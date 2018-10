Dragnea a convins-o. Dăncilă sesizează CCR pentru completele de 5 judecători de la ICCJ

Guvernul a sesizat marți dimineață Curtea Constituțională cu privire la un posibil conflict între Parlament și Înalta Curte, în cazul constituirii completelor de judecată. Mișcarea premierului vine după ce Liviu Dragnea s-a plâns de componența completului de cinci care urmează să-i judece dosarul pe 8 octombrie.

Liviu Dragnea a spus duminică că este „un demers firesc” intenția Guvernului de a sesiza la CCR un conflict între Parlament și ÎCCJ pentru că nu s-au aplicat modificările aduse Legii nr. 304/2004 cu privire la constituirea şi compunerea unor completuri de judecată de la instanța supremă.

„Doar am auzit că există această intenție. Nu știu când și dacă o vor face. Cred că este un demers firesc pe care-l face Guvernul. Am auzit cum ați auzit și dvs. Și o să vedem dacă se întâmplă. Nu știu pe ce merg, că nu am văzut. Poate merg pe conflict între Parlament și Înalta Curte, nu știu, nu sunt constituționalist. Am auzit doar că se intenționează să se facă această acțiune și cred că ar fi un demers firesc”, declara Liviu Dragnea, duminică, la România TV.

De asemenea, Inspecția Judiciară a anunțat că a fost sesizată cu privire la posibile abateri disciplinare referitoare la aplicarea modificărilor aduse Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară cu privire la constituirea şi compunerea unor completuri de judecată de la instanța supremă. Verificările Inspecției Judiciare vin după informații potrivit cărora instanța supremă ar fi amânat până la finalul anului punerea în aplicare a dispozițiilor modificate din legea de organizare judiciară, care a intrat deja în vigoare, privind componența completelor de cinci judecători.

Vineri, ministrul Justiției, Tudorel Toader a declarat că decizia Colegiului de Conducere al ÎCCJ care a decis să nu aplice noile prevederi legale privind organizarea completelor de cinci judecători poate fi atacată fie la Curtea Constituțională, fie în contencios administrativ.

„Judecătorii nu pot adăuga la lege, judecătorii nu pot modifica legea, judecătorii trebuie să aplice legea în integralitatea ei, dându-i sensul şi voinţa legiuitorului. Judecătorul nu poate să amâne intrarea în vigoare a unei legi, nici o amânare totală, nici o amânare parţială. Astăzi când vorbim, nu lucrăm la niciun act normativ, la nivelul ministerului, care să modifice această prevedere interpretată de către Înalta Curte. Ce va fi pe viitor vă vom comunica, mai ales că nu am citit hotărârea Colegiului ca să văd raţiunea acestei opţiuni”, a spus Tudorel Toader, citat de Agerpres.

Colegiul de Conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a decis, în şedinţa din 4 septembrie, să nu aplice noile prevederi ale Legii 304/2004 în privinţa reconfigurării completelor de cinci judecători.