STENOGRAMA Şedinţei Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., din ziua de 17 decembrie 1989 Şedinţa a fost prezidată de tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, secretar general al Partidului Comunist Român. Au participat tovarăşii : Elena Ceauşescu, Constantin Dăscălescu, Emil Bobu, Manea Mănescu, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Lina Ciobanu, Gheorghe Rădulescu, Gheorghe Pană, Dumitru Popescu, Ana Mureşan, Ştefan Andrei, Silviu Curticeanu, Ludovic Fazekaş, Vasile Milea, Tudor Postelnicu, Ioan Totu, Iosif Szasz, Constantin Olteanu, Ion Stoian, Ion Radu, Constantin Radu, Vasile Bărbulescu, Gheorghe David. A fost invitat tovarăşul Vlad Iulian. - Tov. Nicolae Ceauşescu: Stimaţi tovarăşi, Am convocat şedinţa aceasta, a Comitetului Politic Executiv, pentru a discuta unele probleme care s-au întâmplat la Timişoara. Din câte am fost informat de către comitetul judeţean de partid Timiş, la Timişoara au avut loc unele manifestări în legătură cu evacuarea din locuinţa pe care o deţinea a preotului reformat Lajos Tökeş. Acesta a fost evacuat din locuinţă în urma hotărârii luate de forurile bisericeşti. Vreau să vă informez că acesta a fost mutat din Timişoara în altă localitate, pentru abaterile pe care le-a avut pe linia lor. Nu a vrut să elibereze locuinţa şi, datorită acestui lucru, episcopia s-a adresat tribunalului. În urma hotărârii judecătoreşti s-a trecut la evacuarea lui din locuinţă. Acesta a fost un pretext, deoarece incidentele grave din Timişoara au fost organizate şi declanşate de cercurile revanşarde, revizioniste şi de agenţi atât din răsărit, cât şi din apus. Scopul acestora a fost destabilizarea situaţiei din România, de a acţiona în direcţia lichidării independenţei şi integrităţii teritoriale a României. Aceste elemente au atacat sediul judeţean de partid, cei care erau însărcinaţi cu paza, au spart geamuri şi au dat foc. Organele noastre de ordine n-au ripostat pentru a pune ordine, aşa cum se cerea. În cursul nopţii din zece în zece minute, am discutata atât cu Milea, cât şi cu Postelnicu să pună ordine. I-am ordonat lui Milea să deplaseze în oraş trupe motorizate, tanchete. Dar Milea nu a făcut acest lucru. A scos trupele şi le-a deplasat spre Vest. Ce crezi Milea, eu aveam nevoie de trupe la Jimbolia? Străzile în Timişoara sunt destul de largi, aşa că puteai să desfăşori trupele pe străzile Timişoarei şi să faci o demonstraţie de forţă. Or, voi nu aţi făcut acest lucru. Curticeanu, te rog să-l chemi aici şi pe Vad Iulian. -Tov. Silviu Curticeanu: Il chem.. - Tov Nicolae Ceauşescu: În loc să faceţi ce v-am spus eu, voi aţi trimis armata cu gloanţe de manevră. Eu ştiam că trupele de grăniceri sunt dotate cu gloanţe de front. Repet, că nici una din trupe nu a fost înzestrată cu arme de foc. Ştiţi cum aţi procedat voi?! Pur şi simplu aţi avut o atitudine capitulardă, defetistă. Dacă aş fi ştiut că nu sunteţi în stare să opriţi aceşti huligani, pe aceste elemente declasate, apelam la 500 de muncitori, îi înarmam şi rezolvam problema. Dar voi nu aţi făcut acest lucru, deşi toată noaptea, până la ora 4 dimineaţa, am stat, din zece în zece minute, de vorbă cu voi. Cum