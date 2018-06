Trump susține că e nevinovat, așa că nu o să fie forțat să ajungă să se autograțieze

Președintele american, cercetat pentru presupuse colaborări ale staff-ului său cu Rusia în timpul campaniei electorale, spune că se poate grația singur în cazul unei condamnări, dar adaugă că nu este vinovat cu nimic.

"După cum au afirmat numeroși experți în drept, am dreptul absolut de a mă grația singur, dar de ce as face acest lucru daca nu am făcut nimic rău? Între timp, vânătoarea de vrăjitoare fără sfârșit, coordonată de 13 democrați foarte supărați și conflictuali (și de altii), continua, apropiindu-se de alegerile parlamentare parțiale!", a scris Donald Trump, luni, pe contul lui de Twitter.

Postarea pe Twitter este un răspuns la un articol apărut în New York Times, care prezintă posibilele urmări ale anchetei privind presupusele contacte neortodoxe pe care le-ar fi avut cu oficiali ruși.

Reamintim că New York Times s-a declarat susținător al lui Hillary Clinton în campania electorală din 2016, iar după ce Donald Trump s-a instalat la Casa Albă, a fost deosebit de critic și a lansat dese atacuri la adresa actualului președinte.

Investigatia procurorului special Robert Mueller privind presupusele contacte ale echipei electorale a presedintelui Donald Trump cu Rusia ar putea avea diverse efecte juridice pentru actualul lider de la Casa Alba, putand conduce chiar la procedura demiterii, comenteaza cotidianul New York Times.

"Dintre toate intrebarile asociate investigatiei procurorului special, una iese in evidenta: Ce va face presedintele Donald Trump la final? Inculparea este o posibilitate care a devenit din ce in ce mai improbabila.

Biroul procurorului special Robert Mueller le-a transmis avocatilor presedintelui ca intentioneaza sa respecte perspectiva Departamentului Justitiei ca presedintii in functie nu pot fi inculpati indiferent ce arata dovezile. Cu toate acestea, daca Robert Mueller depisteaza vreo neregula, Donald Trump ar putea fi inculpat dupa incheierea mandatului", au comentat editorialistii Michael Schmidt, Charlie Savage, Alicia Parlapiano, Anjali Singhvi si Troy Griggs intr-un articol publicat in cotidianul The New York Times sub titlul "Cum se va derula investigatia efectuata de Robert Mueller pentru Donald Trump".

Experti in drept consultati de cotidianul The New York Times au analizat directiile si efectele pe care ancheta privind presupusele contacte cu Rusia le-ar putea avea pentru Donald Trump cat este in functie.

Una dintre posibilitati ar fi ca Robert Mueller sa nu depisteze nicio ilegalitate comisa de Donald Trump. In acest caz, ii va fi prezentat un raport lui Rod Rosenstein, procurorul general adjunct al SUA. Alta varianta ar fi sa se afle ca Donald Trump a incalcat legea. In acest caz, optiunea "mai putin agresiva" ar fi sesizarea Congresului, care poate decide initierea procedurii pentru demitere.

"Optiunea aplicata in cazul presedintelui Richard Nixon" ar fi sesizarea unui instante federale cu jurati si transmiterea unui raport adresat Congresului. Alta varianta, cea mai agresiva, ar fi inculparea presedintelui Donald Trump. In cazul in care Congresul va fi sesizat, parlamentarii pot ignora concluziile raportului procurorului Robert Mueller ori ale juratilor instantei federale sau pot trece la initierea procedurii pentru demiterea lui Donald Trump. Daca Robert Mueller va decide ca Donald Trump trebuie inculpat, este necesara aprobarea adjunctului procurorului general, Rod Rosenstein, si votul juratilor. Pot aparea urmatoarele directii: procesul poate fi amanat pana la finalul mandatului presedintelui Donald Trump; presedintele il poate demite pe Rod Rosenstein; avocatii presedintelui pot contesta inculparea sau Donald Trump se poate autogratia, generand contestatii la Curtea Suprema.

In cazul procedurii pentru demitere, Constitutia SUA prevede posibilitatea ca un presedinte sa fie inlaturat din functie pentru "tradare, coruptie si alte infractiuni grave ori delicte". Incadrarea faptelor trebuie facuta de membrii Congresului. Procedura demiterii va incepe cu audieri in Comisia pentru Afaceri Judiciare a Camerei Reprezentantilor, dupa care va fi vot in plen. Situatia va depinde foarte mult de rezultatul alegerilor legislative partiale programate in noiembrie, adica de noua majoritate parlamentara. Camera Reprezentantilor poate decide suspendarea presedintelui prin majoritate simpla.

In cazul in care Camera Reprezentantilor decide suspendarea presedintelui SUA, Senatul va organiza un proces pe tema acuzatiilor, monitorizat de presedintele Curtii Supreme de Justitie. Membrii Camerei Reprezentantilor vor fi procurori, iar senatorii vor decide prin vot nevinovatia sau vinovatia presedintelui SUA. Presedintele va fi aparat de avocati. Dupa procesul din Senat, presedintele poate fi sau nu condamnat printr-o majoritate de doua-treimi dintre membrii Senatului. Practic, Donald Trump va putea fi demis daca doua-treimi dintre senatori decid ca trebuie condamnat.

"Doar doi presedinti - Andrew Johnson, in 1868, si Bill Clinton, in 1998 - au fost suspendati de Camera Reprezentantilor; in 1974, Richard Nixon a demisionat pentru a evita sa fie suspendat. Niciun presedinte nu a fost demis de Senatul SUA prin aceasta procedura", explica The New York Times.