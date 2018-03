Cotat ca al doilea Einstein, fizicianul Stephan Hawking a murit la 76 de ani

Hawking era cunoscut pentru teoria sa inovatoare despre găurile negre şi relativitate şi a fost autorul mai multor cărţi ştiinţifice populare, inclusiv o scurtă istorie a timpului. Astrofizicianul era un ateu declarat.

Stephan Hawking suferea de boala Lou Gehrig încă de la vârsta de 21 de ani, neputându-se mişca şi comunica doar prin intermediul unui sintetizator de voce. Stephen Hawking a început să predea la Universitatea Cambridge în 1962. El a primit titlul de Comandor al Imperiului Britanic în 1982 şi a fost membru al Academiei de ştiinţe americane. Copiii săi, Lucy, Robert şi Tim, au declarat pentru BBC că sunt profund întristaţi de moartea tatălui lor. „A fost un mare om de ştiinţă şi un om extraordinar, a cărui activitate şi moştenire vor dăinui mulţi ani“.

Astrofizicianul era ateu declarat. El a afirmat recent că nu crede în existenţa lui Dumnezeu, deoarece există numeroase explicaţii de natură ştiinţifică, mult mai convingătoare, asupra originii Universului.

Savantul menţiona, de asemenea, că miracolele religioase „nu sunt compatibile” cu adevărul ştiinţific. „Înainte de a înţelege ştiinţa, era firesc să credem că Dumnezeu a creat Universul. Acum însă, ştiinţa are capacitatea să ne ofere explicaţii mult mai convingătoare asupra proceselor prin care există viaţa”, a declarat Stephen Hawking, în vârstă de 72 de ani, pentru ziarul spaniol „El Mundo”.

Stephen Hawking scria în cartea sa, „A Brief History of Time” („O scurtă istorie a timpului”), publicată în 1988, că „mintea” lui Dumnezeu ar putea fi cunoscută de oamenii de ştiinţă, dacă un set unificat de principii ştiinţifice - cunoscute sub numele de teoria tuturor lucrurilor - ar fi descoperit.

Nu este însă prima dată când fizicianul îşi exprimă părerile religioase. De exemplu, în 2011, într-un interviu acordat publicaţiei britanice „The Guardian”, acesta a afirmat că nu crede în rai sau în viaţa de după moarte, caracterizând aceste concepte drept „basme şi povesti pentru oamenii fricoşi”. Într-un alt interviu, de această dată pentru BBC, în 2007, Stephen Hawking spunea despre el că nu este „religios într-un sens uzual”. „Cred că universul este guvernat de legile ştiinţei. Legile pot fi hotărâte de Dumnezeu, însă El nu intervine asupra lor”, spunea atunci savantul.

Teoriile lui Hawking despre extratereştri au ajuns virale pe internet. Gliese 832c, una dintre exoplanetele cele mai asemănătoare Terrei, ar putea găzdui viaţă extraterestră, iar Stephen Hawking a spus că oamenii trebuie să fie atenţi. Exoplaneta Gliese 832c, aflată la distanţa de 16 ani-lumină de Pământ, este de cel puţin 5 ori mai masivă decât planeta noastră, dar atmosfera, temperaturile şi alte condiţii ar putea fi mult asemănătoare cu cele de pe Terra şi propice vieţii, spun oamenii de ştiinţă. „Într-o zi, s-ar putea să primim un semnal de pe o astfel de planetă, dar ar trebui să fim precauţi în ceea ce priveşte un răspuns. Întâlnirea cu o civilizaţie extraterestră avansată ar putea fi ca atunci când nativii americanii s-au confruntat cu Columb. Şi nu a ieşit prea bine“, a atras atenţia astrofizicianul în documentarul „Locurile preferate ale lui Stephen Hawking“, potrivit news.com.

El a avertizat că viaţa extraterestră ar putea însemna „răpitori lacomi care străbat Cosmosul în căutarea de resurse pe care să le jefuiască şi planete pe care să le cucerească şi colonizeze“. Temerile sale nu s-au schimbat de când a vorbit prima dată despre ele, la Discovery Channel în 2010. Atunci, spunea că pe măsură ce a înaintat în vârstă a devenit tot mai convins că nu suntem singuri în Univers.

„După o viaţă întreagă de întrebări, eu contribui la un efort global de a găsi răspunsuri", a spus el. Hawking, despre pericolul încălzirii globale Un alt avertisment al fizicianului Stephen Hawking vizează schimbările climatice, el spunând că decizia lui Donald Trump de a retrage Statele Unite din Acordul de la Paris ar putea face ca Pământul să devină la fel de fierbinte precum Venus.

„Suntem aproape de punctul în care încălzirea globală devine ireversibilă. Decizia lui Trump ar putea împinge Pământul să devină ca Venus, cu o temperatură de 250 de grade Celsius, cu ploi de acid sulfuric“, spune Hawking. El crede că, în acest ritm, omenirea trebuie să ia în considerare viaţa pe o altă planetă, întrucât a noastră va fi distrusă de schimbările climatice.

Live Science citează experţi care se îndoiesc că Terra ar putea atinge asemenea temperaturi extreme, pentru că se află mai departe de Soare decât Venus, însă îi dau dreptate că planeta va deveni imposibil de locuit de oameni dacă nu facem ceva pentru a stopa efectele schimbărilor climatice.