vin doar sa mai adauge un cui la sicriu transplantului din Romania", a spus Florian Bodog.

Intrebat, in continuare daca pacientii VIP au prioritate la transplant renal, Bodog a precizat: "Cu siguranta ministrul Sanatatii nu gestioneaza aceste lucruri. Mie nu mi s-a reclamat acest lucru. Eu stiu ca exista liste de asteptare si criterii dupa care se selecteaza pacienti. Mai multe puteti afla de la presedintele Autoritatii Nationale de Transplant".

In legatura cu sursele din care deputatul Emanuel Ungureanu si-a cules informatiile, Ministrul Sanatatii a spus: "Eu nu vreau sa fac nicio speculatie, eu spun doar lucruri reale si spun ca eu, ministrul Sanatatii, nu am intervenit niciodata pentru ca cineva sa fie cazat la un hotel sau la un alt hotel si nici nu am vorbit pentru ca un control sa fie 'moale'. Eu am avut discutii cu DIICOT prin care am discutat strategia de control. E o ancheta in curs. Cei de la DIICOT nu m-au intrebat, mi-au cerut sa colaboram: sa fie echipa de control de la Minister, cu cea de la Casa de Asigurari. Echipele au fost de 3-4 ori (in control - n.red.) Toate datele au fost transmise DIICOT-ului".

Acesta a spus ca nu poate oferi mai multe informaii in aceasta caz, in conditiile in care acesta face obiectul unei anchete in desfasurare.

Dupa ce a ministrul Sanatatii a fost intrebat daca se dau bani in spitalele din Romania in momentul in care se face transplant, conversatia telefonica s-a intrerupt brusc.