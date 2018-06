Răzbunarea corupției

Ne-a făcut-o CCR! Atât aveam și noi pe lume, lupta anticorupție, cu ea ne lăudam și eram lăudați. Acum s-a dus și asta. Dragnea și Tăriceanu (apoi și Băsescu) s-au străduit timp de câțiva ani să demonstreze că la noi nici n-a fost luptă anticorupție (sâc! v-am păcălit!), ci doar o vânătoare de corupți nevinovați care, după ce au furat de s-au umflat, au fost umiliți și încătușați. Până și copiii le știu poezia: ei se jură că nu fură, dar i-am prins cu țara-n gură.

Acum, că au pus mâna și pe justiție, probabil că o vor privatiza, după modelul consacrat. O să aflăm (pe surse) că ÎCCJ e (prin interpuși) a lui Dragnea, Tribunalul București e al lui Oprea, DNA e a lui Ghiță ș.a.m.d. CCR, majoritar pesedistă, știa ce are de făcut.

Cu scorul de 6 la 3, judecătorii CCR (dintre care unuia îi expirase valabilitatea de un an) au admis sesizarea lui Tudorel privind un conflict cu președintele în cazul nerevocării lui Kövesi. Stop. Ce conflict? Având prin lege dreptul de a refuza propunerea ministrului la numirea procurorilor șefi, președintele are, prin logică și simetrie, dreptul de a refuza și propunerea de revocare. Dar nu logica și nu legea au triumfat, ci forța. Condusă de politrucul cu robă Valer Dorneanu, care pe sub poale avea ca tot omul și două pistoale, CCR l-a somat pe Iohannis să emită decretul de revocare, transformându-l pe cel mai votat politician într-un subordonat al ministrului care „are rol central în revocare“. Nici președintele, nici CSM nu mai contează. Partidul dictează. Tudorel devine șef unic peste procurori și peste dosare, exact ca pe timpul lui Năstase. Oribil! Iordache nu și-a ascuns satisfacția: „Codruța, go home“. Iordache, shut up! Printre cei indignați de „ticăloșia“ CCR s-a aflat și Băsescu, care a luptat din greu pentru demolarea lui Kövesi. Ce blestem pe țara asta (vorba lui) ca ambii președinți de dreapta (Constantinescu, Băsescu) s-o ia razna după terminarea mandatelor. Veștile din țară au încurajat-o pe Udrea (refugiată juridic în Costa Rica) să spere într-o întoarcere victorioasă în țară:

„Destinul meu e să conduc România“. Hai, cucoană, lăsați modestia. Sunteți prea bună pentru noi. Chiar nu vă merităm. Încercați în altă parte - sau altceva: un tratament pentru megalomanie acută sau un debut în cinematografie, unde, cică, i s-a propus un serial despre viața sa. În rolul principal: Băsescu. Primind și el rolul principal în Comisia SRI, Manda (al lui Vasileasca) a anunțat că între 2004-2016 SRI a ascultat 6 milioane de români. Aoleu! Și nu le țiuie urechile? Cum o fi numărat Manda 6 milioane? SRI pretinde însă că e vorba de 29.000 de persoane.

Ca de obicei, depinde cine numără. Totuși, de la 29.000 la 6 milioane e o cale atât de lungă, că doar un creier inflamat putea să o parcurgă. Îndeplinind condiția, Oprea s-a lăudat că el (cu UNPR) „au ținut țara“. Au ținut-o să nu fugă afară sau cum? Supărat și el pe criticile din țară la adresa guvernării PSD, Dragnea le-a catalogat drept „o gogoașă urâtă și umflată“. Daddy, nu-ți place, n-o mânca. Oricum, ar trebui să fiți sătui - după ce ne-ați mâncat viața. De unde și cântecul: Cu gugoși și minciunele te făcuși vornic, mișele. Și nu vreți să știți ce va urma. În 8 iunie e termen în dosarul lui Dragnea. Oare ce replici nemuritoare vom rosti: „Hasta la vista, Daddy“ sau „Nu trage, don Dragnea, suntem noi, românii“.