Dragnea neagă desființarea dar admite suspendarea Pilonului II. Amenință cu plângeri penale

Dragnea spune că nu s-a discutat la guvern sau la partidul pe care-l conduce despre o naționalizare sau desființare a Pilonului II de pensii și nici nu se are în vedere așa ceva, dar a admis posibilitatea unei suspendări temporare a plăților către acest Pilon, doar „o chestiune financiar-contabilă”.

El a transmis "prietenește" un mesaj celor care vorbesc public despre această posibilitate că raspandirea de informații false este pedepsită de Codul Penal.

"Prieteneste, noi nu o sa facem asa ceva, dar am vazut ca Orban s-a specializat in a face plangeri penale, zice asa articolul 278 din Codul Penal: 'Comunicarea de informatii false, comunicarea sau raspandirea cu stiinta, prin orice mijloace, de stiri, date sau informatii false ori de documente falsificate, daca fapta este de natura sa aduca atingere securitatii nationale...'. O informatie de acest gen, care este suta la suta mincinoasa, poate destabiliza intr-adevar economic si social Romania si poate aduce atingere securitatii nationale", a declarat Liviu Dragnea, ciat de ziare.com.

El a anuntat ca i-a cerut ministrului Muncii sa finalizeze "o analiza riguroasa, exhaustiva a tuturor datelor financiare" si sa ofere toate informatiile financiare referitoare la nivelul de pensie pe care il va avea un cetatean care va avea pensia doar la Pilonul I si unul care va avea pensii si la I si la II, pentru ca "cetateanul roman odata informat sa aiba posibilitatea sa opteze unde considera ca e mai bine, doar in Pilonul I, sau si in Pilonul I, si in Pilonul II".

"Nu exista niciun fel de decizie adoptata in Guvern, in partid, in coalitie care sa cuprinda asta. Nu s-a discutat, nu se discuta si nu vom adopta nicio masura care sa duca la desfiintarea Pilonului II de pensii (...) Nu e vorba de bani privati, ca poate unii asa inteleg, pentru ca in mod deliberat li se spune. E vorba de contributiile pe care toti le avem la pensie si care merg in pensiile de stat (...) Nu se nationalizeaza Pilonul II si nu se inlocuieste aceasta parte din tot bugetul de pensie cu impozitul pe venit", a mai replicat Dragnea la zvonurile aparute in presa, sustinand ca "pot fi pareri, idei", dar asta "e problema lor", a celor care le emit, mai spune Dragnea.

Intrebat de un jurnalist daca PSD si Guvernul Dancila cauta solutii pentru echilibrarea bugetului pe 2018 si daca majorarile de salarii si pensii au creat un dezechilibru. Liviu Dragnea a afirmat: "Toate majorarile salariale au fost luate in calcul (...) Nu destabilizeaza bugetul, nu maresc deficitul bugetar, este foarte simplu".

Dragnea neagă desființarea Pilonului II pentru a minimaliza impactul intenției de suspendare a Pilonului II și neagă că suspendarea contribuțiilor s-ar afla în programul de guvernare, deși conținutul acestuia îl contrazice

Referitor la proiectul privind suspendarea contributiilor catre Pilonul II de pensii, Liviu Dragnea a raspuns referindu-se la desfiintarea lui, ceea ce este altceva. "V-am zis ca in ce priveste programul de guvernare, nu exista aceasta prevedere. Desfiintarea pilonului II este o minciuna", a declarat el.

Precizam insa ca, potrivit unui proiect de lege inclus in programul legislativ al Executivului pe 2018 si publicat duminica seara, Guvernul vrea sa suspende plata contributiilor catre Pilonul II de pensii in perioada 1 iulie - 31 decembrie. Astfel, contributiile CAS ar urma sa fie incasate integral la buget.

Despre acest proiect privind suspendarea contributiilor, Dragnea s-a limitat sa spuna ca nu e in programul de guvernare si atat, deși conținutul programului legislativ al Guvernului îl contrazice. Proiectul privind suspendarea contributiilor la Pilonul II se afla la pagina 45

Background

Guvernul vrea să suspende Pilonul II. Finanțele: nu știm nimic, facem ce spune Viorel Ștefan

Guvernul României vrea să suspende plata contribuţiilor pentru pensiile administrate privat - Pilonul II - în perioada 1 iulie – 31 decembrie, potrivit unui proiect de lege publicat în programul legislativ al Guvernului României pentru acest an, perioada mai – decembrie.

Proiectul care vizează suspendarea plăţii contribuţiilor pentru pensiile administrate privat, Pilonul II, în perioada 1 iulie – 31 decembrie, este o propunere a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză (CNSP), scrie News.ro. Programul legislativ a fost publicat pe site-ul Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul şi poate fi consultat AICI.

