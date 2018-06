LIVE. Circa 140.000 de pesedisti la mitingul anti-justiție al lui Dragnea. Atacuri la Kovesi si Iohannis

Zeci de mii de oameni s-au adunat deja in Piața Victoriei pentru a participa la mitingul organizat de PSD impotriva justitiei. Pesedistii sunt îmbrăcați cu tricouri sau bluze albe si au pancarde cu numele judetelor sau oraselor din care sunt. Pe scena pe care vor sui liderii PSD, in frunte cu Dragnea si Dancila, flutura un afis urias pe care scrie ”Jos statul paralel”.

LIVE TEXT

Ora 22:15 Cu discursul lui Dragnea mitingul se încheie. scena este invadată și se cântă Oda Bucuriei și Hora Unirii. Cei mai putin de jumatate care au mai ramas pleaca spre autocare.

Ora 22:12 Nu mai stă nimeni sa aprinda lanternele si telefoanele mobile. Oamenii pleaca rapid din piata.

Ora 21.33: Începe să vorbească Liviu Dragnea (întâmpinat cu urale):

Începe cu felicitări pentru Simona Halep, mulțimea răspunde cu cele mai puternice scandări ale serii: Simona, Simona!

Explică ce este cu statul paralel:

Este exact cum ii spune numele, un sistem care foloseste institutiile statului intr-un mod nelegitim, paralel cu democratia, cu constitutia. Securitatea!

Au trecut trei ani si jumatate de cand Basescu a plecat, dar instrumentele au ramas. Procurorii corupti au ramas (huiduieli) . I-ati vazut la televizor fabricand dosare, falsificand declaratii. Sefa DNA a ramas. Ati auzit-o anchetand guvernul doar pentru simplul fapt ca guverneaza, ati vazut-o arestand si umilind zeci de oameni care au fost apoi achitati.

Se scandeaza DNA fara cucuvea.​

Au mai ramas generalii care actioneaza prin reteaua securista, ataca democratia prin ONG-uri finantate ilegal.

Jurnalistii au ramas. Ii vedeti mintind in ziarele si televiziunile lor.

Magistratii sub acoperire au ramas. Pe ei nu-i vedeti.

Au mai ramas 6 milioane de romani ascultati, protocoalele secrete.

Ataca democratia prin partide si ONG-urile finantate din strainatate.

Să nu-l invidiem pe Klaus Iohannis (huiduieli). Salutați-l mai bine vă rog (alte huiduieli).

Credeți că are o problemă la ochi sau la dosar când spune că nu vede protocoalele?

Să nu-l invidiem nici pe Ludovic Orban. Să nu-i invidiem pe mulți ca ei, care cred că vor scăpa dacă stau mereu în gură cu cuvîntul corupție.

Nu vor scăpa. Sunt niște unelte jalnice ale acestor securiști.

Se scandează: Liviu Dragnea nu ceda noi suntem de partea ta

Statul paralel, securitatea, e boala cruntă care macină această țară, care a radicalizat societatea. Această boală e mai rea ca pe vremea vechii securități, oameni buni. Vor să ne facă denunțători. să depunem denunțuri împotriva familiei, a colegilor. E un plan abil de insinuare a terorii. Oricine oricând poate fi transformat în suspect sau vinovat.

S-a ajuns prea departe! Întreaga societate devine prizoniera terorii. Toți am fost sau suntem atinși de mîna lung a statului paralel. E posibil să fii chiar tu unul din cei 6 milioane de români cărora le-au fost încălcate drepturile și libertățile (referire la minciuna lui Claudiu Manda, șeful Comisiei SRI).

Stalinisti si securisti vor sa ne transforme pe toti in cohorte de denuntatori. Sa ne invinuim intre noi pentru lucruri pe care nu le-am facut. Suntem santajati sa depunem denunturi impotriva rudelor, colegilor, a unor oameni pe care nu i-am vazut niciodata. E un plan abil de insinuare a terorii. Oricine poate fi transformat in suspect sau vinovat.

