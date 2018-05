Ponta: Pro România este un partid pro european, progresist, orientat spre viitor

Victor Ponta a spus cu ocazia lansării programului partidului Pro România că acesta este un „start-up party” de stânga, „social-democrat și progresist” și îi respinge pe „cei care reprezintă baronetul, oprisanii”.

„Astăzi lansam un start-up party. Cei din mediul business inteleg cel mai bine conceptul, dar acum este aplicabil in toate domeniile. Este prima constructie politica bazata pe credinta initiatorilor ca societatea romaneasca va suferi transformari fundamentale legate de progresul tehnologic, de educatie demografica si de cultura. Partidele politice actuale au o incapacitate cronica structurala de a se adapta la aceste schimbari. In loc sa gandeasca cum trebuie sa fie politica viitorului, ei folosesc metode din trecut (comuniste sau chiar feudale) pentru a mentine puterea de azi. Nimic pentru viitor", a declarat Victor Ponta, citat de Ziare.com.

El a sustinut ca echipa Pro Romania este formata din oameni cu o gandire social-liberala si progresista.

"Proiectele noastre vor fi de acest gen si se vor adresa tuturor celor care cred in dezvoltare sociala si economica stabila si predictibila. In toata Europa, miscarile de stanga au pierdut pentru ca nu s-au adaptat la schimbarile tehnologice si sociale. Dreapta pierde in fata extremistilor pentru ca lupta pe terenul populismului si al demagogiei. Noi vom fi radicali in promovarea dezvoltarii Romaniei. Acest lucru nu se poate face nici cu populism, nici cu incompetenta sau opozitie oarba", a afirmat fostul premier care vrea să se distanțeze de populismul promovat de PSD.

"O societate nu poate sa progreseze scotand in fata analfabeti politic, care se califica doar pentru ca sunt obedienti", a declarat Ponta.

El a afirmat ca vrea ca din Pro Romania sa faca parte oameni care stiu sa vorbeasca si limba romana, si limba engleza si sa nu i se alature "cei care reprezinta baronetul, oprisanii".

"Ultima campanie electorala a fost castigata cu pliante si proiecte care se legitimau cu buna guvernare din anii 2012-2015. Multi dintre oamenii din acea echipa sunt deja aici astazi sau se vor alatura in curand. Acum am constatat ca totul a fost o inselatorie, o pacaleala pentru noi si pentru alegatori. Ca adevarata viziune este a unui sistem politic feudal in care politica se exercita prin clientelism si forta oarba. Voturile se cumpara si nu se obtin, baroniada care a macinat mereu progresul este oficial la putere, in functiile publice analfabetismul si incompetenta administrativa, agresivitatea fata de altii si obedienta fata de sef sunt singurele criterii de promovare. Din pacate, opozitia politica este doar opozitie si nu alternativa. Noi nu vrem la guvernare inainte de legitimarea printr-un vot democratic. Dar vom forta partidele clasice fie sa sprijine proiectele noastre de dezvoltare, fie sa se duca in mod rapid spre zona extrema a electoratului captiv. Suntem constienti ca exista si in politica, la fel ca la fotbal, galerii de oameni care traiesc doar pentru credinta oarba in propria echipa si ura fata de adversari. Insa cei mai multi din societate isi doresc acele proiecte echilibrate care sa asigure stabilitate si predictibilitate in dezvoltare", a afirmat fostul premier in discursul sau.

El a mai spus ca esential pentru viitorul Romaniei este constructia unui vehicul politic care sa promoveze si sa asigure dezvoltarea stabila, predictibila si fara sincope a societatii.

"Din pacate, acum ratam aceasta oportunitate, iar mediul politic este o frana si un factor de dezechilibru in eforturile private de dezvoltare ale mediilor nepolitice. In loc sa ofere leadership, politica risipeste resurse pentru a cumpara voturi si complicitati. Din acest motiv am ales denumirea de Pro Romania. Suntem convinsi ca toti cei prezenti aici doresc dezvoltarea Romaniei. Noi suntem pro si nu contra. Am trait si am votat numai in paradigma razboiului si a contra ceva sau cineva. Contra strainilor, contra privatizarilor, contra PSD, contra Nastase, contra Basescu. Acum contra statului paralel, a Bancii Nationale, a multinationalelor sau a tinerilor care nu voteaza ce trebuie. Ura este singurul subiect al dezbaterilor publice de la televizor si pana in Parlament. Daca toti sunt contra, noi o sa fim PRO. Si o sa incercam sa ii mobilizam pe cei PRO Romania", a mai declarat Ponta.