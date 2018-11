Dragnea refuza sa raspunda la intrebări legate de #Teleormanleaks și vrea ancheta DNA

Presedintele PSD Liviu Dragea a avut luni o reactie dupa ce jurnalistii de la Rise Project au prezentat pe larg documente si informatii ce il vizeaza atat pe el, cat si pe fiul sau si mai multi apropiati, precum si firma Tel Drum.

Dragnea a avansat ipoteza ca documentele sa fie "scurse" de la DNA, precizand ironic ca el nu crede in ea si ca are incredere ca procurorii vor face lumina in acest caz.

"Din cate imi aduc aminte exista totusi niste institutii care cred ca trebuie sa investigheze si sa dea raspunsuri. (...) Daca acele documente sunt reale, daca nu cumva sunt documente care au plecat din DNA sa ajunga la Teleorman si apoi la Rise Project, trebuie sa investigheze.

Sigur ca n-au timp sa investigheze neregularitatile pe care le-au facut Iohannis si apropiatii lui, dar de asta vor avea timp", le-a spus Dragnea jurnalistilor.

Intrebat despre faptul ca sotul actualei sefe a CSM, Simona Marcu, s-a aflat pe statele de plata ale Tel Drum, Dragnea a raspuns sec "habar n-am".

Cat despre faptul ca sunt prezentate emailuri in care fiul sau, Valentin Dragnea, cere bani sefului Tel Drum, Petre Pitis, pentru masina personala, liderul PSD i-a indrumat pe jurnalisti catre cele doua personaje implicate.

"Daca sunt mailuri intre ei sa fie sanatosi amandoi, sa le explice", a spus Dragnea. Intrebat daca el are vreo legatura cu Pitis, a raspuns "n-am niciun mail cu Pitis". Cat despre moralitatea situatiei, seful PSD le-a cerut jurnalistilor "sa nu facem astfel de analize".

Dragnea a fost chestionat si in legatura cu mapa rosie gasita in valiza si care continea numeroase documente personale ale familiei Dragnea: schita bucatriei de vara a vilei din Alexandria, copii de pe diploma de BAC a lui Valentin Dragnea, contul personal al sefului PSD de la BRD, precum si niste coli A3 cu o vila mamut pe cinci niveluri, de 1.015 metri patrati utili, cu lift, 13 camere, 12 bai, 4 bucatarii si camera pentru majordom. Vila este localizata undeva in Mamaia.

Rise Project a aratat ca la mapa rosie exista si mai multe facturi pentru cele necesare constructiei si finisajelor pentru aceasta resedinta de vara, toate achitate de Tel Drum.

"Tel Drum-ul nu mi-a platit niciodata nimic", a spus Dragnea, negand si ca ar avea vreo vila la Mamaia sau majordom.

Intrebat cand s-a vazut sau a discutat ultima oara cu Petre Pitis sau Mugurel Gheorghias, Dragnea a spus: "Mai mult de 10 - 15 ani, era in Consiliul Judetean", dupa care a atacat-o pe jurnalista care pusese intrebarea: "Domnisoara procuror, faceti publice intrebarile astea? Astea se fac la procuratura, nu aici".

Gheorghias e un prieten vechi al lui Liviu Dragnea si tata al consulului general al Romaniei la Torino.

"Lui Gheorgias i se zicea 'Melcul' in facultate, dar atunci canta balade rock cu seful PSD si celalalt coleg al lor, 'Sobo', adica Liviu Dobrescu. Viata trece, iar 'Melcul' si 'Sobo', primul din Ramncu Sarat, al doilea din Braila, au devenit peste ani principalii actionari ai Tel Drum din Teleorman. 'Melcul', chiar si administrator. In 2011, Gheorghias a cedat pachetul de actiuni la purtator care au ajuns la managerul Pitis. Pe numele lui au ramas proprietatile din Brazilia", au aratat jurnalistii de la Rise Project.

Intrebat si de pozele care apar cu el pe dispozitivele electronice recuperate din valiza, Dragnea a negat in continuare orice legatura.

"Eu n-am nicio legatura cu acea valiza. Poze cu mine cred ca sunt mii in aceasta tara, unii poate le tin pe tableta, altii sub perna, habar n-am", a conchis liderul PSD.

El s-a aratat suparat ca nu a primit nicio intrebare despre valizele pe care el le-a adus la Parlament dimineata - una cu gogosi, alta cu dosare facute de el despre diversele acuzatii pe care i le-a adus de-a lungul timpului lui Klaus Iohannis.

Asa ca jurnalista de la Antena 3 l-a intrebat ce a vrut sa demonstreze cu acest gest: "Am vrut sa va prezint o sigura valiza dintre alte valize care vor mai urma cu ilegalitati facute de diversi oameni. Data viitoare nu mai cumpar valize, o sa cumpar ceva mai ieftin. Acele lucruri sunt trecute la si altele. Luju a facut plangere penala impotriva dlui Iohannis. Se mai vorbeste ceva? Nu, probabil ca e ascuns intr-un sertar. Asta numai un exemplu".

Exemplul lui Dragnea este insa unul prost ales, avand in vedere ca presedintele are imunitate pe parcursul mandatului, asa ca dosarul nu poate avansa in vreun fel.