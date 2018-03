Medicii de la Terapie Intensivă din toată țara amenință cu greva. Pintea, surprinsă

Tot mai mulți medici din țară și nu doar de la ATI (antestezie și terapie intensivă) se alătură demersului medicilor de la Spitalul Universitar din București care i-au transmis ministrului Sănătății că, în cazul în care regulamentul de sporuri va fi adoptat în actuala sa formulă, ei vor refuza sa mai intre in salile de operație.

Medicii ATI din peste alte 10 spitale din tara i-au scris Sorinei Pintea:

Spitalul Judetean Galati,

Spitalul Sf Spiridon Iasi,

Spitalul Parhon din Iasi,

Spitalul de Urgenta din Targu Mures,

Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin,

Spitalul de Urgenta Petrosani,

Spitalul Judetean Mehedinti,

Spitalul Colentina,

Spitalul Judetean de Urgenta "Plus Brinzeu" Timisoara,

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu Timisoara,

Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara

Spitalul Judetean de Urgenta Sf Ioan cel Nou din Suceava.

"Privim cu indignare ultimele evolutii ale negocierilor privind regulementul de sporuri ce au in vedere personalul medical care lucreaza in sectiile de Anestezie si Terapie Intensiva. Nu intelegem care e logica stabilirii valorii sporului in sume fixe invers proportional cu anii de studii, dar si cu responsabilitatea fiecarui membru al echipei care lucreaza in sectiile ATI", scriu medicii, care acuza "lipsa de echitate imposibil de explicat". Cele mai multe scrisori mentioneaza ca, "din momentul adoptarii regulamentului de sporuri neadecvat activitatii noastre, recurgem la masuri de protest, care vor consta in refuzul nostru de a asigura activitatea in blocul operator. Vom fi prezenti in spital, dar vom asigura doar activitatea in terapie intensiva si urgentele ce vor aparea la pacientii internati", spun medicii, citați de ziare.com.

Acestia mai atrag atentia ca "medicii anestezisti sunt primii care parasesc tara pentru ca aceasta specialitate este extrem de cautata si platita extrem de generos in toate tarile UE si din aceste motive numarul medicilor din specialitatea ATI ramasi in Romania a atins un nivel critic. Exista extrem de multe spitale unde nu se pot efectua interventii chirurgicale tocmai din cauza lipsei de anestezisti si mai grav nu exista nici linii de garda in specialitatea ATI in mult prea multe unitati spitalicesti. De multe ori, sunt medicii de medicina interna care asigura si garda pentru specialitatea ATI, fapt inadmisibil pentru o tara europeana in anul 2018".

Medicii acuză la unison ministerul că a purtat negocierile pe regulamentul de sporuri s-au purtat "doar cu sindicatele care reprezinta preponderent interesele asistentelor, infirmierelor, brancardierilor si personalului TESA si nu ati considerat utila consultarea medicilor, mai ales ca toti reprezentantii MS au afirmat in nenumarate randuri ca noua Lege a Salarizarii unitare, precum si noul regulament de sporuri, au ca scop stoparea plecarii masive a medicilor din tara".

Ministrul Pintea: lucrurile sunt greșit înțelese

"Am vazut o scrisoare deschisa publicata in mediul online si lucrurile sunt gresit intelese si as vrea sa merg sa discut cu ei despre celebra Anexa 10. O sa merg in cursul zilei sa discut cu ei la Spitalul Universitar. Le voi explica modul in care am facut aceasta anexa. Am inteles ca toata lumea vrea sporuri la maxim.

Dar atat timp cat e reglementat in lege pragul de 30 la suta si eu nu negociez legea, ci incerc sa o aplic, am incercat sa facem aceasta anexa 10 care este una ajutatoare, de echilibrare a sporurilor. Nu se pune problema de a dezavantaja medicul in niciun caz. Eu am ramas asa surprinsa vazand aceste lucruri. Eu cred ca, daca o sa discutam si le voi explica, vor intelege aceste lucruri. (...) Sunt convinsa ca, pana la urma, vor intelege ce am dorit noi sa facem", a spus ministrul la ieșirea la lucrările unui forum de gineco-oncologie.