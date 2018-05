Italia: Guvernul italian trebuie acum să pună în practica promisiunile populiste

Dacă vi s-a părut că discuțiile cu privire la programul economic atât de controversat al partidelor care au câștigat alegerile au fost lungi și complicate, de abia acum vine partea dificilă: implementarea acestor idei, astfel își începe analiza Bloomberg.

Obstacolul pentru partidele populiste Liga și Mișcarea și Cinci stele sunt economia națională, cu creșterea cea mai lentă din zona euro în acest an. Pentru a schimba lucrurile, au promis un pachet de măsuri cu costuri estimate până la 100 de miliarde de euro pe an, dar acest lucru ar goli și mai mult visteria statului care are cea mai mare sarcină a datoriei externe din zona euro.

Fitch Ratings, parteneri europeni și investitori, toți și-au exprimat deja îngrijorarea cu privire la capacitatea țării de a-și respecta angajamentele fiscale, încercând în același timp să-și mențină și promisiunile electorale.

"Regulile sunt regulile", a declarat pentru Bloomberg Television Lorenzo Codogno, fondatorul Macro Advisors Ltd. și fostul economist-șef al Trezoreriei italiene. "Aveți un cadru fiscal în Italia încorporat în Constituție și aveți cadrul european - deci trebuie să respectați ceea ce există acum, poate că o să îl schimbați în viitor, dar nu acum.

Rata randamentului dintre obligațiunile italiene de 10 ani și cele similare emise de Germania a crescut, miercuri, cu 16 puncte procentuale la peste 192 de puncte procentuale, aproape valoarea maximă a ultimului an, însă mult mai mică decât cele 550 de puncte de bază înregistrate în 2011 la apogeul crizei datoriilor suverane.

Președintele italian Sergio Mattarella l-a convocat pe profesorul de drept Giuseppe Conte, candidatul celor două partide la funcția de premier, la o întâlnire târzie miercuri după-amiază. Ziarul La Repubblica a spus că Mattarella îi va cere lui Conte să încerce să formeze un guvern. .

Uniunea Europeană susține că Italia va avea în acest an, ca și în următorii ani. cea mai lentă creștere din zona euro cu 19 state membre

Datoria națională este de peste 130% din produsul intern brut, cea de-a doua cea mai mare din zona euro, o sarcină care va fi dificil de redus cu planul de cheltuieli propus. Rata șomajului din Italia se situează în mod constant în jur de 11%, cu mult peste media zonei euro de 8,5%.

În viitor, Banca Centrala Europeana pândește momentul prielnic pentru a stopa programul de relaxare cantitativa care a permis Italiei să mențină cheltuielile de finanțare a datoriilor sub control.

Într-un interviu publicat în 20 mai în Corriere della Sera, noul șef al agenției italiene pentru datoria publică, Davide Iacovoni, a încercat să risipească îngrijorarea, spunând că reorientarea BCE ar putea totuși să ofere în continuare sprijin pentru obligaâiunile italiene.

În plus față de preocupările legate de relaxarea cantitativă, țara trebuie să refinanțeze datoria cu scadența în acest an și anul viitor, respectiv 187 miliarde de euro și 233 miliarde de euro.

Partidul antisistem Mișcarea 5 stele și cel de extremă dreapta Liga câștigătoare ale alegerilor parlamentare au făcut un pas important pentru formarea unui guvern de coaliție prin publicarea unui program de politică comună.

Iată câteva dintre propunerile "guvernului schimbării":

Despre datoria publică a Italiei

Italia se confruntă cu o imensă datorie publică de 2.300 miliarde euro, sau 132% din PIB – a doua cea mai mare datorie din UE, după Grecia, ca procentaj din PIB. Coaliția celor două partide M5S-Liga promite să stimuleze economia prin majorarea cheltuielilor.

"Acțiunile guvernului vor viza un program de reducere a datoriei publice nu prin majorarea veniturilor bazată pe impozite suplimentare și austeritate, politici care nu și-au atins scopul, ci mai degrabă prin creșterea PIB-ului prin revigorarea cererii interne", se arată în document.

Doar patru propoziții din documentul programatic se referă la datoria publică și deficit.

Despre Uniunea Europeană



Coaliția euro-eurosceptică promite o serie de măsuri a guvernării în UE, inclusiv renegocierea tratatelor UE și revizuirea guvernanței economice a blocului în chestiuni precum moneda unică.

Despre impozitare și „venitul minim”



Liga a introdus politica sa a cotei unice de impozitare , adăugând un nou prag de 20% la cel de 15 procente propus înainte de alegeri. De asemenea, este inclus și „venitul minim”, punct esențial din programul celor de la Cinci Stele, care prevede plata a 780 de euro pe lună celor lipsiți de venituri, în timp ce cei care câștigă mai puțin decât venitul minim vor beneficia de venituri în plus. Acesta va fi revocat de la oricine refuză mai mult de trei oferte de angajare în termen de doi ani.

Despre pensii



În locul creșterii graduale a vârstei de pensionare la 67 de ani în 2019, coaliția populistă vrea ca pensionarea să intervină atunci când vârsta unei persoane plus perioada de cotizare la sistemul asigurarilor sociale ajunge la 100.