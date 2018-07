Proteste ale magistraților polonezi după ce șefa Curții Supreme a fost pensionată forțat

Conflictul dintre majoritatea judecătorilor Curții Supreme, 27 dintre ei riscând să fie pensionați din oficiu, și președintele PiS, Jaroslaw Kaczynski, considerat ca principalul decident al tarii in spatele Guvernului si al partidului conservator, se acutizează.

Pentru miercuri este anunțată o procesiune formată din zeci de judecători ai Curții Supreme, îmbrăcați în toga oficială, care o vor însoți pe președintele instituției, judecătorul Malgorzata Gersdorf, când va sosi la biroul ei, în cadrul unui protest fără precedent față de reforma justiției din Polonia, reformă criticată ferm de Comisia Europeană.

Judecătoarea Malgorzata Gersdorf și-a arătat, marți, deschis opoziția față de conducerea politică a țării, refuzând să iasă la pensie, așa cum cere reforma impusa de conservatorii partidului majoritar Lege si Justiție (PIS), informează AFP.

Conflictul intre majoritatea judecatorilor Curtii Supreme, dintre care 27 risca de asemenea sa fie pensionati din oficiu, si puterea politica se inscrie intr-un diferend mai vast intre Varsovia si Comisia Europeana, in legatura cu reformele judiciare lansate in numele unei eficiente mai mari a Justitiei.

Aceste reforme sunt percepute de criticii lor ca incalcand principiul separarii puterilor, in beneficiul puterii politice.

Exprimând de asemenea o pozitie critica fata de acestea, Comisia Europeana a lansat luni o procedura de infringement de urgenta impotriva Varsoviei. Aceasta ar putea duce, dupa mai multe etape, la sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) si la sanctiuni financiare.

La Varsovia, Malgorzata Gersdorf a fost primita, marti, de seful statului. Presedintele Andrzej Duda, fara sa-i transmita un document prin care o informeaza oficial despre incheierea atributiilor sale, i-a semnalat aceasta in mod implicit, anuntand ca un judecator al Curtii Supreme, Joze Iwulski, va asigura interimatul la conducerea institutiei, in asteptarea alegerii unui titular care sa-i succeada in functie.

O lovitura de teatru s-a produs atunci, Gersdorf anuntand ca ea l-a desemnat pe acelasi judecator, nu ca succesor al sau, ci ca inlocuitor "in timpul absentei sale". Ea a precizat dupa aceea ca intentioneaza sa-si ia concediu.

Cu umor, le-a spus jurnalistilor, dupa intalnirea cu Duda, ca a ajuns la un consens cu acesta asupra unui punct, informandu-l ca Iwulski este intr-adevar "un judecator bun".

Experti intervievati de media poloneze au estimat ca Malgorzata Gersdorf si-a facut bine jocul: desemnarea unui inlocuitor este coerenta cu viziunea sa asupra reformei, pe care ea o refuza, considerand-o partial neconstitutionala.

In timp ce demersul presedintelui Duda a parut mai putin limpede: de fapt, Iwulski are varsta de 66 de ani, altfel spus el ar trebui de asemenea sa fie pensionat din oficiu si nu desemnat pentru a conduce Curtea Suprema.

El a cerut sefului statului sa-si continue activitatea, asa cum il autorizeaza legea, dar a facut-o bazandu-se pe Constitutie si pe principiul inamovibilitatii judecatorilor si nu conform procedurii prevazute de reforma semnata de presedinte.

Grupuri din Opozitie au cerut locuitorilor Varsoviei sa vina la Curtea Suprema, miercuri dimineata, pentru a-i sustine pe judecatorii contestatari.

Marti seara deja, intre 4.000 si 5.000 de manifestanti se adunasera in fata sediului Curtii Supreme pentru a-si exprima sprijinul fata de presedintele acesteia.

Venita sa le multumeasca, Gersdorf a fost aplaudata cand a reafirmat ca va ramane in post "pana in 2020", conform mandatului sau de sase ani inscris in Constitutie.

De cealaltă parte, președintele PiS, partidul de guvernământ, Jaroslaw Kaczynscki, eminența cenușie din spatele Guvernului și al partidului conservator, a declarat tot marți într-un interviu că sfidarea judecătorilor se va finaliza „pe termen lung printr-o înfrângere dezastruoasă.”

Șeful statului polonez Andrzej Duda a confirmat că preşedintele Curţii Supreme, Malgorzata Gersdorf, se va retrage din funcţie pe 4 iulie, conform legislaţiei introduse de partidul de guvernământ Lege şi Justiţie (PiS), a anunţat marţi un consilier al preşedintelui Duda, relatează Reuters, informează Agerpres.

Noua legislaţie poloneză privind reforma Curţii Supreme, care intră în vigoare marţi şi prevede scăderea vârstei de pensionare a magistraţilor din această instituţie de la 70 de ani la 65 de ani, se află în centrul unui conflict între Polonia şi Uniunea Europeană.

Vârsta de pensionare a judecătorilor a fost coborâtă cu cinci ani de conservatori cu scopul afişat de a îndepărta magistraţii care şi-au început cariera înainte de căderea comunismului.

Comisia Europeană a lansat luni o procedură de infringement împotriva Poloniei, prin trimiterea unei scrisori de notificare oficială autorităţilor de la Varşovia, în legătură cu noua lege privind Curtea Supremă, şi le-a acordat autorităţilor poloneze un termen de 30 de zile pentru a răspunde.

''Comisia este de părere că aceste măsuri subminează principiul independenţei judecătoreşti, printre care inamovibilitatea judecătorilor'', a menţionat luni executivul comunitar.

La 20 decembrie 2017, Comisia Europeană a anunţat lansarea procedurii de activare a articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, în legătură cu temerile privind statul de drept în Polonia ca urmare a reformelor iniţiate în sistemul judiciar. Această procedură este declanşată atunci când se constată că într-un stat membru există un risc de încălcare gravă a valorilor UE şi ea poate duce la sancţiuni contra ţării respective.