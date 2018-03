România condamnă anexarea Crimeei. Fostul pușcăriaș Năstase laudă la Moscova buna vecinătate

Ministrul român de Externe s-a alăturat vineri omologilor din șapte țări prin reafirmarea sprijinului pentru integritatea teritoriala a Ucrainei și nerecunoașterea anexarii ilegale a Crimeei de Federația Rusă, timp în care fostul premier Adrian Năstase face, la Moscova, apologia puterii care a dispus anexarea abuzivă a peninsulei.

În ziua în care România își asuma oficial condamnarea Rusiei pentru anexarea Crimeei dar și a politicii duplicitare a lui Vladimir Putin - care a comis raptul dar care a negat inițial că ar avea vreo legătură cu el -, fostul pușcăriaș Adrian Năstase făcea la Moscova apologia bunei vecinătăți cu puterea care a comis abuzul prin care s-au încălcat legile ucrainene și cele internaționale. Acelea de ”bună vecinătate” și care țin de Dreptul internațional în care pretinde că este specialist.

Drept este că invitat de frunte al fundației pe care o conduce (din capul mesei așa cum, ridicol, o arată imaginea de pe blog) este chiar Teodor Meleșcanu - ministrul de Externe care a semnat în numele României declarația prin care, ca stat, ne situăm oficial de partea celor asupriți și nu a asupritorilor. Încă.

Alături de Năstase s-a aflat și fostul cosmonaut Dumitru Prunaru, care s-a arătat foarte măgulit și el de vecinătate: a celor din delegația română care a aruncat o ”privire specială” relațiilor româno-ruse.

"In urma cu 4 ani, pe 18 martie 2014, Rusia a definitivat ocuparea ilegala a Crimeii, parte a teritoriului suveran al Ucrainei pe care Rusia il recunoscuse ca atare prin mai multe tratate internationale. Anexarea rusa a insemnat o serie de actiuni in aceeasi masura ilegale: de la dislocarea de trupe ruse de elita, in uniforme fara insemne oficiale, pana la organizarea sumara - prin incalcarea legislatiei ucrainene si a dreptului international - a unui referendum nelegitim. Presedintele Putin a sustinut initial ca acele trupe nu aveau nimic in comun cu Rusia, dar apoi a recunoscut ca el insusi a ordonat intreaga operatiune de anexare la sfarsitul lunii februarie 2014. Ulterior a acordat cu generozitate medalii militarilor rusi care au participat la aceasta operatiune de ocupare", se arata in declaratia semnată de ministrul de Externe al României Teodor Melescanu alaturi de omologii sai din Danemarca, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Suedia si Ucraina, in care reafirma sprijinul pentru integritatea teritoriala a Ucrainei si pozitia de nerecunoastere a anexarii ilegale a Crimeii de catre Federatia Rusa.

"Au urmat politici represive de anvergura, care au condus la incalcari masive ale drepturilor omului, precum arestari din motive politice, inchiderea de publicatii si scoli, alaturi de cateva cazuri de crime si disparitii. Comunitatile tatarilor indigeni din Crimeea si etnicii ucraineni, dintre care multi s-au opus anexarii ilegale, au fost vizati in mod special. Zeci de persoane au fost inculpate sub acuzatii false, precum condamnarea socanta la 20 de ani de inchisoare a lui Oleh Sentsov, un regizor ucrainean", se mai spune in textul declaratiei.

"Ocuparea ilegala a Crimeii creste riscurile de securitate in regiunea Marii Negre, dar repercusiunile sale depasesc cu mult aceasta regiune. Alaturi de agresiunea rusa in desfasurare din Donbas, ea incalca si ordinea de securitate din Europa, un set de reguli si principii care au stat la baza stabilitatii si securitatii Europei de la incheierea Razboiului Rece. Ceea ce s-a intamplat in Crimeea nu priveste doar Ucraina, ne priveste pe noi toti. Din acest motiv nu vom uita si nu vom abandona Crimeea", se mai spune in declaratie.

Fostul pușcăriaș Adrian Năstase și buna vecinătate

Fostul premier PSD Adrian Nastase, care a executat două condamnări pentru fapte de coruptie, a fost la Moscova pe 16 martie, unde s-a intalnit cu fostul ministru de externe rus Igor Ivanov si cu Alexander Grushko, adjunctul lui Sergey Lavrov, actualul ministru de externe al Rusiei, scrie ziare.com.

Nastase a participat in Rusia la o conferinta cu tema "Vecinatate si buna vecinatate in relatiile internationale cu privire speciala la relatiile romano-ruse", facand parte din delegatia Fundatiei Europene Titulescu, al carei presedinte este, conform unui articol de pe blogul sau, unde apar si fotografii cu oficialii rusi.

Si ministrul roman de externe, Teodor Melescanu, este un apropiat al Fundatiei Titulescu, acesta fiind invitat recent sa rosteasca o alocutiune la o lansare de carte a fundatiei, unde moderator a fost chiar Adrian Nastase.

Prunariu îi ține isonul lui Năstase

Cosmonautul Dumitru Prunariu, fost ambasador al României în Rusia, s-a aflat și el vineri, la Moscova, alături de Năstase și de fostul ambasador al Rusiei la Bucureşti, Oleg Sergheevici Malghinov, cu două zile înainte de alegerile prezidențiale cu final așteptat, în care Putin avea să obțină cel de al patrulea mandat.

Printre participanţii la conferinţă s-au mai numărat generalul Mihai Ionescu, director al Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, M.Ap.N, ambasadorul Vasile Soare şi personal din Ambasada României la Moscova. De altfel, fotografiile postate de Dumitru Prunariu pe Facebook au fost făcute în sediul Ambasadei Române de la Moscova, salonul mare. Conferinţa a fost organizat de Fundaţia Gorchakov şi Fundaţia Europeană Titulescu, condusă de Adrian Năstase.

Europarlamentarul Cristian Preda a reacţionat pe Facebook: „Directorul unui institut din Ministerul Apărării şi diplomaţi ai ambasadei României la Moscova l-au însoţit pe fostul premier Năstase, condamnat de două ori pentru corupţie, la o întâlnire cu oficiali ruşi. Solicit o explicaţie miniştrilor Meleşcanu şi Fifor: e Adrian Năstase emisarul lor în Rusia lui Putin? Cu ce mandat?“.