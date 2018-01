BNR a majorat la 2% pe an rata dobanzii de politica monetara: Se scumpesc creditele

Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat, în Consiliul de administratie, majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018.

Ceea ce inseamna ca se vor scumpi creditele romanilor.

De asemenea, a mai decis majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an, de la 0,75% pe an, iar rata dobanzii aferente facilitatii de creditare la 3% pe an, de la 2,75% pe an, screi ziare.com.

O alta hotarare vizeaza pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii (RMO) aplicabile pasivelor in lei si in valuta ale institutiilor de credit.

Dobanda de politica monetara a fost diminuata ultima data in luna mai 2015, cu 0,25 puncte, de la 2% la 1,75%, nivel minim istoric. Tot atunci au fost reduse si ratele RMO pentru pasivele in lei cu doua puncte procentuale, de la 10% la 8%.

Cei noua membri actuali ai Consiliului de Administratie al bancii centrale, care ia cele mai importante decizii in materie de politica monetara, sunt guvernatorul Mugur Isarescu, prim-viceguvernatorul Florin Georgescu, viceguvernatorul Liviu Voinea, viceguvernatorul Eugen Nicolaescu, Marin Dinu, Daniel Daianu, Gheorghe Gherghina, Agnes Nagy si Virgiliu Stoenescu.