Roșu și Negru

Ai fi zis că, după revocarea lui Kövesi de la DNA, Dragnea se potolește măcar o vreme ca să-și digere prada. Nici vorbă. Abia i s-a deschis pofta de sânge: „Revoca­rea lui Kövesi n-a rezolvat problemele“. Exact: nu i-a rezolvat problemele.

În plus, gonirea lui Kövesi nu i-a făcut nevinovați pe gonaci. Dimpotrivă. După ce au scăpat de Kövesi (ajutați de Băsescu pentru a răzbuna onoarea pierdută a fostei prime favorite), Tăriceanu a jubilat, iar condamnatul Dragnea a recidivat: „Sută la sută îl suspendăm pe Io­hannis“. Uite că Dragnea și Tăriceanu (Ro­șu și Negru, cum ar veni) și-au găsit și ei un scop în viață. Mai ales că Daddy e în criză de timp și de nervi: vrea să scape de sentința definitivă a ÎCCJ, fie cu codurile penale și legile justiției (amendate sever de Comisia de la Veneția), fie cu OUG pentru amnistie - pe care însă Dăncilă ezi­tă s-o semneze. În fond, deși nu pare, e totuși majoră. „Ca toți ticăloșii“ (cum observa presa americană), Dragnea pozează în victimă pentru a-și justifica furia: „Revocarea lui Kövesi e doar primul pas, unul mic, Iohannis e un dictator, mergem pe varianta totală“. Și soluția finală. Heil Killer! Probabil că Daddy nu și-a luat pastilele în ultimul timp pentru că suferă teribil de mania persecuției: „Iohannis vrea ca eu să nu mai exist“.

De fapt, Dragnea chiar e ceva care nu există - în sondaje: are doar 12%. În opinia lui Dragnea, „Iohannis a semnat revocarea de teama suspendării“. Păi, ori e dictator, ori nu mai e. Până una-alta, Io­hannis e singurul președinte care a pierdut două case în timpul mandatului, ceea ce e atipic pentru orice dictator. Se poate ca Iohannis să fi sem­nat revocarea ca să evite balamucul suspendării.

Cu nebunii nu te pui. Dar nici nu avea de ales. Mulți i-au reproșat președintelui că nu a anunțat personal revocarea, ascunzându-se du­pă fustele purtătoarei de cuvânt. Sigur că era mai bărbătește ca această pierdere să fie transformată de Iohannis într-un angajament de luptă. E posibil însă ca lui Iohannis să-i fi fost jenă să iasă în public cu decizia altuia. Iar decizia CCR nu era una cu care să vrei să te afișezi. Era prea deocheată. Poate că acesta a fost modul lui de a se disocia. Comentând „obsesia“ lui Dragnea de a-l suspenda, Iohannis a observat că „omul și-a luat o pălărie prea mare“.

De-aia nici n-o poartă. Umblă mereu cu capul gol. Un sondaj IMAS consemnează consecințele: PNL cu 29% întrece, în premieră, PSD (28%). Deși PNL n-a crescut deloc, doar PSD a scăzut vertiginos, Ludovic Orban s-a și împăunat cu procentul în plus, considerând că unificarea opoziției nu mai e necesară fiindcă „PSD s-a dus în cap“. Ei, așa funcționează el. Și îi merge. Orban ar trebui să aibă grijă de propriul cap, fiindcă i se clatină rău. Imediat guvernul a anunțat o rectificare bugetară pozitivă (chiar seropozitivă), iar Firea a aniversat doi ani de huzur la Primăria Capitalei, unde s-a făcut patroană peste zeci de companii, cu mii de salariați. Dar cine s-o controleze? S-ar putea ca (în taină) Firea și Tăriceanu să se bucure de răul lui Dragnea, căci amândoi se visează la Cotroceni. Așteptăm trădările estivale. Ar fi bine să nu părăsiți țara în vacanță. S-ar putea să n-o mai găsiți la întoarcere. O înlocuiește Dragnea cu alta mai tânără, sărăcuță, supusă și fără pretenții occidentale. Iar pe poarta ei să scrie cu litere mici: lăsați orice speranță, voi, ce intrați aici.