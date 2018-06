Ovidiu Tender: SOV mi-a cerut 4 mil. euro, iar Alina Bica era omul de legatură

Ovidiu Tender a povestit luni la Inalta Curte ca Sorin Ovidiu Vintu i-ar fi cerut in 2005 suma de 4 milioane de dolari pentru a bloca ancheta in dosarul Rafo-Carom. Alina Bica era intermediarul mitei care ar fi trebuit impărțită la opt.

Ovidiu Tender a fost audiat astazi in calitate de martor la Inalta Curte, in dosarul fostei sefe DIICOT, Alina Bica. El este condamnat la 12 ani si 7 luni in cazul Rafo-Carom, dosar instrumentat de procurorii DIICOT, si a fost adus din penitenciar pentru a da detalii despre relatiile cu Bica, scrie jurnalistul Ionel Stoica pe Ziare.com.

Miliardarul vorbeste incet din boxa arestatilor, declaratiile nu se aud pana la completul de judecata, iar din acest motiv instanta i-a dat voie sa dea marturia de pe un scaun, in centrul salii de judecata.

In sala de judecata mai este un milionar. Fostul ministru al Economiei Adriean Videanu, care are calitatea de inculpat in acest dosar. Politicianul a fost achitat in faza de fond a procesului. In acest caz, Alina Bica a fost condamnata la 4 ani cu executare.

In declaratia lui Tender, data in fata Inaltei Curti, apar nume de inalti magistrati, politicieni, sefi de servicii secrete sau ambasadori. Milionarul vorbeste cu lejeritate despre sume uriase de bani, despre anchete dirijate de serviciile secrete si despre cum se faceau numirile in marile parchete.

Ovidiu Tender este primul martor audiat astazi in acest dosar, la Inalta Curte fiind prezenti mai multi magistrati care urmeaza sa fie audiati in acest caz.

Marturia lui Tender:

"In 2005 a aparut in mass-media ca eram implicat in dosarul Rafo. S-a deschis un dosar penal in care am fost cercetat. Mi s-au pus sechestre, am fost cercetat pentru evaziune fiscala in legatura cu comercializarea unor produse petroliere de la Rafo", si-a inceput declaratia Tender. Milionarul sta singur in fata instantei.

Acesta a aratat ca Fiscul i-a controlat firmele, pentru a se stabili relatiile cu Rafo. Tot atunci s-ar mai fi intamplat un lucru.

"L-a data de 25 mai 2005, m-a chemat Sorin Ovidiu Vintu la vila lui si mi-a propus sa dau suma de 4 milioane de dolari pentru a nu mi se face dosar penal. Eu i-am spus ca sunt nevinovat", a povestit Tender.

"SOV nu mi-a spus persoana care urma sa primeasca banii, dar mi-a spus ca sunt opt persoane implicate, cate 500.000 de dolari pentru fiecare. Deci nu este mult, mi-a spus. Eu am spus ca este o prostie. Am marsat pe ideea lui, i-am zis ca nu am 4 milioane cash, si, in gluma, i-am spus ca trebuie sa fac acum infractiuni sa fac rost de bani. Mi-a dat un termen de doua luni de zile sa ma descurc, sa fac rost de suma de bani, iar eu aveam nevoie de timp pentru a afla cine este in spatele lui. Am vrut sa ma asigur ca ce spune este real, i-am cerut sa-mi dea garantii, sa-mi dea un semnal, ceva, cu referire la cei 4 milioane de dolari. Acesta mi-a spus ca o sa fiu chemat la DIICOT, fara a nominaliza persoana, si o sa mi se dea un semnal", a povestit scena Tender.

La aceste discutii, dintre Tender si SOV, ar fi fost prezent si liderul sindical Liviu Luca.

Apare Bica: "Va felicit, domnule Tender!"

La o saptamana de la acesta intalnire, la inceputul lunii iunie 2005, Bica l-ar fi chemat pe Tender la parchet si i-ar fi spus: "Va felicit, domnule Tender, ca v-ati descurcat!"

