Ce i-a spus Mitchell lui Dragnea și ce riscă România

PSD funcționează după tactica tancului sovietic, care distruge totul pentru a ajunge acolo unde a hotărât liderul maxim. Ținta e mai importantă decât daunele pe care le produce propriei țări.

Codul de procedură penală cu modificările care i-ar putea scăpa de dosare penale și chiar de unele decizii definitive pe corupții de lux a fost adoptat în forma finală de Parlament chiar în ziua în care adjunctul șefului diplomației americane se afla la București și le atrăgea atenția liderilor autohtoni să nu facă pași înapoi în lupta anticorupție. Liderul PSD, Liviu Dragnea a avut înaintea votului din Camera Deputaților o întâlnire cu Wess Mitchell, adjunctul secretarului de stat american, dar în urma discuțiilor nu s-a lăsat convins de argumentele diplomatului de la Washington. Într-un discurs ținut la Universitatea București, Mitchell a vorbit despre pericolul abandonării “maratonului” anticorupție, explicând că faliile care s-ar putea produce în acest fel ar putea fi folosite de “puteri ostile”, cum ar fi Rusia sau China: “atât Rusia cât și China vor în felul lor să înfrângă Occidentul: Rusia fragmentându-l, China suplinindu-l” fiindcă “obiectivul lor este chiar construcția politică, economică și socială care alcăturiește România”.

Liviu Dragnea are însă alte priorități și probabil că s-a simțit flatat, că în aceeași zi în care oficialul american a încercat să le arate liderilor români că “nu e momentul” să abandoneze lupta cu marea corupție, New York Times a comparat în paginile sale discursul fruntașilor PSD despre “statul paralel” cu cel al lui Donald Trump împotriva anchetatorilor FBI. Pentru șeful social-democraților nu a contat concluzia jurnaliștilor americani, că politicile anticorupție din România se află în pericol. Dragnea are impresia că ar putea să ajungă, păstrând proporțiile, la fel de puternic ca Trump, dacă scapă de dosarele sale penale. Majoritatea parlamentară PSD +ALDE, ajutată de UDMR au modificat legile justiției și acum au trecut la Codul de procedură penală. E o urgență nu doar pentru Liviu Dragnea, ci și pentru alți deputați, senatori, primari sau baroni locali de diverse culori.

Schimbările acestea sunt vegheate de lupa tot mai deformată a unei Curți Constituționale, care deraiază constant, printr-o tradiție levantină care a fost folosită de toți cei care s-au perindat la putere. Statul de drept se dizolvă sub majoritatea PSD-ALDE după modelul iliberalismului care se extinde în toată regiunea. Liviu Dragnea, chiar dacă nu mai este la fel de bine văzut de cei din proximitatea lui, continuă să fie susținut pentru a-și duce la bun sfârșit contrareforma juridică, de care au nevoie toți din jur. La sfârșit, va fi lăsat să cadă, cum s-a întâmplat în ultimii aproape 30 de ani cu toți șefii PSD.

Între timp, însă, România sare de pe șine și pierde, aproape fără să-și dea seama, beneficiile câștigate de la intrarea în UE- banii europeni pe care nu vrea să-i folosească, fiindcă sunt greu de mutat în buzunarele partidului, dar, poate, și fondurile din viitorul buget al Uniunii. Nici încrederea americanilor, pe care liderii PSD se bazează atât de mult, nu e definitivă. De ce s-ar complica SUA cu o țară periferică în care totul este aproximativ și orice se poate schimba sub bagheta unui ins cu dosare penale? Doar fiindcă are o graniță instabilă cu Rusia, pe care de altfel, România nici nu vrea să și-o securizeze? Adjunctul șefului diplomației americane le-a atras atenția românilor că prin menținerea luptei anticorupție pot elimina “vulnerabilitățile” din interior și exterior. Altfel spus, într-un stat corupt imixtiunile din afară se pot produce cu mult mai multă ușurință, iar ușile pot fi deschise fără probleme de cei care ar avea interese să destabilizeze. Celor de la PSD și ALDE le pasă doar de propria lor soartă, se uită la Viktor Orban și văd că stă confortabil la putere, chiar dacă a făcut praf societatea civilă, justiția și presa, că UE nu l-a pedepsit cu adevărat și că americanii nu i-au întors spatele. Liviu Dragnea crede că va scăpa de dosare și că va putea urma liniștit aceeași cale. Nu știe destulă istorie, nu înțelege geografia și nici nu-i pasă dacă România va eșua la periferia continentului.