s-au lăsat batjocoriţi şi loviţi cei care se găseau şi aveau în pază comitetul judeţean de partid, şi voi ce aţi făcut? N-aţi respectat ordinul pe care vi l-am dat. - Tov. Tudor Postelnicu: Aveţi dreptate, tovarăşe secretar general, oamenii noştri au acţionat cu bastone de cauciuc şi cu apă. - Tov Nicolae Ceauşescu: Păi nu aşa, dragă! Eu v-am spus ce aveţi de făcut, dar voi nu aţi făcut aşa. Trebuia să trageţi! Trebuia să trageţi un foc de avertisment şi dacă nu încetau trebuia să trageţi în ei. În primul rînd trebuia să trageţi la picioare. - Tov. Elena Ceauşescu: Să fi tras în ei, să fi tras la picioare şi cei care cădeau să fi fost băgaţi în beci, ca să nu mai poată ieşi niciodată de acolo. - Tov. Silviu Curticeanu: Să tragă! - Tov. Nicolae Ceausescu: De ce nu aţi făcut ce v-am zis eu?! - Tov. Vasile Milea Vă raportez, tovarăşe secretar general, că n-am înţeles acest lucru. Am căutat în toate regulamentele militare şi nu am găsit nicăieri prevăzut că armata trebuie să tragă în popor. - Tov. Nicolae Ceausescu: Dar eu ce v-am spus vouă?! - Tov. Tudor Postelnicu: Noi aşa am înţeles, dar vom face cum ordonaţi dumneavoastră. - Tov. Nicolae Ceausescu: Ştii cum ai procedat tu, Milea: aşa cum ai trimite pe front trupe neînarmate ca să fie decimate de duşman. Ştiţi ce meritaţi voi? Să fiţi puşi în faţa plutonului de execuţie. - Tov. Tudor Postelnicu: Aveţi dreptate, tovarăşe secretar general. Eu am fost un activist devotat partidului şi indiferent ce va fi cu mine, chiar dacă n-am să mai fiu în această funcţie, voi rămâne acelaşi activist credincios şi voi duce la îndeplinire sarcinile pe care mi le veţi da. - Tov. Nicolae Ceauşescu: Şi trupele voastre de securitate unde erau. De ce n-au acţionat. Şi ele aveau gloanţele de manevră ?! - Tov. Iulian Vlad: Am crezut că lucrurile se liniştesc. - Tov. Nicolae Ceauşescu: Curticeanu, te rog să convoci Consiliul de Stat. Să se facă imediat decretul şi să fie destituiţi din funcţie Milea, Postelnicu şi Vlad. - Tov. Silviu Curticeanu: Am înteles. - Tov. Nicolae Ceauşescu: Te rog să te interesezi dacă Coman a ajuns la Timişoara şi să-mi faci imediat legătura cu el. - Tov. Gheorghe Rădulescu: Tovarăşe Ceauşescu, eu v-aş ruga să nu luam această măsură, pentru că nu este acum – aşa consider eu - momentul, să-i lăsăm să vedem cum vor acţiona şi după aceea să luăm măsurile care se impun. - Tov. Constantin Dăscălescu: Şi eu, tovarăşe Ceauşescu, sînt de aceiaşi părere. Consider că nu este acum cazul să luăm această măsură. - Tov. Nicolae Ceauşescu: Manea, tu ce părere ai? - Tov. Manea Mănescu: Tovarăşe Ceauşescu, vă rog să nu luăm acum această măsură, ci să-i lăsăm să vedem cum vor acţiona. După aceea vom vedea ce măsuri se impun a fi luate. - Tov Gheorghe Oprea: Tovarăşe Ceauşescu, vă rog să nu luăm acum această măsură, ci să-i lăsăm să vedem cum vor acţiona. După aceea vom vedea ce măsuri se impun. - Tov. Nicolae Ceauşescu: Îi lăsăm pe ăştia să demonstreze şi noi nu luăm nici o măsură?! Voi ştiţi cum a fost, în 1945, în această piaţă? Au tras în noi şi nouă nu ne-a fost frică de ei. Eu eram aici, în piaţă, împreună cu Doncea şi cu Pătrăşcanu. - Tov. Vasile Bărbulescu: Eu ştiu că eraţi aici, în