"Cred ca se referea la rezultatul intalnirii mele cu Vintu. Eu i-am multumit pentru felicitari. Eu am inteles ca acesta este semnalul pe care-l asteptam de la SOV", a mai povestit Tender.

"Pe 25 iunie 2005, m-am intalnit cu SOV si i-am spus ca nu am facut rost de suma de 4 milioane de dolari. El a afirmat: Oamenii considera ca le-ai tras teapa. Acum o sa-ti iei soarta in propriile maini. Dupa acest eveniment, in august 2005, procurorul de caz, Alina Bica, m-a chemat la DIICOT si a luat impotriva mea interdictia de a nu parasi tara", povesteste milionarul.

Zvonurile despre arestare

Tender explica magistratilor ca la inspectia de la firmele lui nu ar fi gasit nimic in neregula in dosarul Rafo, dar ca ar fi fost "prins" intr-un alt caz, separat din acesta, privind societatea Carom. Ancheta era coordonata de procurorii Alina Bica si Codruta Trandafir.

In decembrie 2005, unul dintre politistii judiciari care lucrau la caz i-ar fi spus ca urma sa fie arestat preventiv. "I-am spus ca mi se pare o prostie, pentru ca nu au de ce", a explicat Tender.

In februarie 2006, Tender a fost chemat la parchet de Alina Bica si infornmt ca expertul din dosarul Rafo-Carom a facut trei plangeri impotriva sa pentru tentativa de mituire. "In 2007, plangerile au fost clasate la DNA pe motiv ca faptele reclamate nu au existat. Dar eu in februarie 2006 am stat sase luni arestat, la propunerea Alinei Bica, in baza celor trei reclamatii", s-a plans Tender.

Acuzatii la adresa fostei sefe DIICOT

In 2006, dupa schimbarea din functie a procurorului general al Romaniei si a sefilor SRI, Tender a fost pus in libertate. Milionarul leaga schimbarile de eliberarea sa din arest.

"Concluzia mea a fost ca Bica este un executant in cazul Carom, dosar care a fost facut in baza informatiilor primite de la SRI. Alina Bica a fost instrumentul SRI, era un executant. Ii conferea putere, posibilitatea de a accede intr-o functie importanta. In 2006 - 2007, ea a fost numita secretar de stat in Ministerul Justitiei", a rememorat Tender. Milionarul a pronuntat in sedinta, in treacat, numele generalului SRI, Ovidiu Soare.

Milionarul a aratat ca a urmat o perioada de liniste. "Procesul de la tribunal se desfasura normal, mergea intr-un ritm lent. Eu asteptam momentul in care Alina Bica nu mai era secretar de stat la MJ, pentru ca eu sa inchei procesul fara ca ea sa aiba posibilitatea sa intervina pentru condamnarea mea. Ea era cea care intocmise rechizitoriul in cazul meu", a mai precizat Tender.

Bica stia ca va fi pusa sefa la DIICOT

In 2012, politistul Florentin Mihailescu l-ar fi contactat pe Tender si i-ar fi spus ca cineva vrea sa-l vada. "Mi-am dat seama ca este Alina Bica, deoarece au avut un traseu comun. El a fost consilierul ei la Ministerul Justitiei", a mai spus Tender.

Bica si Mihailescu l-ar fi vizitat pe Tender la biroul acestuia, iar procuroarea i-ar fi transmis ca urmeaza sa fie pusa sefa la DIICOT.

"Mi-a zis ca din aceasta pozitie o sa poata sa ma sprijine si pe mine, sa rezolvam dosarul in care fusesem trimis in judecata. Nu a facut referiri concrete la modul in care o sa faca acest lucru si care era sprijinul. Am convenit sa pastrez legatura cu aceasta prin intermediul lui Florentin Mihailescu, pe care l-am angajat la una din societatile mele", a mai spus Tender.

Mihailescu a fost angajat pana in august 2014. Acesta ar fi tinut legatura cu Bica, cu privire la Tender si dosarul sau.

