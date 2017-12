După ce i s-a adresat ca un proxenet, Brăiloiu, despre colega de la USR: e ”conflictivă”

După ce obscenitatea demnă de un proxenet pe care i-a adresat-o colegei de la USR a devenit publică, senatorul PSD Tit-Liviu Brăiloiu se apără și susține că Florina Presadă e vinovată, pentru că e ”confictivă” și provoacă ”dezordine” în Parlament iar el e un gentleman care a urat-o frumos și elegant.

Psihologie/patologie tipică de abuzator lăsat liber și nesancționat de societate: după ce abuzează, se victimizează.

După ce s-a adresat colegei de la USR ca pe centură, excitat de gestul provocator și extrem de obscen al răspândirii unei cărți (aleasă ca oglindă artistică a fizionomiei PSD), Brăiloiu se victimizează și spune despre colega de la USR că ea este de vină: e ”conflictivă” (sic!) și face ”dezordine” în Parlament.

Bagajul sărăcuț de cuvinte și lentila meschină și grosolană prin care Brăiloiu filtrează realitatea nu-i permit alte reprezentări decât cele raportate la ”dezordine”. Neajutorat, pe Brăiloiu trebuie că-l ia cu vertij atunci când ceea ce vine din exteriorul său depășește bagajul cultural al unui proxenet.

Greu de crezut, dar domnul acesta a fost prefect al Constanței și este un onorabil reprezentant al PSD și al poporului care l-a ales în Comisia Juridică de numiri, disciplină, imunități și validări. Și vicepreședinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Tit Brăiloiu nu este la primul derapaj de acest fel. Într-un gest de protest extrem de curajos, cu spatele la cameră, ca să nu fie identificat, Brăiloiu a făcut un gest obscen către cameramanul care făcea imprudența să imortalizeze, în februarie 2017, momentul părăsirii de către PSD a plenului în timpul discursului lui Iohannis.

Joi a fost o noua zi de scandal in plenul Senatului. Senatorul USR Florina Presada a relatat pe Internet ca a fost injurata de senatorul PSD Liviu Brailoiu.

In imaginile transmise de televiziuni in cursul zilei de joi se vede cum un parlamentar se apropie de Presada sa o pupe. In acel moment, Brailoiu, care era langa ei, ar fi injurat-o.

Senatorul USR a refuzat sa repete cuvintele folosite de social-democrat, insa in filmarea transmisa de Realitatea TV se vede cum Presada se duce catre un coleg si ii zice ca senatorul i-a spus: "S*** p***, prințesă!", relatează ziare.com.

Dupa aceste acuzatii, Brailoiu s-a aparat si a negat ca ar fi spus asemenea lucruri.

Intr-o filmare realizata de un jurnalist Digi24, Brailoiu a fost intrebat daca intr-adevar a injurat-o pe Presada.

"Nu, nicidecum. Absolut deloc. a fost o urare de 'La multi ani!'. Cred ca a fost un gest frumos si elegant", a spus Brailoiu.

Intrebat de jurnalisti daca a injurat-o pe Presada, după care a atasat apelativul "printesa", Brailoiu a negat orice acuzatii.

Acesta sustine ca este "intotdeauna este un gentleman si este sub demnitatea lui de barbat sa jigneasca o femeie".

Intrebat daca Presada a inventat toata povestea, senatorul PSD a spus ca "probabil, nu stiu".

"Doamna senator este una conflictiva. O cunoaste tot Senatul. Provoaca tot timpul scandaluri si dezordine", a mai spus Liviu Brailoiu.

Brăiloiu nu e la primul derapaj de acest gen. În urmă cu numai câteva luni, în februarie 2017, în timpul discursului președintelui Iohannis în parlament, aleșii PSD au părăsit sala, moment imortalizat de televiziuni. Filmat în timp ce părăsea sala, Brăiloiu trece pe lângă cameraman căruia îi adresează un gest obscen, din aceeași categorie cu expresia folosită joi.

Un punct de vedere exprimat gestual de senatorul PSD la momentul 0.27 al înregistrării într-o afirmare extrem de curajos exprimată: cu spatele la cameră

Brăiloiu este membru în Comisia Juridică de numiri, disciplină, imunități și validări. Totodată, el este vicepreședintele Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.