Să nu vă faceți iluzii că doar înalții demnitari vor fi victime: toți suntem sau putem deveni ținte ale acestor execuții!

Liviu Dragnea nu ceda, toți suntem de partea ta! (strigăte la boxe, urmate de reacția mulțimii)

Dascălii sunt puși sub urmărire pentru un buchet de flori! Oamenii de afaceri se tem să mai vorbească chiar și cu un portar de la instituție publică pentru a nu fi acuzați de trafic de influență! Nimeni nu e la adăpost! Oricine poate fi vizat de un denunț care să-i aducă o condamnare.

Vorbești cu cineva la telefon care e interceptat, riști un denunț la DNA! Te cerți cu vecinul – riști un denunț la DNA! Pentru ei nu mai contează adevărul, libertatea sau democrația. Contează doar denunțul.

Vă întreb: putem opri toate aceste lucruri? Da (slab).

Nu vă aud! Da (ceva mai tare)

Sunteți hotărâți? (Da)

Toți am plătit sute de milioane de euro pe filaje și interceptări. Statul paralel trăiește pe picior mare. Avem de zeci de ori mai mult mandate de interceptare pe siguranță națională decât SUA. Toți plătim din propriul buzunar amenzile CEDO pentru abuzurile procurorilor staliniști.

E mult prea mult! Cei care au făcut abuzuri trebuie să plătească.

De ce vor să ne îndepărteze de la putere prin abuz? Pentru că avem succes, vom depăși Portugalia și Grecia ca PIB. Vrem prosperitate, nu securitate! (Pauză de efect, reacție slabă).

Le e frică. Ei știu bine că suntem aproape să le destructurăm rețeaua, punând ordine în justiție. Statul paralel și oamenii lor se tem de adevăr ca dracul de tămâie. După Băsescu, Iohannis păstorește acest sistem. Fără statul paralel el n-ar fi câștigat procesul pe care toți ceilalți primari l-au pierdut. Falsul și uzul de fals ar fi ajuns pe masa unui judecător de drept penal.

Să stăm cu mâinile în sân? Să îi lăsăm să își bată joc de țară? Să tremurăm de frică? Gata cu abuzurile, ajunge!

Speranța mea vine și din numărul mare în care ați venit aici. Arată clar că nu suntem singuri. Am speranța că nu vom fi înfrânți niciodată. Niciodată!

Mai devreme sau mai târziu vine ziua libertății! Albul simbolizează curățenia. Curățim mizeria făcută de acești șobolani. Noi luptăm pentru democrație.

(Piața se golește rapid în timpul discursului lui Dragnea)

Așa să ne-ajute Dumnezeu! Victorie! (final, cu Piața Victoriei golită jumătate)

Urmează premierul Viorica Dăncilă, prezentată tot o victima si neapreciata la intreaga ei valoare.

Noi am început reforma în justiție, ei se opun. Economia României crește, ei au spus că măsurile luate de noi conduc la dezechilibre.

Cui îi folosește asaltul permanent la Guvern?

Am fost acuzată de trădarea țării. Acuzațiile sunt aberante, dar mă aștept la orice. Au făcut întâi totul pentru ca noi să pierdem alegerile. Lui Liviu Dragnea i s-a deschis dosar penal chiar înaintea alegerilor. Lui Tăriceanu la fel. Au făcut totul ca noi să pierdem alegerile. Dar noi am câștigat!

(Agitație în mulțime, scandează PSD!)

Critica Guvernului are o singura coordonata: ura fata fata de PSD.

În final am două mesaje: prima dată vreau sa va spun ca Guvernul va lupta pentru prosperitatea romanilor, nu vom ceda in fata abuzurilor.

Si in al doilea rand ca trebuie sa ramânem uniti.



Se scandeaza PSD, lumea ovationeaza dupa o perioada mai lunga de acalmie

Se scandeaza unitate

Pe scena urca Olguta Vasilescu, prezentata ca o alta vicitima a statului paralel.

