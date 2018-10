PNL nu va vota o rezolutie in PE referitoare la statul de drept din Romania

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca o rezolutie din partea Parlamentului European in privinta Romaniei poate pune in pericol pozitia tarii noastre la nivelul Uniunii Europene si ca singura solutie pentru Guvern este sa respecte recomandarile din cadrul MCV.





"Consideram ca nu este oportuna o rezolutie privitoare la Romania. Sa ne aducem aminte ca Romania de la 1 ianuarie preia presedintia Consiliului. O rezolutie nu este oportuna, mai ales o rezolutie care sa puna in pericol pozitia Romaniei la nivelul Uniunii Europene, poate sa dauneze exercitarii presedintiei.



Asta nu ne face sa fim extrem de critici fata de ceea ce face rau Guvernul si sa ii solicitam Guvernului sa se plieze pe solicitarile legitime facute de institutiile Uniunii Europene, atat in ceea ce priveste independenta justitiei, functionarea statului de drept si respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor", a spus liderul PNL, Ludovic Orban, la finalul sedintei Biroului Executiv al partidului care a avut loc marti la Parlament.



Liderul liberal a ca singura solutie pentru Guvern este sa respecte recomandarile MCV, altfel vor avea de suferit toti romanii.



"Am comunicat partenerilor nostri ca sunt motive de ingrijorare pe care si noi le-am transmis, dar exista un instrument prin care autoritatile din Romania, Guvernul in special, si majoritatea parlamentara, pot sa urmeze durmul normal, si anume MCV. Singura solutie pentru Guvern este sa respecte recomandarile cuprinse in MCV, nefiind necesara o alta procedura. Noi consideram ca romanii nu trebuie sa sufere din cauza prostiei Guvernului PSD. Ii indemnam sa se trezeasca pe cei din majoritatea guvernamentala si sa inteleaga faptul ca nu exista decat o singura cale de urmat: calea dialogului. Altfel nu vor avea numai ei de suferit, ci toti romanii", a completat Orban.



Despre discursul prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, de la dezbaterea de luni seara in Comisia LIBE, Ludovic Orban a spus ca "este unul pe care l-a mai auzit la vizita domniei sale in Romania".



Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a criticat, luni, in timpul dezbaterii din Comisia LIBE privind situatia din Romania, modificarea legilor Justitiei, afirmand ca CE nu va ezita sa aduca "in fata instantei guvernul roman daca regulile sunt incalcate".



Dupa dezbaterea din Comisia LIBE, Liviu Dragnea a transmis ca Mecanismul de Cooperare si Verificare pe Justitie nu si-a atins scopul in Romania si a solicitat ridicarea acestuia. "Eu cred ca ar trebui sa i se puna capat acestui MCV, pentru ca acest Mecanism nu a vorbit niciodata despre abuzuri, despre protocoalele secrete, despre vietile distruse de abuzurile din justitie", a spus Dragnea



Pe 3 octombrie, Parlamentul European va avea o dezbatere asupra protestelor violente din 10 august, la care este invitat sa participe si premierul Viorica Dancila.