piaţă, şi v-aţi expus gloanţelor reacţiunii. - Tov. Nicolae Ceauşescu: Deci nu sunteţi de acord cu măsura propusă?! Atunci (trântind hârtiile din faţa sa şi ridicându-se de pe scaun), alegeţi-vă alt secretar general ! ( Se îndreaptă spre uşă, moment în care Silviu Curticeanu îl urmează ajungându-l , spunându-i : Nu aşa, tovarăşe secretar general. Eu niciodată n-am să vă părăsesc, voi rămâne totdeauna lângă dumneavoastră. În acest moment se ridică de pe scaun Constantin Dăscălescu care spune : Nu se poate, tovarăşe secretar general, noi nu asta am vrut. Nu se poate! În acest moment se ridică de pe scaun aproape întreg Comitetul Politic Executiv, creându-se un moment de derută. Ana Mureşan plângea. Elena Ceauşescu s-a dus spre el, convingându-l să revină pe scaunul său). - Tov. Dumitru Popescu : Eu nu înţeleg, această reacţie, întrucât aici s-a exprimat o simplă părere. - Tov. Emil Bobu: Vă rugăm să nu vă supăraţi, tovarăşe secretar general. - Tov. Gheorghe Rădulescu: Eu nu am făcut propunerea aceasta ca să ajungem la o asemenea situaţie. A fost o simplă părere. - Tov. Nicolae Ceauşescu: Bine, atunci eu voi pleca mîine în Iran şi vom relua această problemă după ce se vor termina evenimentele de la Timişoara. Acum, pe cine să lăsăm să se ocupe de aceste probleme. Se vor ocupa tovarăşa Ceauşescu împreuna cu Manea Mănescu. Ei vor fi cei care vor organiza şedinţele atunci cînd va fi cazul şi vor convoca Biroul Permanent al Comitetului Politic Executiv. Nici unul din membrii Biroului Permanet, în perioada cît lipsesc eu din ţară nu vor părăsi Bucureştiul. Ceilalţi membri ai Comitetului Politic Executiv, dacă au probleme, pot pleca, dar membrii Biroului Permanent nu. Iar, problema pe care em discutat-o înainte o vom relua la întoarcerea mea în ţară. Paul Niculescu şi pentru tine este valabil acest lucru! Deci eu mîine voi pleca şi sper că în ţară lucrurile se vor desfăşura în cele mai bune condiţiuni. - Tov. Tudor Postelnicu: Tovarăşe secretar general, aşa cum am spus şi mai înainte, eu voi rămâne activist devotat partidului şi voi duce la îndeplinire sarcinile pe care mi le-aţi dat. Îmi pare foarte rău că v-am provocat această supărare. - Tov. Nicolae Ceauşescu: Bine. Aţi convocat teleconferiţa? - Tov. Silviu Curticeanu: Da. - Tov. Nicolae Ceauşescu:: Bine. Aţi convocat teleconferinţa?. - Tov. Silviu Curticeanu: Da. - Tov. Nicolae Ceauşescu:: Acum vom merge la teleconferinţă. La teleconferinţă să convocaţi comandanţii militari din judeţe şi şefii inspectoratelor Ministerului de Interne. Cu aceasta să ridicăm şedinţa. (Reconstituită din memorie de stenografa Ionescu Maria, dactilografiată de Stanciu Ileana. Stenograma integrală, împreună cu caietele martor, au fost predate din dispoziţia lui Emil Bobu, şefului Cancelariei C.C. al P.C.R., Silviu Curticeanu, în ziua de 18 decembrie 1989, în două exemplare). Scrisă în ziua de 04.01.1990, ora 20.10 STENOGRAMA Şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD, din ziua de 22 iunie 2018 Şedinţa a fost prezidată de tovarăşul LIVIU DRAGNEA, secretar general al Partidului Social Democrat din România. Au participat tovarăşii: Viorica Dăncilă, Marian Neacşu, Codrin Ştefănescu, Niculae