Proiectul prevede o încasare integrală la buget pentru contribuţiile CAS şi ”suspendarea contribuţiilor în perioada 1.07-31.12.2018”.

Totodată, proiectul vizează o contribuţie fixă de 84 lei în primul an, care ar urma să crească anual până la 125 lei in cinci ani. Această contribuţie ar urma să fie dedusă din impozitul pe venit.

În plus, proiectul prevede o contribuţie a angajatorului egală cu a angajatului şi dedusă din impozitul pe profit în funcţie de mărimea companiei - 50, 25 sau 10 angajaţi.

Dragnea a negat până în ultima clipă

Miercuri, liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat că informaţiile privind intenţia Executivului de a introduce ”contributivitate zero” la Pilonul II de pensii sunt ”o prostie şi o minciună”, el spunând că nu există un proiect oficial care să prevadă reforma sistemului de pensii.

”Eu sunt mai dur şi doamna prim-ministru este mai elegantă. Vă spun că este o prostie şi o minciună. Asta ca să nu complicăm răspunsul”, a declarat Liviu Dragnea, în momentul în care premierul Viorica Dăncilă a fost întrebată dacă Guvernul vrea să introducă o cotă zero la contribuţiile la pilonul II de pensii.

El a mai spus că nu există niciun proiect oficial care să prevadă reforma sistemului de pensii: ”În momentul în care orice instituţie privată, publică, îşi dă cu părerea despre ceva ce nu există, este doar parte dintr-un corp de oameni care critică aşa pentru că trebuie să critice. Despre ce reformă a sistemului de pensii vorbim când nu a apărut nimic oficial, nu am început o discuţie clară? Despre ce pilon II de pensii putem vorbi în condiţiile în care nimeni în mod oficial nu a prezentat un proiect?”.

De asemenea, vicepremierul Viorel Ştefan a declarat, sâmbătă, la Antena 3, că nu există nicio discuţie în acest sens: "Nu există nicio discuţie, nicio evaluare în acest sens. Este exclus să modificăm ceva la Pilonul II. Dacă nu există niciun demers în acest sens, exclud posibilitatea ca în acest an să fie vreo modificare".

Informaţiile privind desfiinţarea Pilonului II de pensii au apărut în spaţiul public încă din aprilie, însă acestea au fost negate de reprezentanţii Coaliţiei de guvernare. Atunci, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, afirma că nici Legislativul şi nici Executivul nu au în vedere naţionalizarea Pilonului II de pensii, el precizând că cei care au cotizat la fondurile obbligatorii administrate privat nu vor pierde la pensie.

Tot în aprilie, Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) a anunţat că solicită autorităţilor să prezinte în mod transparent şi responsabil scenariile privind viitorul Pilonului II şi le-a cerut acestora să răspundă solicitărilor repetate de a iniţia un dialog cu toate părţile implicate.

Nerespectarea graficului de creştere a contribuţiilor la pensiile administrate privat a dus la o acumulare mai mică cu 12,9% în conturile românilor în ultimii zece ani, impactul la nivelul Pilonulului II fiind de 1,1 miliarde de euro, potrivit prezentării susţinute în aprilie, de APAPR, în Comisia economică din Senat.

Totalul activelor administrate privat, în cazului Pilonului II, erau de 41,7 miliarde lei în februarie, potrivit datelor Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR). Din această sumă, 7,2 miliarde lei (1,5 miliarde euro) reprezintă câştigul net obţinut de participanţi prin investirea banilor lor.

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu: propunerea nu va fi pusă în aplicare

În plus, ea a spus că legea pensiilor va fi pusă în dezbatere la finalul actualei sesiuni parlamentare, cel mai probabil în luna iulie. Ea spune că nu este de acord cu această măsură.

”Este o propunere a Comisiei de Prognoza, nu s-a transpus într-o OUG. (..) Nu suntem de acord cu ea. Proiectul trebuie să ajungă la Ministerul Muncii. (...) Nu se va întâmpla”, a spus Vasilescu, la Antena 3.

Ministrul a subliniat că legea pensiilor este în lucru. ”La ora actuală, facem evaluare pe această lege. Facem calcule, facem simulări pe zeci de mii de pensii. Se lucrează din luna octombrie pe aceste simulări. (...) La sfârşitul acestei sesiuni parlamentare, cred că în luna iulie, va fi pusă în dezbatere parlamentară”, a spus Vasilescu.

Finanțele recunosc neoficial că nu au niciun proiect legat de viitorul Pilonului II și că decizia este una politică, la conducerea guvernului, via SGG.

