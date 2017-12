Rusia: Manifestații de susținere a candidaturii lui Alexey Navalny la prezidențiale

Principalul opozant rus Alexei Navalny incearca sa-si impuna candidatura la prezidentialele din martie 2018 mobilizandu-si duminica sustinatorii in intreaga tara, scrie AFP.

Mii de susținători ai charismaticului opozant si blogger anti-couptie, cu un discurs marcat uneori de nationalism, s-au adunat in 20 de orase pentru a-si sustine favoritul.

Alexei Navalny, 41 de ani, a fost declarat neeligibil in octombrie, pana in 2028, de catre Comisia electorala, din cauza unei condamnari pentru deturnare de fonduri.

Prin aceste manifestatii, Alexei Navalny spera sa pună presiune pe Comisia electorală, pentru a i se accepta candidatura.

Manifestatii au avut loc in Vladivostok (Orientul extrem), Irkutsk, Krasnoiarsk (Siberia) si Rostov pe Don (sud-vest), dar si in Moscova si Sankt Petersburg.

La Moscova, a fost sustinut de peste 700 de persoane, in prezenta a doi membri ai Comisiei electorale centrale, potrivit echipei lui Navalny.

Acesta a precizat ca nu isi pune problema sa renunte la candidatura. "E imposibil sa nu ne lase sa participam la alegeri", a scris el, saptamana aceasta, pe blogul sau.

Autoritatile au replicat in schimb ca doar un "miracol" i-ar permite sa candideze.

Vladimir Putin, 65 de ani, a anuntat in aceasta luna ca va candida pentru un al patrulea mandat.

In ciuda problemelor, precum coruptia sau un sistem public de sanatate precar, precum si cresterea nivelului de saracie, sondajele prevad o victorie zdrobitoare a lui Vladimir Putin, care are o perceptie pozitiva in ochii a peste 80% dintre rusi.