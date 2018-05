CSM nu mai impune pragul de 50.000 euro pentru ca abuzul în serviciu să fie infracțiune

CSM a comunicat miercuri că a reevaluat propunerea de modificare a Codului Penal, prin care se introducea un prag de 50.000 de euro sub care abuzul în serviciu, folosirea abuzivă a funcției sau uzurparea funcției, divulgarea de informații nu mai constituiau infracțiuni

Noua propunere de text a CSM nu mai prevede un prag pentru aceste infracțiuni, ci doar o înjumătățire a pedepselor pentru persoanele care achită prejudiciul în timpul urmăririi penale sau pe durata judecății.

Comunicatul CSM de miercuri:

”Reţinând că propunerea Consiliului Superior al Magistraturii vizând modificarea articolului 308 din Codul Penal a fost interpretată într-un sens contrar celui urmărit, iar discursul public a valorificat-o ca potenţială sursă pentru modificarea conţinutului infracţiunii de abuz în serviciu săvârşită de către funcţionarii publici, ipoteză pe care Consiliul o respinge în mod categoric, incriminarea sa fiind pe deplin justificată, în şedinţa Comisiei nr.1 – Legislaţie şi cooperare interinstituţională de azi, 16 mai 2018, a fost reevaluat conţinutul propunerii de text pentru a întări scopul urmărit iniţial – recuperarea prioritară a prejudiciului în cazul infracţiunilor săvârşite exclusiv în mediul privat.Consiliul Superior al Magistraturii respinge în mod categoric distorsionarea opiniilor exprimate de acesta în exercitarea rolului său constituţional, în cadrul dezbaterilor publice de către persoane din întreg spectrul politic.”

Vechea propunere de modificare a articolului 308 din Codul Penal:

(4) Infracțiunile prevăzute la art 295 (delapidare – n.r.), 297-300 (abuzul in serviciu, neglijenta in serviciu, folosirea abuzivă a funcției, uzurparea funcției – n.r.) și art. 304 (divulgarea informațiilor secrete – n.r.), săvârșite în conditiile alin (1), dacă au produs un prejudiciu material nu se pedepsesc atunci când valoarea prejudiciului este de cel mult 50.000 euro, in echivalentul monedei nationale, iar faptuitorul il acopera pana la momentul sesizarii instantei de judecată.

Noua propunere de modificare a articolului 308 din Codul Penal:

(3) Dacă infracţiunile prevăzute la art. 295 şi art. 297-300 au produs un prejudiciu material, iar făptuitorul acoperă integral prejudiciul cauzat, în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la rămânerea dfinitivă a hotărârii judecătoreşti, limitele prevăzute la alin. (2) se reduc la jumătate.