Moldova este aici? Ardealul e aici? Oltenii mei sunt aici?

Am fost contestați, jigniți, puși la zid. Văd că ați venit în numpr foarte mare aici și e extraordinar. Demascați un sistem obișnuit să lucreze cu manipulare, cătușe, violență. Voi arătați aici că statul paralel nu mai poate minți la nesfârșit.

Eu m-am întâlnit cu statul paralel, m-a vizitat acasă, l-am văzut în birourile DNA, de unde am ieșit cu cătușe.

Statul paralel înseamnă urmprire prin GPS, camere în dormitor, interceptări la toată familia, călcarea în picioare a drepturilor elementare. Statul paralel are un chip, în spatele lui se ascund seuriști, jurnaliști care mint și vorbesc despre tine după cum primesc în plic. I se poate întâmpla oricui. Vă mulțumim că ați venit aici.

Statul adevărat e statul votat!

Reacția mulțimii e tot mai anemică pe măsură ce discursurile se înmulțesc.

Pe scena este adusa Marina Rarinca. aceasta povesteste ca a fost arestata si repeta povestea cu Livia Stanciu. ( Multimea huiduie)

Matei Brătianu, lider de sindicat,, spune bancul cu Dumnezeu care îi spune unui jucptor la loto să își cumpere și bilet. ”Azi, poporul român și-a cumpărat biletul câștigător”. Zero reacție a mulțimii

Brătianu cântă ”La Palatul Cotroceni cântă cucuveaua, Iohannis și ai lui și-au găsit beleaua!. Lumea pare a nu înțelege, nu reacționează.

Calin Popescu Tariceanu: Ne luptăm cu un fenomen care amenință independența noastră: statul paralel omniprezent, in economie, politică, mass media și justiție. Vreți să trăiți din nou într-un stat polițienesc în care unul din trei români sunt supravegheați? Statul paralel e cel mai mare dușman al nostr

Atunci ce a fost în mintea SRI și DNA să ne transforme pe toți în ținte? Cum se explică faptul că Kovesi a devenit mai importantă decât Constituția?

Sunt convins că nu veți accepta să spuneți că securitatea nu a murit, ci doar s-a transformat. Ea vrea să fie din nou la putere. Acum nu mai are în spate tancurile sovietice, dar s-a instalat pas cu pas. Noua Securitate actioneaza prin cozile ei de topor: Kovesi si Iohannis.

Noua securitate are doi părinți: Traian Băsescu și Klaus Iohannis. Traian Băsescu a creat noua securitate și Klaus Iohannis o folosește împotriva opozanților politici Sunt convins că nu vă veți lăsa intimidați

Eu nu vreau răzbunare. Fac un apel către toți cei care sunt acoperiți, din presă, justiție, administrație. Tuturor le cer curajul să fie parte a schimbării și reconcilierii

20:46 - Ia cuvantul deputatul PSD Liviu Plesoianu, care spune ca "tortionarilor trebuie sa le fie frica", nu cetatenilor. Plesoianu lanseaza sloganuri impotriva lui Kovesi si Iohannis.

"N-o vad pe doamna Kovesi, dvs o vedeti pe undeva? Va propun sa strigam impreuna: Doamna cucuvea, unde v-ati ascunselea? E sufragerista si nu mai rezista. Iesi afara, cucuvea tortionara!", spune el de la microfon. Multimea este insa destul de amorfa.

Plesoianu mai lanseaza citeva sloganuuri:Noi majoritatea, voi securitatea! (mulțimea tace placidă)

Werner și Codruța să-și facă bocceluța (zero reacție)

Din sufragerie, te duci … pușcărie! Încp o dată, pentru Mircea Badea! (muțimea strigă puternic ”pușcărie”)

Ludovic, nu fi trist, tu ești noul securist (scandează puternic cineva la boxe, mulțimea nu reacționează prea puternic)

20:40 - Prima care vorbeste este Gabriela Firea. „Noi suntem poporul. Aceasta piața nu mai trebuie sa fie ocupata de oameni platiti de cei care vor raul tarii”.

