Formularul unic: reduceri la plăți anticipate, stopaj la sursă pentru drepturi de autor

Guvernul a adoptat prin ordonanță de urgență declarația unică. Termenul său de depunere este 15 iulie. Ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici a spus că persoanele care au depus deja toate cele 7 formulare nu trebuie să mai depuna acum și declarația unică, transmit Hotnews.ro și Ziare.com.

"In primul rand, persoanele fizice care platesc impozitul pe venit, CAS si CASS vor completa o unica declaratie si nu sapte cum a fost pana acum", a anunțat premierul Viorica Dăncilă

Noul formular se va depune o singura data pe an, iar termenul de depunere pentru anul acesta este de 15 iulie.

Plata contributiilor poate fi efectuata pana pe 31 martie 2019. Evaluarea pentru incadrarea ca platitor de CAS si CASS se va face in functie de venitul estimat pentru anul curent. Persoanele fizice vor putea rectifica declaratia pana la termenul de plata.

Noua reglementare va permite si depunerea prin mijloace electronice a declaratiei unice.

Ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici a spus că vor fi acordate reduceri în cazul în care se fac plăți anticipate.

"Mergem pe un mecanism de a stimula contribuabilii sa depuna aceasta declaratie unica in sistemul online si pentru acest lucru acordam o reducere de 5% a obligatiilor de plata fata de stat. Mai mult, daca se face o plata anticipata pentru veniturile estimate in anul in curs, pana la final de an, pana pe 15 decembrie, mai sunt 5% reducere. Deci, un contribuabil poate avea in total 10% reducere pentru obligatiile fata de stat, daca depune online si plata e anticipata”, a afirmat Teodorovici.

El a mai spus că pentru veniturile din drepturile de autor s-a optat pentru stopajul la sursă:

"In cazul drepturilor de autor, am mers pe ideea stopajului la sursa si scutirea celor care sunt si salariati a obligatiilor de plata pentru CAS si CASS. Este o abordare care a mai fost, este o abordare normala si este de bun augur celor care sunt vizati de acest nou mecanism."

Intrebat daca agentiile fiscale din tara sunt pregatite pentru noul sistem, Teodorovici a explicat ca fiecare birou al Fiscului la nivel judetean va avea o unitate care va avea obligatia sa indrume metodologic fiecare contribuabil care are intrebari pe aceasta tema.

Totodata, la nivelul fiecarui consiliu local, va exista o persoana responsabila cu acest subiect.

Declaratia unica va reuni sapte declaratii, respectiv D200, D201, D220, D221, D600, D604 si D605. Proiectul ordonantei a fost publicat pe site-ul Ministerului de Finante saptamana trecuta.

