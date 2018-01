A început și 2018, anul centenarului Marii Uniri. An nou, griji noi - peste cele multe și vechi. Premierul Tudose era încântat că a absolvit primul an de guvernare, în ciuda protestatarilor (Vedeți, mă, că n-ați murit?

Că nu v-a mâncat tigrul Europei?) și a specialiștilor: „dacă era după ei, în vară închideam mustăria“. Mustăria a rămas însă deschisă zi și noapte. În consecință, guvernul umblă pe două cărări (Tudose, pe cărarea lui, vrea să restructureze guvernul; Dragnea, pe cărarea lui, vrea să-l restructureze pe Tudose), iar PSD e în permanentă stare de ebrietate. Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, s-a declarat „pregătit să recepționeze“ 156 km de autostradă în 2018. Felix culpa! Flagrant delir. În 2017, România a inaugurat 15 km. Reiese că tigrul Europei s-a târât ca găina cu 1 km pe lună. Cam cu viteza parlamentarilor, care au lucrat în medie 8 zile pe lună. Noul an a fost întâmpinat și cu articole pirotehnice: Dragnea voia referendum pentru monarhie, în ideea că, dacă PSD n-are șansă la președinția țării, să încerce cu Prințul Duda și Principesa Margareta. Maestrul și Margareta, literar vorbind. Efectul a fost însă scurt.

De pe masa festivă n-au lipsit preparatele de porc: o lege inițiată de deputatul PSD Cătălin Rădulescu zis „Mitralieră“ („cățea“ în limbaj cazon) și susținută de alți 38 de colegi dezincriminează tot ce mai rămăsese din corupție. Dispare darea și luarea de mită dacă e pentru altcineva (vivat intermediarii!), pragul la abuzul în serviciu ar fi 200.000 de euro, iar pedepsele de până la 3 ani se execută la domiciliu. Condamnații trecuți de 60 de ani sunt și ei lăsați la vatră. Se dă astfel o șansă și infractorilor trecuți de prima tinerețe. Dacă adăugăm modificările preconizate pentru Codul Penal și de Procedură Penală, rezultă că la finalul acestui asalt al PSD, dacă el va reuși întocmai, la centenarul Marii Uniri nici nu vom mai avea corupție. În discursul solemn al PSD de ziua Marii Uniri (în parlament) fraza cheie ar putea fi: strâns uniți în jurul corupților iubiți, am zdrobit justiția, eliminând discriminarea dintre hoți și cinstiți, am legalizat relațiile cu hulita corupție, pe care am transformat-o într-o gospodină respectabilă; practic, am luat o țară coruptă și vă dăm o țară cinstită. (Aplauze, ovații, huiduieli.) Zadarnic au protestat magistrații, societatea civilă și ambasadorii din UE.

Cătălin Rădulescu le-a replicat personal ambasadorilor că „nu suntem colonia nimănui“. Așa este. Dacă eram colonie aveam autostrăzi în toată țara. Altfel, fiecare a intrat în noul an după posibilități. Ministrul Apelor, Doina Pană, a intrat în noul an ieșind singură din guvern, Mazăre a fugit în Madagascar, de unde se prezintă victimă politică pentru luare de mită, premierul Tudose și vicepremierul Ciolacu (combinația perfectă între ciolan și colac) au jucat popice, iar Maria Grapini s-a lăsat pradă amintirilor și dezacordurilor: „amintirile din copilărie mă face să iubesc și mai mult viața“. Supus aceluiași impuls afectiv, Dragnea a anunțat că „e posibil“ să facă nuntă cu noua și tânăra-i aleasă. Ia să vedem: îi mai invită mirele pe Coldea, Maior și Kövesi la pârlitul porcului nupțial? Sau e invitat de Kövesi la pârlirea Tel Drum? Dragnea n-a fixat încă data nunții. Depinde când își găsește nașul. //