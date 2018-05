Summit-ul americano-nord-coreean, anulat de Trump: Simt că ar fi nepotrivit în acest moment

”Eram foarte nerăbdător să vă întâlnesc. Din nefericire, din cauza mâniei imense şi a ostilităţii afişate în ultima dumneavoastră declaraţie, simt că este inoportun, în acest stadiu, să avem această întâlnire”, explică Trump în scrisoare transmisă lui Kim Jong Un şi publicată de Casa Albă, transmite Reuters.

”Spre binele celor două părţi, dar în detrimentul celui al restului lumii”, summitul din Singapore nu va mai avea loc, mai spune Trump, amintindu-i, însă, omologului său nord-coreean forţa arsenalului nuclear al SUA.

”Evocaţi arsenalul vostru nuclear, dar al nostru este atât de masiv şi puternic că îl rog pe Dumnezeu să nu avem vreodată nevoie să-l folosim”, subliniază Trump.

Totuşi, el i-a sugerat lui Kim să facă eforturi pentru a putea fi stabilit un summit. 'Dacă te răzgândeşti în legătură cu acest cel mai important summit, te rog nu ezita să mă suni sau să-mi scrii', încheie scrisoarea preşedintele american.

A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1