Dragnea vrea de la Dăncilă OUG de amnistie și grațiere. Premierul amenință cu demisia

Pe Liviu Dragnea se pare că l-a ajuns disperarea și forțează iar adoptarea unei ordonanțe de urgență de amnistie și grațiere, însă premierul Viorica Dăncilă nu dorește să se implice și amenință cu demisia, anunță G4Media.ro, citând surse social-democrate.

Dragnea știe că soluția sigură pentru scăpa, ar fi grațierea și amnistierea tuturor faptelor de care este acuzat. De aceea el cochetează din nou cu această idee, după eșecul pe care l-a înregistrat cu Sorin Grindeanu, mai ales că acum are o nouă condamnare în primă instanță în dosarul angajărilor fictive și a lăsat să se înțeleagă că preferă soluția ordonanței de urgență, scrie G4Media.ro.

De altfel, indirect, președintele Comisiei care s-a ocupat de modificările la Legile justiției și a codurilor penale, deputatul PSD Florin Iordache, a declarat pentru Ziare.com că Guvernul poate adopta o asemenea ordonanță până la sfârșitul sesiunii extraordinare pe 19 iulie. Ceea ce înseamnă Liviu Dragnea mai are o fereastră doar de câteva zile pentru a-și asigura închiderea tuturor dosarelor.

Întrebat dacă știe de vreo ordonanță de urgență care ar fi in pregătire la Guvern, Florin Iordache a răspuns: "Nu, eu nu stiu de niciun fel de ordonanta ... Când trebuia sa intre Parlamentul in vacanta, Guvernul a fost abilitat numai pentru legi ordinare (...) Pentru ca a venit aceasta sesiune parlamentara extraordinara, pana se finalizeaza, deci pana in 19 iulie inclusiv, ipotetic, se pot emite si ordonante pentru legi organice", a subliniat acesta pentru Ziare.com.

În cazul în care Guvernul dorește totuși să adopte o Ordonanță de Urgență în afara sesiunii parlamentare extraordinare, Senatul și Camera Deputaților trebuie convocate de urgență în termen de cinci zile. Altfel, OUG-ul nu intră în vigoare. De altfel, la Antena 3, Dragnea a spus că le-a ceut parlamentarilor PSD să răspundă la telefon pe perioada vacanței, în eventualitatea convocării unei noi sesiuni extraordinare. Lăsa să se înțeleagă că ar fi fost vorba de suspendarea lui Iohannis, însă de fapt s-ar putea să fie vorba de ștergerea acuzațiilor care i se aduc.

Pentru liderul PSD, avantajul unei OUG pe amnistie și grațiere este că nu mai trebuie să aștepte modificările la Codul Penal, nici dezincriminarea abuzului în serviciu. Dacă OUG privind amnistia și grațierea intră în vigoare fie si pentru o singura zi, încetează toate procesele și se clasează toate anchetele în curs care vizează infracțiunile iertate prin amnistiere. De altfel, potrivit informațiilor G4Media.ro, OUG-ul nu ar viza și Codul Penal.

Potrivit informațiilor G4Media, nici premierul Dăncilă, dar nici ministrul justiției, Tudorel Toader nu ar fi de acord cu adoptarea unei OUG pe amnistie și grațiere. Din acest motiv, Liviu Dragnea și PSD caută soluții pentru ca ordonanța să poată fi semnată. Unul dintre motivele pentru care premierul Viorica Dăncilă nu dorește să semneze ar fi teama de o anchetă penală, având în vedere că, nefiind parlamentar, nu este apărată de imunitate.

Relevant în acest sens este mesajul de încurajare transmis Guvernului, miercuri seara de către Liviu Dragnea, afirmând că cei care nu vor dorească să meargă cu el sunt lași și fricoși.

”Eu merg exact înainte, fără ezitare. Cei care vor dori să meargă cu mine vor fi oameni curajoși. Cei care nu vor dori să meargă cu mine, înseamnă că vor fi niște lași, niște fricoși (…) Putem schimba toate aceste lucruri, dacă ne ajută și Guvernul, dacă toți membrii Cabinetului rup această rezervă pe care o au, dacă nu mai acceptă să fie conduși de funcționari, dacă nu mai acceptă să stăm în continuare în întârzieri de proceduri din cauza unor funcționari care ori sunt puși de unii sau de alții să întârzie sau să blocheze, ori au niște interese personale, ori sunt incapabili”, a declarat Liviu Dragnea la Antena 3.

Amintim că modificările la Codul Penal adoptate de Parlament, între care și dezincriminarea de facto a abuzului în serviciu care l-ar ajuta pe Liviu Dragnea să scape de dosar, au fost atacate la Curtea Constituțională, însă termenul de soluționare a cauzei a fost împins pentru data de 17 septembrie. Chiar și după această dată, mai există o serie de proceduri care pot duce la amânarea intrării în vigoare a modificărilor la Codul Penal până anul viitor.

În ianuarie 2017 Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență privind grațierea și o serie de dezincriminări care echivalau cu o amnistie (abuzul în serviciu, neglijența în serviciu, conflictul de interese și instituția denunțătorului), dar intrarea ei în vigoare a fost oprită la presiunea străzii. Guvernul a dat atunci un termen de zece zile pentru intrarea în vigoare a OUG-ului, interval în care au avut loc proteste de amploare care au determinat Guvernul Grindeanu să anuleze celebra OUG 13.