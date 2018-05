Nunta princiară, restul și Estul

În timp ce nunta prințului cu Meghan Markle a acaparat atenția mass-media, în Slovacia o jurnalistă de investigație a căzut victimă abuzurilor autorităților.

Inevitabil, zilele acestea televiziunea de pe toate continentele a fost cotropită de nunta prințului Harry al Marii Britanii cu actrița americană Meghan Markle, la Capela St. George a Castelului Windsor. Posturile românești au destinat evenimentului ore întregi. TVR, Pro TV, Antena 1, Kanal D, DIGI 24, Antena 3, B1 TV, Realitatea TV și altele au transmis live sau au preluat transmisii, unele au programat interesante filme documentare despre membrii Casei Regale britanice sau au trimis reporteri la fața locului pentru a comenta în direct ceremonia. Presa a avut surse inepuizabile de informație fiindcă mediile britanice au luat-o din timp, oferind detalii despre pregătiri, costuri, ținutele doamnelor, meniu, invitați. Tabloidele n-au ratat bârfele despre micile conflicte bine strunite în spatele porților Palatului Buckingham, sub privirea vigilentă a Reginei. Comentariul live de la un eveniment de o asemenea anvergură necesită pregătire serioasă din partea jurnaliștilor. E un efort substațial de cunoaștere a protocolului, a tradiției ceremoniale monarhice, a personajelor și a relațiilor dintre ele, a codurilor vestimentare, a semnelor și simbolurilor, una peste alta, o întreagă istorie care nu poate fi pusă între paranteze, dacă se dorește informarea complexă a publicului, de altfel avid de a înțelege, nu doar de a admira spectacolul. Cum era de așteptat, Pro TV, TVR, DIGI 24, Antena 1 s-au descurcat bine, iar documentarele Meghan Markle: Prințesa americană, transmis de Pro TV, Meghan și Harry, în culisele nunții regale, producție Channel 5 UK, programat de B1 TV, sau În slujba Majestăţii Sale, film canadian difuzat de DIGI 24, au fost binevenite pentru a completa tabloul unei istorii fabuloase. Bâlbâielile și gafele au fost și ele de neevitat. Georges Boisnard, realizator al televiziunii publice, om de cultură și fin cunoscător, a consemnat pe pagina sa de Facebook cât de puțin știu unii stiliști români „celebri“ despre ținutele protocolare masculine: „La Realitatea TV, un creator sau jurnalist de modă, din câte am înţeles, celebru confundă jacheta cu fracul. Citez «cutare s-a îmbrăcat într-un frac negru...». Nu, domnul meu! E vorba de jachetă, ţinuta de maximă eleganţă de dimineaţă! Neagră sau gri, are altă croială decât fracul, cu poalele rotunjite. Se poartă tradiţional cu vestă de stofă gri, cu pantaloni reiaţi gri cu negru şi cu cravată. (Între timp, tradiţia coloristică s-a mai relaxat, se fac jachete gri cu pantaloni uni şi veste de aceeaşi culoare sau colorate diferit, chiar în culori vii etc.). Fracul e ţinuta masculină super elegantă de seară, negru cu vestă albă şi papion alb. Jacheta se poartă cu pantofi negri de piele şi fracul cu pantofi de lac. În materie de pălării, ambele se poartă cu joben“. Lecție gratis.

Coborând din basm în realitatea cotidiană, aflăm că în Slovacia o jurnalistă de investigație din Cehia, Pavla Holcová, care a lucrat împreună cu jurnalistul slovac Ján Kuciak, împușcat mortal împreună cu logodnica sa în februarie, a fost interogată mai multe ore de poliția slovacă care i-a confiscat telefonul mobil. Organizațiile media au protestat împotriva autorităților care nu au reușit să ia urma criminalilor jurnalistului ajunși până la vârful corupției guvernamentale, în schimb, cercetează jurnaliști care au informații despre implicațiile mafiei calabreze în afacerile guvernamentale. „Acțiunea poliției este ostilă și pare să vizeze investigația reporterilor, iar nu uciderea lui Ján Kuciak. Este comportamentul polițienesc din statele autocratice“, a reacționat Organized crime and corruption reporting project-OCCRP, rețea al cărei director executiv este jurnalistul român Paul Radu. Europarlamentarul Monica Macovei a inițiat o scrisoare transmisă prim-ministrului slovac, ministrului de Interne, ministrului Justiției, șefului Poliției și directorului general al Serviciului de Informații din Slovacia, prin care se cere restituirea urgentă a telefonului jurnalistei, conținând informații din investigația care a dus la demisia premierului slovac în martie 2018. Apelul, semnat de încă 11 europarlamentari, arată că „telefonul Pavlei conține informații referitoare la investigațiile jurnalistice în curs, precum și numele altor jurnaliști care lucrează în rețelele care investighează criminalitatea organizată, corupția, fraudele și spălarea banilor, cât și detalii despre sursele lor. Vă cerem să acționați imediat pentru a evita punerea în pericol a vieților jurnaliștilor, ale căror contacte sunt salvate în telefonul doamnei Holcová“. Autoritățile nu au răspuns deocamdată demersului.