"Primul semnal pe care l-am primit dupa numirea Alinei Bica a fost schimbarea procurorului din cazul Carom, Mirel Radescu. Acesta intrase si in dosarul Rafo, unde s-au dat condamnari. Era foarte vocal. Afirma ca o sa fie condamnari mai mari decat in Rafo, pentru ca este nenorocirea mai mare," a aratat milionarul.

Cum sa scoti un procuror din dosar

Din zvonuri, Tender a aflat de o procedura prin care putea scapa de procurorul din dosar, ca daca-l angajeaza ca avocat pe fratele lui Radescu, procurorul este obligat sa se retraga din cauza.

"L-am gasit pe fratele lui. M-am dus la biroul lui. L-am intrebat daca ma poate apara si care este tariful. Mi-a zis ca 100.000 de euro. I-am spus ca fratele sau este procuror de sedinta, mi-a spus ca daca-l angajez pe el, fratele sau trebuie sa se retraga. Sa se abtina din dosar", si-a reamintit Tender.

Milionarul a mai povestit Inaltei Curti ca avea doua variante sa-l scoata pe Mirel Radescu din dosarul Carom: sa-l angajeze pe fratele procurorului cu 100.000 de euro, sau de a-i cere Alinei Bica sa il schimbe din dosar.

"Am ales varianta a doua. Era gratis, pe de o parte, dar si pentru ca voiam sa o verific pe Alina Bica daca face ceva pentru mine. Si a facut: l-a schimbat! Am avut o discutie cu Bica si Mihailescu, ocazie cu care le-am spus sa-l schimbe pe Radescu, deoarece mi se pare incontrolabil. Banuiesc ca era avid dupa bani, ca era o afacere de familie cu fratele sau", a povestit Tender.

Vizita la Alina Bica acasa

Milionarul i-a facut una sau doua vizite Alinei Bica, la resedinta parintilor, de la Fagaras. Vizitele ar fi fost stabilite de sotia milionarului, Nicole Tender, si de Alina Bica.

A existat si o intalnire cu ambasadorii Olandei si Israelului.

"La initiativa mea am organizat o intalnire cu ambasadorii Olandei si Israelului, la care a participat si Bica. Le-am spus ca este o fata de viitor, de mare perspectiva si sefa la Anti-Mafia. A fost o cina la resedinda ambasadorului Olandei. Voiam sa fie sprijinita in vederea promovarii pe plan international. Bica a venit impreuna cu sotul sau la eveniment", a povestit Tender, despre cina de la resedinta ambasadorului Olandei.

Despre relatia Bica-Udrea

Inainte de alegerile din 2014, Alina Bica avea o relatie apropiata cu Elena Udrea si se visa procuror general al Romaniei, potrivit celor declarate de Tender. Relatia lui de amicitie cu Bica se intarise.

"In anul 2014, urmau alegerile prezidentiale. Bica avea o relatie apropiata cu Elena Udrea si era convinsa ca, prin intermediul lui Basescu, va ajunge la Iohannis si va fi promovata procuror general. Se stia dinainte de alegeri ca Iohannis va castiga.

In acest context, mi-a spus sa lasam dosarul dupa alegeri, ca il va inchide. In august 2014, Mihailescu mi-a spus ca Alina simte ca ceva nu e in regula, ca fugeau de ea si o evitau directorii SRI, ca ceva nu e bine", a povestit Tender.

In aceste conditii, milionarul a inceput si el sa se agite. "Am insistat sa terminam dosarul in 2014. Din primavara anului 2014, an cu alegeri, am evitat sa ma intalnesc cu Bica si am tinut legatura cu aceasta prin intermediul lui Mihailescu", explica metodele afaceristul.

