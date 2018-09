De ce trebuie Dăncilă să-i spună nu? Pentru că poate

Imaginea Vioricăi Dăncilă stând, vorba aia din popor, ca ”proasta-n târg” lângă Dragnea, care n-a lăsat-o să scoată o vorbuliță de teamă că ar putea spune ceva ce ar fi în ”dentimetru” lui, pentru ca apoi s-o mâne autoritar spre lift, arată natura relației dintre cei doi: stăpân-slugă. La casele mari însă stăpânii nu își umilesc slugile în public, nu au nevoie de așa ceva, le ceartă în bucătărie.

De ce i-a dat Dragnea această palmă Vioricăi? Răutăcioșii ar spune că bunele maniere nu au ajuns până în Teleroman. De fapt e vorba de frică și calcul politic: după CEx, Dragnea trebuia să arate poporului pesedist că Dăncilă i-a rămas credincioasă. A sărit însă calul, așa cum face mult prea des în ultima vreme. A umilit-o grosolan. Biata Dăncilă a simțit din plin lovitura, dacă n-ar fi fost camerele de luat vederi ar fi izbucnit în plâns. Probabil că a făcut-o acasă, așa cum se aude că se întâmplă frecvent.

Dar să nu-i plângem de milă, și-o face cu mâna ei. Cu pălăria de premier mult prea largă pentru modestele-i dimensiuni intelectuale, s-a lăsat constant călcată în picioare de Dragnea. E ca în familia tradițională, după prima scatoalcă următoarele vin în mod natural. Uneori produc dependență. Dar asta mai mult când femeia rămâne la cratiță, când nu, se poate lăsa cu 112 și cu divorț. Poate fi cazul lui Dăncilă: acum e ditamai premierul și, așa cum a transpirat în presă, iar apoi a spus cu năduf chiar Dragnea, a învățat să spună nu. La ordonanța de amnistie, de exemplu. ”Unii colegi, dintre cei care mă criticau, au ținut în continuare presiune luni de zile pentru a se emite această ordonanță. Premierul Viorica Dăncilă a rezistat" (Dragnea).

Cum așa? Ce s-a întâmplat? Să-i fi explicat bărbatu-său: Viorico, te bagă ăsta la pușcărie! I-a spus-o și Stănescu în CEx ca să audă toată lumea, să ia aminte. Vede și ea ce a pățit biata Sevil, au lăsat-o toți de izbeliște, Daddy cică nici nu-i mai răspunde la telefon. Normal, când are atâtea pe cap. Plus că recunoștința nu e punctul lui forte. Sau, poate, a pus-o în gardă chiar ”statul paralel”. Umblă zvonul că până în ianuarie, când România preia președinția Consiliului UE, Dragnea va fi pe făraș. Cu Dăncilă după el dacă rămâne agațată de pulpana lui. Altfel spus, viitorul e nesigur. Și periculos. Iar Viorica nu pare genul amator de adrenalină.

Mai e și varianta ca lui Dăncilă să-i explice cineva, aici nu putem face decât presupuneri, că poate cu adevărat să joace un rol măreț. Pentru țară, popor și partid. Toți i-ar fi recunoscători și dispuși să dea uitării analfabetismele și gafele care au făcut-o vedetă. Cinevaul acela i-ar putea explicita glorioasa misiune, insufla un spirit nou: oprește-l, spune-i nu, nu-ți poate face nimic, îl ai la mână. Sloganul ar putea fi în linia PSD: ”pentru că pot”.

E oare posibilă o astfel de metamorfoză? Probabil că da. În primul rând, să nu uităm că frica păzește cel mai bine bostănăria și că puterea e un drog. Ambele pot funcționa în cazul primului-ministru. Scrisoarea răzvrătiților și CEx-ul au fost ca hârtia de turnesol. Dăncilă a înțeles, probabil pentru prima oară, nu doar că are putere, ci și că guvernul, partidul și însuși Dragnea depind de ea. Și-a înțeles importanța. Că e omul-cheie. Că fără ea se duc toate naibii. De exemplu, dacă amenință cu demisia, știu toți că-i paște apocalipsa: cade guvernul, al patrulea în doi ani, ajung iarăși la mâna lui Iohannis, care după insultele, amenințările și chelirea de prerogative va negocia dur. În tot cazul nu va mai fi de acord cu un premier impus de Dragnea. E suficient să fluture amenințarea și ar avea tot CEx-ul la ușa ei cu ochii în lacrimi. CEx care l-ar arăta cu degetul pe Dragnea, dictatorul, mârlanul, etc, etc.

Dar dacă ar continua să spună ”nu” la OUG de amistie? Motive are cu vârf și îndesat: Comisia europeana, rezoluția, articolul 7, imposibil să mai iasă în lume cu tinicheaua de coadă. Cine ce i-ar putea face? Cine ar îndrăzni s-o dea jos? Dragnea? I-ar sări nu doar puciștii în cap, ci tot CEx-ul, partidul. Motivul e simplu: o fi bună amnistia, ar scăpa câteva zeci, dar mai bună-i guvernarea de care profită mii și mii.

Mai exact spus, Dăncilă e singura care-i poate da peste cap socotelile lui Dragnea, singura care i se poate opune eficient. Fără semnătura ei e legat de mâini și de picioare. Degeaba l-a adus pe Toni Greblă la secretariatul general al guvernului, ăsta poate semna cel mult în locul lui Tudorel Toader nu și al ei. Iar la parlament nu se poate duce cu amnistia, știe și el că nu trece, majoritatea de altă dată a intrat la apă direct proporțional cu procentele partidului în sondaje. Iar dacă totuși trece, se proptește la Curtea Constituțională, care simte și ea cum bate vântul. Căt de schimbător e. Ce mai, Viorica îl poate juca pe degete pe Daddy după cum ar avea chef. Și determinare.

Dar va avea? Nu știm. Însă cu cât Dragnea o umilește mai mult, cu atât cresc șansele ca Viorica să-și conștientizeze puterea. Ar putea chiar să-i prindă gustul. Cu atât mai dulce-i va fi răzbunarea. Ne vom lămuri în curând dacă Viorica Dăncilă rămâne femeia de la cratița lui Dragnea, cu ochii plânși și vineți, sau se va emancipa și-l va trimite la plimbare.