Bădălău, Eugen Nicolicea, Paul Stănescu, Marian Oprişan, Gabriela Vrânceanu Firea, Rovana Plumb, Eacaterina Andronescu, Robert Negoiţă, Olguţa Vasilescu, Carmen Dan, Florin Iordache, Mihai Fifor, Adrian Ţuţuianu, Doina Pană, Roxana Mînzatu, Natalia Intotero, Mirela Furtună, Doina Federovici, Gabriel Zetea A fost invitat tovarăşul Tudorel Toader - Tov. Liviu Dragnea: Stimaţi tovarăşi, Am convocat şedinţa aceasta, a Comitetului Executiv Naţional, pentru a discuta unele probleme. Prima s-a întâmplat la Timişoara. Din câte am fost informat de către comitetul judeţean de partid Timiş, astăzi la Timişoara au loc unele manifestări în legătură cu premierea Codruţei Kovesi de către Societatea Timişoara. Asta deşi noi ne chinuim să o evacuăm din funcţie. Vreau totuşi să vă informez pe această cale că există şi o veste bună. Eu şi tovarăşul Tăriceanu am primit premiul „Secera şi ciocanul”. Vom hotărî după această şedinţă, de comun acord, cine ia secera şi cine ciocanul. Eu opinez să rămânem cu ciocanul, că e mai util. Faci şi şniţel cu el, dacă e nevoie. Dar să revenim la Kovesi. A vrut, tovarăşi, să ne ancheteze şi să ne trimită la puşcărie pe toţi. Nu se poate aşa ceva! Ştiţi bine că nu a vrut să fie tovarăşă de înţeles şi, datorită acestui lucru, a trebuit să apelăm la CCR şi să obţinem îndepărtarea. În urma hotărârii CCR s-a trecut la evacuarea din funcţie, dar acesta a fost un pretext, deoarece au început nişte incidente grave organizate şi declanşate de Soros, statul paralel, şi multinaţionale. Scopul acestora a fost destabilizarea situaţiei din România, de a acţiona în direcţia lichidării independenţei şi integrităţii teritoriale a României. Pentru a distruge ţara, aceste elemente mi-au dat şi o sentinţă cu executare de 3 ani şi 6 luni. În cursul nopţii, din zece în zece minute, am discutat, atât cu Iordache, cât şi cu Nicolicea să pună ordine. Le-am ordonat să-i scoale din somn pe toţi şi să voteze urgent alt Cod Penal. Dar n-au făcut-o. În loc de asta stau şi discută prin comisii. Ce crezi, Iordache, eu aveam nevoie să stai tu la discuţii? De aia te-am adus aici, că nu ştii nici tabla înmulţirii ! N-aţi făcut nimic! Codrine, ia cheamă-l aici pe Tudorel! -Tov. Codrin Ştefănescu: E plecat. Dar mă duc după el. Iau avionul, în cinci minute suntem aici. - Tov. Liviu Dragnea: Uite un om cum vreau eu! Voi, în loc să faceţi ce v-am spus eu, aţi lălăit-o. Eu ştiam că legile se dau repede. Ai nevoie de o lege, o dai! Vrei o modificare, o dai! Ce să aştepţi după ăia să-şi dea ei cu părerea? Şi ce, v-au speriat ăia din stradă? Ştiţi cum aţi procedat voi? Pur şi simplu aţi avut o atitudine capitulardă, defetistă. Dacă aş fi ştiut că nu sunteţi în stare să opriţi aceşti huligani, pe aceste elemente declasate, apelam la 500 de teleormăneni de-ai mei, de la firmă, le dădeam nişte bâte şi rezolvam problema. Dar voi nu aţi făcut acest lucru, deşi toată noaptea, până la ora 4 dimineaţa, am stat, din zece în zece minute, de vorbă cu voi. Cum să ne lăsăm batjocoriţi şi loviţi ? Vreţi la pârnaie? Credeţi că dacă mă duc eu, voi scăpaţi? - Tov. Florin Iordache: Aveţi dreptate, tovarăşe secretar general. Trebuia să modifice doar articolul cu