Firea face trimitere la mitingurile #Rezist: "Mitingul de azi e legal, autorizat. Noi suntem cei care respectam legea, nu o incalcam niciodata!"

"Nu putem trai cu dictatura minoritatii!", mai spune ea.

In final recita prima strofa din „Ce-ti doresc eu tie dulce Romanie” se scandeaza PSD, PSD.

20:33 - Incep discursurile oficiale. "Maestru de ceremonii" este actorul Costel Constantin. "Jos statul paralel!" scrie pe ecranele din piata.

20:15 - În Piață și-a făcut apariția liderul PSD Liviu Dragnea pe acordurile Odei Bucuriei. Baie de mulțime, selfiuri etc. G4Media estimează că numărul manifestanților a ajuns la 200.000.

20:06 În fața Guvernului s-au adunat în jur de 150.000 de simpatizanți PSD, estimează HotNews.ro

20.05 - Digi24 anunță că trenurile de metrou nu mai opresc în stația Piața Victoriei

19:53 - Conform estimărilor făcute de Digi24, în piață sunt circa 110.000 de persoane. Irina Tanase, partenera lui Liviu Dragnea, urca pe scena, transmite Realitatea TV.

Ora 19.50: Darius Vâlcov, condamnat în primă instanță la 8 ani de închisoare, are un tricou cu inscripția ”Justiție, nu Inchiziție”

Ora 19.40: Mesaj care rulează pe ecranele uriașe instalate în Piață: ”Vrei justiție? Te-ai lins pe bot!”

UPDATE In Piata Victoriei isi face aparitia prima garnitura de lideri ai Puterii: Viorica Dancila, Calin Popescu Tariceanu, Gabriela Firea, Varujan Vosganian, Serban Nicolae, Teodor Melescanu, Mihai Fifor, Marian Oprisan, Eugen Teodorovici si Doina Pana sunt cativa dintre ei. Toti poarta camasi albe si au iesit din curtea Guvernului, croindu-si cu greu drum catre tribuna, prin multime.

Conform Realitatea TV, manifestantii su fost pusi sa semneze condici de prezenta.

Zeci de de mii de membri și simpatizanți PSD sunt așteptați să ajungă în Capitală, pentru a fi prezenti la mitingul "impotriva abuzurilor", organizat de PSD, de la ora 20,00, in Piata Victoriei, adică anti-justiție.



Circulația în zonă a fost întreruptă începând cu ora 14:00.

„Se ridica țara! Delegația PSD Dolj este cea mai numeroasa dintre cele care participa azi la mitingul de protest! 16000 cu masini și 4000 cu autocare se îndreaptă spre București”, a scris Lia Olguța vasilescu pe Facebook.





Baronii locali sunt responsabili cu aducerea oamenilor la miting

Liderul PSD Iaşi, Maricel Popa, susţine că din judeţul Iaşi vor pleca la mitingul de sâmbătă 5-6.000 de persoane.

”Ne descurcăm, vor pleca de la Iaşi 5-6.000 de oameni. Deplasarea se va face cu autocare, maşini mici, dar şi cu trenul. Vor fi trei puncte de plecare în judeţ - Iaşi, Paşcani şi Târgu Frumos. Nu a fost complicată mobilizarea. Sunt comune unde la început aveam 50 de oameni care voiau să meargă, acum sunt o sută”, a declarat pentru News.ro liderul PSD Iaşi, Maricel Popa.

Organizaţia PSD Vaslui ar putea aduce 2.500 - 3.000 de oameni la mitingul de care ar urma să fie organizat sâmbătă, la Bucureşti, de social-democraţi, a susținut luni preşedintele filialei, Dumitru Buzatu, citat de Agerpres.