Bica ar fi vorbit cu judecatoarea din Carom

Tender a explicat ca pentru a nu mai exista o conexiune cu Bica, a decis ca din august 2014, Mihailescu sa-si inceteze activitatea la firma acestuia. "A fost totul de comun acord. Am tinut legatura cu Mihailescu, care mi-a spus ca a vorbit cu Bica, ca procurorul de caz va pune concluzii pentru o sentinta cu suspendare. A facut si un raport in acest sens. Mihailescu mi-a spus ca Bica a vorbit cu judecatoarea Badescu si ca s-a inteles cu ea in sensul de a ma condamna cu suspendare", a povestit Tender.

In septembrie 2014, a fost ultimul termen de judecata, iar procurorul de sedinta a pus concluzii orale pentru o condamnare cu suspendare.

"Dupa ce cauza a ramas in pronuntate, in spatiul public au aparut fotografiile cu Alina Bica si Elena Udrea la Paris. Mi-am dat seama ca lucrurile incep sa se clatine, ca se intampla ceva. L-am chemat pe Mihailescu sa-l intreb ce se intampla. Mi-a spus ca nu stie, dar nu-i bine", a explicat Tender.

Denuntul, trimis din Havana

La arestarea Alinei Bica, Tender era in Havana. Dosarul sau era in faza de pronuntare la Tribunalul Bucuresti. "Si judecatoarea probabil astepta sa vada ce se intampla", a spus Tender.

"Am fost contactat de unul dintre avocatii mei, care mi-a spus ce s-a intamplat in tara, care mi-a spus ca ar fi bine sa fac un autodenunt, pentru a nu fi complice cu ea in actiunea pe care o intreprinsesem. Am facut denuntul din Cuba, din protectie fata de mine. L-am trimis prin e-mail, din Havana", a mai povestit Tender.

Dupa arestarea Alinei Bica, concluziile DIICOT din cazul sau au fost schimbate, de condamnare a lui Tender la inchisoare cu executare. "Erau total diferite, diametral opuse", a spus Tender.

Ceasul de 5.000 de euro

Milionarul a declarat ca de-a lungul timpului i-a facut mai multe cadouri fostei sefe DIICOT, pentru ajutorul pe care aceasta i l-a dat.

"Pentru ca Alina Bica s-a oferit sa ma ajute in dosar, a fost ideea mea sa-i ofer cadouri: un ceas Rolex care costa in jur de 5.000 de euro, nu foarte mult, si o poseta, costa cateva mii de euro. Le-a cumparat sotia mea. Despre aceste cadouri mi-a reamintit sotia mea, dupa audierea de anul trecut. Imi amintesc ca ceasul pe care Alina Bica l-a primit cadou de la mine, eu l-am cumparat de la Paris", a mentionat Tender.

"Cred ca Alina Bica a fost butonul cuiva si a fost obligata sa-mi faca dosarul Rafo-Carom. Nu este alt motiv. Cred ca este omeneste sa ajuti un om pe care l-ai nenorocit, stiind ca este nevinovat", a explicat Tender.

Milionarul a povestit ca in timpul derularii procesului, Mihailescu a venit la el cu un bilet de la Alina Bica le care era calculat termenul de prescriptie din cazul Rafo-Carom.

Cum s-ar fi facut numirile de procurori-sefi

"Alina Bica mi-a spus, dupa ce a cazut guvernul Mihai Razvan Ungureanu, ca Elena Udrea este cea care a intermediat discutia intre Basescu si Ponta, si ca Alina Bica urmeaza sa fie pusa sefa la DIICOT, de catre Ponta, iar Kovesi la DNA, de catre Basescu.

In 2006, unul dintre avocatii mei a fost Victor Ponta, care ma asista ori de cate ori eram chemat la DIICOT. Alina Bica a vazut relatiile mele cu Ponta. Cred ca in 2012, cand Bica a venit la biroul meu, cred ca se gandea ca o sa aflu de intentia sa de a fi numita la DIICOT, si puteam sa-l determin pe Ponta, aveam o oarecare influenta, sa nu o propuna pentru functia respectiva", a conchis Tender.

Tender a aratat Inaltei Curti ca se pregateste sa se intoarca la penitenciarul din Timisoara. "Ma plimb cu ambulanta prin tara", a incercat sa faca o gluma milionarul.