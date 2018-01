Râsu`plânsu`

Rîndurile care urmează nu vor să fie decît expresia unui episod de perplexitate, prilejuit de o emisiune TV. Țin să-l împărtășesc, pentru că sper (probabil candid…) că vreun reprezentant luminat al ”opiniei publice” mă va ajuta să pricep unde mă aflu.

Nu poți funcționa într-un loc în care nu mai există sud și nord, alb și negru, bine și rău. E nevoie de minime repere orientative, de un rest, fie și șubrezit, de normalitate, de valori stabile, de criterii cuviincioase. Altfel, relația cu viața proprie, cu țara și cu nația devine cețoasă: pendulezi între amor și spaimă, între speranță și depresie, între spirit comunitar și izolare nevrotică.

Iată faptele: pic, întîmplător, pe un ”talk-show” moderat de dl Răzvan Dumitrescu, cu patru invitați: Adrian Dobre, Maria Vasii, Cătălin Harnagea și Daniel Bejan. Pentru cine nu știe, dl Dumitrescu e – ca să folosesc și eu o ironie care pare să-i placă foarte mult – un adevărat jurnalist al nației. Și-a început cariera la revoluționara televiziune SOTI (unde l-am întîlnit, la un moment dat, în plină depresie, declarînd că s-a săturat de ”fesenizarea” țării și că îi vine să-și ia lumea în cap), a continuat la TVR, apoi la B1TV, apoi la Realitatea TV ajungînd, în sfîrșit, la liman, în brațele Antenei 3. Pe Adrian Dobre îl văd adesea, în postura de soldat întors cu cheia al PSD. Are o privire somnambulic loială și siguranța de sine a unui activist în misiune. Cătălin Harnagea e genul de prezență birocratică: poză laconic competentă, idei nebuloase, încruntătură obosită… Dna Maria Vasii e, pur și simplu, drăgălașă. Are mina unei fetițe credule, gata să se răfuiască dulce cu zmeii nedreptății. Pe Daniel Bejan îl cunosc mai puțin. A fost, din punctul meu de vedere, prezența cea mai prizabilă din platou, încercînd, cît de cît, să păstreze limitele rezonabilității. Pe scurt, emisiunea a avut un scenariu limpede: albirea, mai mult sau mai puțin discretă, a domnilor Dragnea, Lucan și Pomohaci si înnegrirea radicală a domnului Gabriel Liiceanu. În cazul primilor trei trebuie să lucreze nuanța, în cazul ultimului, e urgentă începerea urmăririi penale. De ce? A scris un articol în care incită la violență. Perspectivele? Ceva între 3 și 30 de ani pușcărie.

Domnul Liiceanu nu e la prima abatere. Nu de mult, s-a dus la Bruxelles și a spus rele despre patrie. Trădare! Dar ni s-a mai întîmplat: și Doina Cornea și Mircea Dinescu și Radu Filipescu și Gabriel Andreescu și ”cei șase” și Dan Petrescu și Dorin Tudoran și alții au calomniat România pe la oficine străine și au fost aspru certați de securitate pentru asta. Nu că n-ar fi existat probleme, dar rufele se spală în familie. În aceeași tradiție a trădării, s-au manifestat, de altfel, și unii infractori din alte țări: Soljenițîn, Havel, Michnik, Bukovski, Wałesa ș.a.

Lista păcatelor lui Liiceanu și a altor cîtorva acoliți e, de altfel, lungă. Pe de altă parte – și aici e perplexitatea mea! – nu știu ce să mai cred. Adică Liiceanu la tribunal și Liviu Pop la Ministerul Educației? Adică activitatea guvernului e născătoare de pace socială și un biet articol trist provoacă răzmeriță destabilizatoare? Adică vila hollywoodiană a lui Dragnea e o realizare a democrației, iar Editura Humanitas o amenințare la adresa statului de drept? Adică Ponta e demn de un doctorat țeapăn, Nicolicea și Nicolae Șerban sînt genii juridice, iar Liiceanu nu e bun, academic vorbind, decît să spele closete prin Occident, cum a declarat tăios un domn specialist în demolări (demolarea PNȚCD-ului, de pildă)? Oameni buni! Se sparie gîndul! Vorba lui nenea Iancu (din ”Telegrame”): ”Pourrais plus garantir situation locale. Se duce dracului giudețul!. (semnat: General Gregoraschco”). La cît se luptă opoziția în stradă, Parlament și televiziuni patriotice și tot n-a reușit să arate atît de fioros ca dl Liiceanu! Ia să se potolească dumnealui și tot grupul lui de elitiști, sorosisti, mîncători lacomi de privilegii, plagiatori, nuli profesional, venetici, băsiști, sinecuriști, năimiți ai agenturilor, manipulatori (pe bani) ai poporului eroic și martir! Să se potolească! Că dacă nu punem Codul Penal și Constituția să le astupe gura! Unde ești, generale Iulian Vlad, să faci ordine, să ne aperi suveranitatea națională? Unde ești tu, Vadim, cu ideea ta de a-i împușca pe toți pe un stadion? Și da, unde ești tu, Ceaușescu, să le sucești gîtul spre viitorul luminos al țării, pe care ei îl sabotează? N-avem nevoie de așa-ziși eroi! Avem alții. Cîțiva experți ne-au explicat deja că a renăscut marele Maniu sub chipul lui Adrian Năstase și Soljenițîn sub chipul lui Dan Voiculescu. Ce vrem mai mult?

Stimați cititori, înspre acest elan retoric m-a purtat perplexitatea de care vă vorbeam! Eu unul, mă dau bătut! Mă predau. Ori mă faceți să înțeleg situațiunea, ori mă duc singur la popreală, sau la vreun closet capitalist, ca să nu mai îmi dea prin cap cine știe ce năzbîtie, în dauna interesului național. Evident, îl iau cu mine și pe Liiceanu. Găsesc eu pe undeva o editură cu aur și secrete la subsol, tocmai bună de făcut cadou unui prieten…