“Noi nu stim nimic despre modificări la Pilonul II de pensii. Noi ne luăm după ce spune vicepremierul Viorel Ștefan. Și, din cate am înțeles, nu se schimbă nimic în acest sens. La Finanțe nu există niciun proiect și nu se lucrează la nimic legat de Pilonul II. Acum aflăm și noi că este un proiect inițiat de Secretariatul General al Guvernului”, au declarat pentru HotNews.ro, surse din Finanțe.

Vicepremierul Viorel Ștefan a declarat cu o zi în urmă, pe 19 mai, la Antena 3, că "Nu există nicio discuție, nicio evaluare în acest sens. Este exclus să modificăm ceva la Pilonul II. Dacă nu există niciun demers în acest sens, exclud posibilitatea ca în acest an să fie vreo modificare".

Tot cu o zi în urmă, și preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat la Timişoara, că Pilonul 2 de pensii nu se desfiinţează, ci este susţinut de ALDE, în timp ce PNL face campanie de strângere de semnături "pentru ceva care nu se desfiinţează", potrivit Agerpres.

"Noi suntem susţinători ai Pilonului 2 de pensii şi nu s-a pus niciun moment problema eliminării lui, dar PNL face campanie de strângere de semnături pentru ceva care nu se desfiinţează. (...). Prin soluţiile pe care le-am adoptat anul acesta şi anul trecut, pot spune că deficitul bugetului de pensii s-a diminuat la jumătate", a afirmat Tăriceanu.

Reamintim că programul legislativ al Guvernului pe 2018 include între altele, ca „prioritate legislativă”, un „proiect de lege privind reglementarea pensiilor obligatorii administrate privat (Pilonul II)”, cu precizarea că în perioada 1 iulie - 31 decembrie contribuțiile aferente acestuia vor fi suspendate, scrie Mediafax.

Potrivit documentului, contribuțiile CAS (respectiv contribuțiile de asigurări sociale aferente pensiei) „sunt încasate integral la buget”, cu „suspendarea contribuțiilor în perioada 1.07 - 31.12.2018”. În prezent, din sumele CAS pentru Pilonul I (sistemul pensiilor administrate de stat) se direcționează automat 3,7% către Pilonul II.

Florin Cîțu: Dragnea si gasca lui de mincinosi desfiinteaza Pilonul II de pensii! Vedeti de ce trebuie sa raspunda personal Dragnea si gasca lui de mincinosi?

”Am avut dreptate.. din nou!

Dragnea si gasca lui de mininosi desfiinteaza Pilonul II de pensii!!!

Opresc contributia catre Pilonul II de pensii de la 1 iulie 2018!!!

Vedeti de ce trebuie sa raspunda personal Dragnea si gasca lui de mincinosi?

Da mai departe!” - scrie Florin Cîțu (PNL) pe pagina sa de Facebook, unul dintre cei care au avertizat asupra intenției puterii de a naționaliza Pilonul II.

Asociaţia pentru pensii private cere Guvernului să păstreze neschimbat Pilonul II

Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), alături de mai multe organizaţii, a cerut duminică Guvernului să menţină neschimbat modul de funcţionare al Pilonului II de pensii, ca reacţie la informaţia potrivit căreia Executivul vrea să suspende contribuţiile în a doua jumătate a acestui an.

”Noi, organizaţiile semnatare ale acestei scrisori, facem apel la Guvernul României pentru a menţine neschimbată legislaţia şi principiile de funcţionare ale sistemului de pensii administrate privat (Pilonul II). În sprijinul acestei solicitări aducem concluziile studiilor internaţionale, rezultatele celor 10 ani de Pilon II în România, precum şi analizele pe care le-am realizat fiecare dintre noi cu privire la acest sistem. Predictibilitatea şi stabilitatea legislativă sunt cruciale pentru succesul oricărui sistem de economisire pe termen lung menit să asigure prosperitatea la pensie a celor peste 7 milioane de români care contribuie la aceste fonduri”, se arată într-un comunicat al asociației remis News.ro.

Scrisoarea este semnată de APAPR, Asociaţia Administratorilor de Fonduri din România (AAF), Asociaţia Analiştilor Financiar-Bancari din România (AAFBR), Asociaţia Română a Băncilor (ARB), Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), Bursa de Valori de la Bucureşti (BVB), Camera de Comerţ Americană din România (AmCham România), Consiliul Investitorilor Străini (FIC), Romanian Business Leaders (RBL), Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR), Asociaţia Administratorilor Independenţi (AAI), Asociaţia pentru Promovarea Asigurărilor (APPA), Asociaţia Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF), CFA România (CFA) şi Confederaţia Patronală Concordia (Concordia).