"S-a tot discutat despre organizarea acestui miting, s-au enunţat obiectivele sale şi, evident, s-a creat un nivel de aşteptare în rândul oamenilor. Eu cred că pregătirea cea mai bună nu trebuie să o avem noi, preşedinţii organizaţiilor, ci oamenii, cei care urmează să fie mobilizaţi pentru a fi prezenţi la acest miting şi eu m-am confruntat în ultimele săptămâni cu nenumărate solicitări de a declanşa această acţiune. (...) Noi am estimat, în raport cu capacitatea de transport, am făcut o estimare foarte realistă, că am putea aduce în condiţii de siguranţă 2.500 - 3.000 de oameni la acest miting", a spus Buzatu, la Palatul Parlamentului, înainte de şedinţa conducerii PSD.

Presedintele filialei PSD Bacău, senatorul Dragoș Benea, un aliat fidel al lui Liviu Dragnea, promite că va aduce aproximativ 10.000 de membrii și simpatizanți PSD din județ.

Miting organizat pentru "condamnatul penal Liviu Dragnea"

Totuși nu toți PSD-iștii îl susțin pe liderul lor, Liviu Dragnea. Primarul PSD din Cavnic, Vladimir Petruț, un contestatar al lui Liviu Dragnea de la celebra OUG 13, a declarat, la postul de televiziune TV Sighet, că mitingul organizat de social-democrați sâmbătă, la București, este pentru "condamnatul penal Liviu Dragnea".

"De exemplu și acum, prostia asta de miting. Cum să faci tu miting în capitala țării, când tu conduci țara, tu ai prefecții, tu ai primarii 80%, tu ai președinții de consilii județene, tu ai prim ministrul, tu ai guvernul României, tu ai Camera Deputaților, tu ai Senatul, poți legifera, poți face legi, poți să faci dezbateri publice, sau meri cumva să-l aperi pe penalul Dragnea. E, aici e problema, penalul Dragnea (...) dl Dragnea e condamnat penal, este penalul Dragnea. (...) Nu poți să meri să fii alături de un condamnat penal", a spus acesta, potrivit unei înregistrări video publicate pe Facebook.

"Părerea mea personală e că acest miting e pentru iubitorul poporului, condamnatul penal Liviu Dragnea", a susținut el.

Autocare și chiar trenuri pentru pentru transportul PSD-istilor

Un adresă a PSD către filiala din Constanța dezvăluie culisele organizării manifestației.

Participanții la mitingul de sâmbătă al social-democraților sunt sfătuiți să fie îmbrăcați în haine albe sau costume populare, să aibă la ei lanterne mici sau telefoane mobile cu lanternă și să vină cu imnul României tipărit, varianta prescurtată.

Fiecare județ are zona lui în piata, grupele de 10 oameni trebuie sa aibă șef de grupă, grupurile de 40 de oameni au sef de grup, detasamentele de 100 au șef de detașament, iar la fiecare 50 de persoane sa existe o pancarta.

De asemenea, toți participanții vor avea pe piept un autocolant de 7-8 cm in forma de cerc cu logoul partidului, vor flutura cu totii flyere si stegulete tricolore (pe care le primesc la urcarea in autocar, impreuna cu un pachetel cu mancare si apa asigurate de organizatia judeteana sau locala).

S-au dat indicații și cu privire la traseul care trebuie urmat de către autocarele care vin din provincie, două dintre punctele unde se vor strânge acestea fiind Romaero Băneasa și Piața Charles de Gaulle.

Pregătiri la Primăria Capitalei

Primarul General, Gabriela Firea, a convocat vineri un comandament în cadrul căruia s-au discutat mai multe măsuri de prevenire a incidentelor la cele 14 evenimente care se vor desfășura sâmbătă în Capitală, printre care mitingul PSD și parada LGBT. Firea a mai precizat că în cererea de autorizare pentru mitingul PSD a fost estimat un număr de 220.000 – 250.000 de persoane.

"Cele mai multe evenimente au loc în zona centrală și am convocat acest comandament pentru a ne asigura că toate manifestările care au loc în Capitală în dată de 9 iunie se vor desfășura legal, civilizat, cu respect față de legislație și valorile umane, astfel încât să nu existe incidente neplăcute", a declarat Gabriela Firea.