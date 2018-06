Sondaj FSLI: Pacaleala maririlor de salarii- 11,8% dintre profesori nu-si permit vacante

Aproape trei sferturi dintre angajații din educație nu-și permit să cheltuiască mai mult de 2.000 lei în concediu, în timp ce 11,6% declară că nu au bani să plece în vacanță, reiese din sondajul realizat de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), dat publicitatii miercuri.







Maximul de 2.000 de lei alocat de catre 72,9% dintre angajatii din educatie pentru vacanta va cuprinde cheltuielile cu transportul, cazarea si mesele aferente sejurului de vara din acest an.

Potrivit sursei citate, la nivel general, studiile de piata arata ca majoritatea romanilor cheltuiesc intre 2.300 si 4.600 de lei, in medie, pentru perioada de concediu.

Sondajul realizat de FSLI arata, totodata, ca 16,9% dintre participanti au declarat ca aloca o suma mai mare de 2.000 de lei pentru vacanta din acest an, in timp ce 11,6% dintre angajatii din sistemul de invatamant sustin ca nu au bani sa mearga in concediu.

Cercetarea organizatiei sindicale releva, in acelasi timp ca, 59% dintre participanti si-au petrecut ultimul concediu in anul 2017, cei mai multi in timpul verii, ceea ce se va intampla si in acest an.

Sondajul FSLI a fost realizat in perioada 3 - 23 mai 2018, atat in mediul online, cat si prin aplicarea unor chestionare direct in unitatile de invatamant. In total, la sondaj au participat 5.628 de angajati din sistemul de educatie: personal didactic, didactic auxiliar si nedidactic.

La chestionare au raspuns angajati din educatie din: Arad, Bacau, Bihor, Calarasi, Constanta, Cluj, Galati, Harghita, Iasi, Suceava si Vrancea.