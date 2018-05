Cristi Danileț despre decizia CCR: Ministrul justitei a devenit seful procurorilor

Judecatorul Cristi Danilet, fost membru CSM, scrie ca decizia de Curtii Constitutionale politizeaza justitia și pune procurorii sub tutela ministrului justitiei, in timp ce CSM si presedintele sunt complet scosi din joc. Ce solutii are prsedintele? Poate refuza sa semneze revocarea lui Kovesi dar isi asuma riscul unei revocari din functie, scrie Danilet