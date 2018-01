Operațiunea „Bau-bau”:protestatar timișorean convocat la poliție pentru postări pe Facebook

Răzvan Florin Codreanu, cunoscut protestatarilor din Piața Operei din Timișoara și suporterilor de fotbal care în Banat se cheamă „drucker”. El s-a pomenit citat de poliție pentru „instigare publică” pe Facebook, pedepsită cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

Răzvan Florin Codreanu este o figură cunoscută protestatarilor din Piața Operei din Timișoara, ca și suporterilor de fotbal care în Banat se cheamă „drucker”. El duce de obicei un steag tricolor, poartă șapca întoarsă și e cel mai agitat dintre participanți. Pe Facebook administrează paginile @Rezistența Timișoara și R2OP unde se întreține spiritul celor indignați de legile justiției și de abuzurile puterii. Omul s-a pomenit acum cu poliția la ușă aducându-i o citație pentru infracțiunea de „instigare publică”, prevăzută la art. 368 alin.1 Cod Penal, care se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.„Din câte au spus e vorba despre postări pe facebook! Cred că ar surâde PSD-ului să ne vadă pe toți din #Rezist la pușcărie. Ar fi o lume mai bună pentru ca ei să poată fura și distruge țara în liniște”, scria tânărul pe FB la câteva minute de la primirea citației.

Contactat de revista „22”,Răzvan Codreanu a declarat că se va prezenta la poliție în data de 15 ianuarie, dar nu singur, ci însoțit de avocat. Deși e chemat în calitate de martor, comunicatul poliției, apărut după ce presa a semnalat cazul, sugerează mai mult:„În luna decembrie a anului 2017, pe rețelele sociale, cetățenii au fost invitați să participe la o serie de manifestații publice. Sub protecția anonimatului, a existat tendința ca utilizatorii de bună-credință să fie manipulați, cu ajutorul unor tactici ascunse în interes propriu (prin comentarii, lansarea unor teme/știri false, partajarea unor articole, incitarea la acte de violență). În acest context, vă informăm că polițiștii de investigații criminale din cadrul Inspectoratului Județean Timiș efectuează cercetări, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, în două dosare penale întocmite sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare publică”, spune comunicatul IPJ Timiș. Pe de o parte, povestea cu anonimatul nu ține fiindcă se vede treaba că poliția a mers țintit. Pe de altă parte, informația că partajarea pe FB a unor articole se constituie în potențială infracțiune este îngrijorătoare: însemnă că vine la rând presa pentru a fi investigată. În fine, timing-ul e interesant. Chemările la secțiile de poliție, umflarea pe domeniul public a lui Mălin Bot sub pretexte penibile, tocmai înainte de protestul anunțat pentru 20 ianuarie orele 18, sugerează intenția de intimidare și descurajare a participării. Se adaugă diverse semnale care să compromită imaginea celor vizați: ba că nu sunt întregi la cap, ba că sunt plătiți de forțe oculte etc.Operațiunea Bau-bau are numeroase canale și resurse, de la instituții, la postaci și diversioniști.

Cetățenii se întreabă în favoarea cui lucrează lucrează poliția și jandarmii, fiindcă e greu de uitat imaginea jandarmilor care îl protejau pe Dragnea și pe interlopii Duduieni aduși de Codrin Ștefănescu în fața DNA să îi agreseze pe jurnaliști. Cetățenii se mai întreabă de ce nu există sancțiune pentru campaniile imunde ale Antenei 3, care instigă la ură. Recent, Consiliul Național al Audiovizualului, autoritate de reglementare și control, a ratat din nou șansa de a fi corect în analiza celor cinci ediții din Sinteza zilei care au tăvălit luni în șir organizații ale societății civile și personalități publice pe tema falsă a „soros-ismului”. Membrii CNA care au decis că Gâdea are voie să instige și să distrugă imaginea oricui sunt Monica Gubernat, Radu Herjeu, Orsolya Borsos, Răsvan Popescu și Radu Călin Cristea, toți aceștia fiind propulsați de partide din arcul puterii. Bref, politizarea instituțiilor statului este toxică și distruge democrația, pe care oamenii trebuie să o apere prin proteste masive. Regula numerelor mari nu dă greș niciodată.