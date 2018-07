Radu Carp - „Mai are politica vreun sens?“

La Editura Humanitas a apărut în această primăvară volumul „Mai are politica vreun sens? Instrumentele democrației și povara populismului“ de Radu Carp.

„Cartea de faţă reuneşte mai multe texte prin care am încercat să ofer un potenţial răspuns la întrebarea dacă politica mai are astăzi vreun sens. De asemenea, mi-am propus să identific modalităţi posibile pentru a depăşi neîncrederea faţă de politică, atât de prezentă în spaţiul public contemporan. Întrebarea rămâne deschisă, dar argumentele necesare formulării unui răspuns vor putea fi mai bine articulate în urma parcurgerii acestui volum“, scrie autorul.

„Radu Carp este o voce a lucidităţii democratice. Intelectual demo-creştin, lectura pe care o dă politicii se întemeiază, simultan, pe rigoarea conceptuală şi pe fermitatea angajamentului etic. Rândurile lui furnizează un îndreptar şi un ghid de bune practici. Refuzul demagogiei este posibil doar prin acceptarea demnităţii umane. Este lecţia pe care textele lui Radu Carp o oferă celor de azi, spre a evita cântecul de sirenă al rătăcirilor mesianice.“ (Ioan Stanomir)

Radu Carp este profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității din București și director al Şcolii Doctorale de Ştiinţe Politice. Are un masterat în studii europene și relații internaționale la Institut Européen des Hautes Etudes Internationales (1996) și este doctor în drept al Universității „Babeș-Bolyai“ (2002). Are numeroase colaborări și stagii de predare la universități prestigioase și a participat la proiecte de cercetare în colaborare cu mai multe instituţii. A publicat 15 volume, atât de autor, cât și colective. Ultimele cărţi publicate: Politograma: Incursiuni în vocabularul democraţiei (2015), Dreptul public: perspectiva comparată şi analiza politică – o intersecţie necesară (2015), Calea europeană a Republicii Moldova (2016). A mai publicat articole și capitole în volume colective în Austria, Belgia, Bulgaria, Germania, Lituania, Polonia, Republica Moldova, Olanda, SUA, Ucraina.