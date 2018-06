Dragnea și-a luat iubita în vizita din Elveția. Irina a postat fotografii pe Instagram

Irina Tănase, iubita liderului PSD, a postat pe contul ei de pe Instagram poze în care apare împreună cu Liviu Dragnea în timpul vizitei la fabrica de ceasuri Ulysee Nardin din Elveția.

Prima dată când Liviu Dragnea s-a afişat în public alături de partenera sa de viaţă a fost înaintea Crăciunului din 2016, când social-democraţii au organizat o petrecere în curtea sediului PSD din Kiseleff, iar la Congresul PSD din luna martie tânăra în vârstă de 25 de ani i-a fost alături iubitului ei, amintește Adevărul.

Irina Tănase a lucrat la început pentru Sebastian Ghiță, în firma Asesoft, după care a fost consiliera lui Andrei Dolineaschi, membru PSD și fost secretar general al partidului. În 2013, a plecat la Ministerul Dezvoltării, unde a devenit asistenta lui Liviu Dragnea, scrie Digi24.

Jurnaliștii de la Rise Project scriau în vara lui 2017 despre Tănase că este secretara lui Dragnea și că liderul PSD a dus-o de mai multe ori în Brazilia, la Fortaleza. Prima oară a ajuns acolo când avea 21 de ani, abia devenise de două luni secretara sa și a fost însoțită de fostul coleg din facultate al lui Dragnea, Mugurel Gheorghiaș.

Un grup de protestatari români l-a întâmpinat, miercuri, în fața Parlamentulul elvețian pe Liviu Dragnea cu pancarte pe care scria ”The most corrupted romanian politician is right here, inside Swiss Parliament” sau ”Liviu Dragnea is the killer of the romanian justice”. Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a efectuat, în perioada 29 – 31 mai, împreună cu o delegaţie parlamentară, o vizită oficială la Berna, în Elveţia, scrie G4Media.ro.

Românii din Elveția, membri ai Asociaței Rezist Zürich, i-au transmis luni o scrisoare deschisă președintelui Parlamentului elvețian, Dominique de Buman, prin care își manifestă dezamăgirea față de invitarea în această țară a lui Liviu Dragnea, potrivit documentului obținut de G4Media.ro.

Într-un interviu pentru G4Media.ro acordat înaintea evenimentului, parlamentarul socialist, Carlo Sommaruga, a criticat dur vizita oficială a liderului PSD în Elveția. Sommaruga a declarat că Dragnea sfidează justiția din România plecând din țară exact în ziua în care este așteptată o sentință, vrând să arate că este validat ca politician prin faptul că este primit într-o țară cu o democrație consolidată precum Elveția.

preluare foto G4Media.ro