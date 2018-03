La comanda: TVR, A3, RTv si B1 au difuzat simultan ”interviul” lui Cristoiu cu Ghita

Prima parte a interviului realizat de Ion Cristoiu cu Sebastian Ghiță, care a fugit în 2017 cu o zi înainte de arestare în Serbia, a fost prezentata simultan miercuri seară de TVR1, Antena 3, România TV și B1.

Interviul a fost facut pentru Evenimentul zilei, ziar patronat de Dan Andronic, trimis in judecata in mai multe dosare de coruptie.

Marea ”dezvăluire” a inculpatului Sebastian Ghiță a constat în prezentarea unei fotografii de pe telefonul mobil, despre care Cristoiu spune că ar fi cu Laura Codruța Kovesi aflată în vizită la Ghiță. Imaginea n-a fost însă aratata și telespectatorilor, Ghita cerandu-i lui Cristoiu sa nu prezinte imaginea la camera de filmat. "Am vazut-o si m-am convins", a spus Cristoiu, care spune insa ca nu va publica fotografia. Telespectatoriiar trebui sa-l creda pe cuvint pe ”maestru”.

In acest interviu, Sebastian Ghita sustine ca a plecat din tara deoarece ii era frica pentru viata sa, in conditiile in care procurorul Negulescu s-ar fi laudat ca este "un mort viu". In esenta a fost vorba despre aceleasi atacuri lansate de Ghita la adresa lui Kovesi.

Interviul, din care s-a difuzat prima parte, joi seara urmind ca Cristoiu sa povesteasca despre fotografie, a fost urmat de dezbateri in studiourile de televiziune. La RTV, in emisiunea lui Ciutacu, erau prezenti Serban Nicolae si Sorin Roosca Stanescu, ambii acreditind ideea ca Kovesi ar trebui demisa. Nicolae era insa constient ca e vorba de un bluf, cerindu-i insistent lui Ghita si Cristoiu sa prezinte ”dovada”.