abuzul... - Tov Liviu Dragnea: Păi nu aşa, băi! Că săreau ăia că e pentru mine! Eu v-am spus ce aveţi de făcut, dar voi nu aţi făcut aşa. Trebuia să trageţi tare! Trebuia să găsiţi pe dracu’ şi să o daţi afară pe aia de la DNA. Să o târâţi de picioare! - Tov. Viorica Dăncilă: Să-i fi dat o ordonanţă de urgenţă de demisie! Pardon. Am citit greşit. Era lipite două foi. Să-i deie la picioare! - Tov. Codrin Ştefănescu: Să-i dea! - Tov. Liviu Dragnea: De ce nu aţi făcut ce v-am zis eu?! - Tov. Eugen Nicolicea: Vă raportez, tovarăşe secretar general, că n-am înţeles acest lucru. Am căutat în toate legile şi nu am găsit nicăieri prevăzut că trebuia să o târâm de picioare. - Tov. Liviu Dragnea: Dar eu ce v-am spus vouă?! - Tov. Florin Iordache: Noi aşa am înţeles, dar vom face cum ordonaţi dumneavoastră. - Tov. Liviu Dragnea: Ştii cum ai procedat tu, Nicolicea: ca şi cum abia acum ai învăţa cum se face facultatea la FF şi cum se copie licenţa. Ştiţi ce meritaţi voi? Cum strigă ăia: „DNA să vină să vă ia!” - Tov. Florin Iordache: Aveţi dreptate, tovarăşe secretar general. Eu am fost un activist devotat partidului şi indiferent ce va fi cu mine, chiar dacă n-am să mai fiu în această funcţie, voi rămâne acelaşi activist credincios şi voi duce la îndeplinire sarcinile pe care mi le veţi da. -Tov. Liviu Dragnea: Şi oamenii noştri din Justiţie unde erau? De ce n-au acţionat. Şi ei aveau nevoie de comisii ? Le-am dat pensii, le-am mărit… - Tov. Tudorel Toader: Am crezut că lucrurile se liniştesc. - Tov. Liviu Dragnea: Codrine, te rog să convoci Congresul Extraordinar. Să se facă imediat rezoluţia şi să fie destituiţi din funcţie Nicolicea, Iordache şi Toader. - Tov. Codrin Ştefănescu: Am înteles. - Tov. Nicolae Ceauşescu: Te rog să te interesezi dacă Tăriceanu a înţeles că acuma trebuie să iasă şi să bage cu „Noua Securitate”. Să nu avem discuţii. - Tov. Adrian Ţuţuianu: Tovarăşe Dragnea, eu v-aş ruga să nu luam această măsură, pentru că nu este acum – aşa consider eu - momentul, să-i lăsăm să vedem cum vor acţiona şi după aia.. - Tov. Marian Neacşu: Şi eu, tovarăşe Dragnea, sunt de aceiaşi părere. Consider că nu este acum cazul să luăm această măsură. - Tov. Liviu Dragnea: Bădălău, tu ce părere ai? - Tov. Niculae Bădălău: Tovarăşe Dragnea, vă rog să nu luăm acum această măsură, ci să-i lăsăm să vedem cum vor acţiona. După aceea vom vedea ce măsuri se impun a fi luate. - Tov Marian Oprişan: Tovarăşe Dragnea, vă rog să nu luăm acum această măsură, ci să-i lăsăm să vedem cum vor acţiona. După aceea vom vedea ce măsuri se impun. - Tov. Liviu Dragnea: Îi lăsăm pe ăştia să mă închidă şi noi nu luăm nici o măsură?! Voi ştiţi cum a fost, în 2012, în această piaţă? Au tras pe noi cu dosare şi nouă nu ne-a fost frică de ei. Eu eram aici, în piaţă, împreună cu Ponta şi cu Crin. - Tov. Robert Negoiţă: Eu ştiu că eraţi aici, în piaţă, şi v-aţi expus dosarelor trucate ale statului paralel. - Tov. Liviu Dragnea: Deci nu sunteţi de acord cu măsura propusă?! Atunci (trântind ceasul elveţian proaspăt cumpărat şi ridicându-se de pe scaun), alegeţi-vă alt secretar general ! (Se îndreaptă spre uşă, moment în care Codrin Ştefănescu îl urmează ajungându-l , spunându-i : Nu aşa, tovarăşe secretar general. Eu niciodată n-am să vă părăsesc, voi rămâne totdeauna lipit de dumneavoastră. În acest moment se ridică de pe scaun Marian Neacşu care spune : Nu se poate, tovarăşe secretar general, noi nu asta am vrut. Nu se poate! În acest moment se ridică de pe scaun aproape întreg Comitetului Executiv Naţional, creându-se confuzie. Rovana Plumb se loveşte de scaun şi plânge. Viorica Dăncilă îl trage de cămaşă şi îl convinge să se aşeze la loc. - Tov. Paul Stănescu: Eu nu înţeleg, această reacţie, întrucât aici s-a exprimat o simplă părere. Eu de exemplu am arma aici lângă piciorul mesei. Dacă trebuie eu….. - Tov. Gabriel Zetea: Vă rugăm să nu vă supăraţi, tovarăşe secretar general. - Tov. Adrian Ţuţuianu: Eu nu am făcut propunerea aceasta ca să ajungem la o asemenea situaţie. Mă gândeam şi eu că, la o adică, pot eu să fiu… - Tov. Liviu Dragnea: Bine, o să fii pe dracu’. Eu plec mâine în Israel, să mai vând ceva, să fac rost de bani, şi vom relua această problemă după moţiunea de cenzură . Acum, pe cine să lăsăm să se ocupe de aceste probleme. Se vor ocupa tovarăşa Dăncilă împreuna cu Bădălău. Ei vor fi cei care vor organiza şedinţele atunci când va fi cazul şi vor convoca Biroul Permanent al PSD. Să nu vă prind că plecaţi din Bucureşti cât lipsesc eu sau că vorbiţi cu presa! Dacă apar jurnaliştii vă strângeţi în formaţia „ţestoasa” şi daţi cu brandu’! Firea, că tu eşti mai plăpândă, tu stai în spate şi scuipi cu venin. Le dai în ochi, mama lor! Rovana, Dan şi Pană, la cap direct, cu genţile, că văd că le căraţi toată ziua după voi. Ceilalţi membri ai Comitetului Executiv Naţional să numere dosarele penale ale fiecăruia şi să-mi faceţi un total, să ştiu câţi ani avem împreună. Valabil şi pentru tine Vâlcov, să nu te bucuri că ai scăpat, că tu ai cât noi toţi la un loc. Deci, eu mâine plec pe şest să nu se prindă iarăşi Iohannis şi sper că până mă întorc e gata achitarea. - Tov. Florin Iordache: Tovarăşe secretar general, aşa cum am spus şi mai înainte, eu voi rămâne activist devotat partidului şi voi duce la îndeplinire sarcinile pe care mi le-aţi dat. Îmi pare foarte rău că v-am provocat această supărare. - Tov. Liviu Dragnea: Mai scuteşte-mă! Eu intru la pârnaie şi el vorbeşte de supărări! Aţi aranjat cu Antena 3, România TV şi restul? - Tov. Codrin Ştefănescu: Da. - Tov. Liviu Dragnea: Le-aţi dat tainu’ lu’ Cristoiu, Chireac şi Nistorescu? - Tov. Codrin Ştefănescu: Da. - Tov. Liviu Dragnea: Acum ieşim pe sticlă. Vă aşezaţi toţi în spatele meu, gen „strâns uniţi”, aţi înţeles? Rovana, tu ai deja ochii roşii, o dai cu lacrimi. „Nu cedăm! M-a condamnat statul paralel, că vreau să dau bani la săraci! Tocmai pregăteam o lege prin care toţi românii primesc 100 de euro pe lună fără să facă nimic. Mi se rupe sufletul de săracii, care şi ei pot face averi din furt şi apoi pot fi condamnaţi pe nedrept!” Cât zic eu astea, Neacşule, tu te uiţi urât aşa, să înţeleagă ăia că îi rupem! Firea, tu stai mai în spate că te văd sărăntocii că ai mii de euro pă` tine. Nimic nu înveţi! Hai! Pe ei, pe mama lor! (Reconstituită din imaginaţie de Mădălin Hodor). Scrisă în ziua de 26.06.2016, între orele 21.00-23.00