Iohannis: Liviu Dragnea și-a luat o pălărie prea mare și nu mai poate să facă față

Presedintele Romaniei sustine o declaratie de presa, de la Bruxelles, după un summit NATO, desfasurat intr-o atmosfera tensionata de contre intre Donald Trump si Angela Merkel, care au si dus la anularea întâlnirii bilaterale pe care Iohannis trebuia sa o aiba cu presedintele SUA.

Declarațiile președintelui Klaus Iohannis după summitul NATO de la Bruxelles și la o zi după atacul violent și amenințările proferate de Liviu Dragnea la Antena 3:

Despre liderul PSD, Liviu Dragnea:

- Nu sunt implicat in condamnarea lui Dragnea si apucaturi dictatoriale nu am avut si nici nu imi propun sa am

- Am citit anumite stiri. E ingrijorator, e mai mult decat evident ca omul si-a luat o palarie prea mare, nu face fata. Incepe cu atacuri la persoana, la familie, o abordare inadecvata.

- Daca ar fi un simplu politician, as lasa-o asa, dar acest om conduce cel mai mare partid si conduce prin interpusi guvernul.

- Suspendarea președintelui este obsesia dlui Dragnea.

- Despre adoptarea codurilor penale prin OUG: Imi exercit prerogativele constitutionale si trebuie sa fac acest lucru, pentru ca sub conducerea acestui Dragnea se legifereaza prost.

- O sa fac ca pana acum, ce e scris in Cosntitutie. Nu sunt un presedinte extra-constitutional.

- Cu privire la numirea la DIICOT voi lua o decizie săptămâna viitoare. În ce privește DNA, nu am niciun fel de date cooncrete

- Președintele nu negociază aceste chestiuni, aceste chestiuni probabil se negociază de ministrul Justiției, înainte să facă propuneri, cel puțin înainte să facă propuneri. Mi s-ar părea ciudat să vină Ministrul Justiției cu o propunere care nu este acceptată de coaliție sau de președinte.

Referitor la NATO



- Am termintat lucrările unui summit NATO foarte interesant și cu o sesiune neplanificată foarte intensă.

- Ce a obținut România: știți bine că din 2016 noi am încercat să consolidăm flancul estic. Am obținut un centru de comandă de trei stele, operațional. Am obținut o upgradare a statutului brigăzii multinaționale, care a căpătat un statut permanent.

- Un al treilea rezultat, o întreagă sesiune a fost s-a desfășurat la inițiativa noastră despre Marea Neagră.

- În ansamblu postura NATO a fost întărită, avem rezultate frumoase.

- În final, sesiunea foarte specială: banii. Rezultatele sunt foarte diferite și ne aflăm destul de departe de momentul 2014. România a ajuns la 2%, SUA sunt în jur de 4%, dar avem aliați care au bugete de sub 1%. Atunci pe bună dreptate s-a pus la modul foarte apăsat în discuție împărțirea banilor. S-a renunțat la întâlnirile bilaterale, apăruse o discuție destul de intensă. Am continuat doar aliații, fără musafiri și am discutat despre bani. A ajuns la concluzii optimiste. Unii aliați s-au angajat să ajungă la 2%

- S-a discutat,fără o decizie, în perspectivă, să mergem cât mai departe.

- Este prima dată când s-a invocat articolul 5, după catastrofa din septembrie

- Președintele Trump nu a inițiat un conflict, nu a fost agresiv, a spus lucrurilor pe nume.