Șeful ALDE Europa, alarmat de politizarea justiției românești. Discuții cu Tăriceanu și Toader

Justiţia din România ar trebui să fie independentă. O spune într-un interviu la RFI europarlamentarul olandez Johannes van Baalen, preşedinte al partidului european ALDE. El se declară îngrijorat şi anunţă că va avea discuţii cu autorităţile de la Bucureşti, inclusiv cu liderul ALDE din România, Călin Popescu Tăriceanu.

Johannes Cornelis van Baalen: Ca liberali si democrati europeni suntem ingrijorati. Nu este aceeasi situatie ca in Polonia si Ungaria, dar sistemul judiciar ar trebui sa fie independent, iar aceste legi nu ajuta in acest sens. Stiu ca din perspectiva Guvernului Romaniei argumentul este ca justitia a fost politizata in timpul presedintelui Basescu, iar ei spun ca aceste legi vor duce la o depolitizare, dar vrem sa avem discutii, pentru a vedea daca e chiar asa. Vom cerceta cu atentie aceste legi si vom discuta despre asta cu partenerii nostri din Romania.

Mai este si referendumul privind casatoria. Noi nu credem ca este util deloc. Deci suntem ingrijorati si dorim o dezbatere cu partea romana si de asemenea cu ALDE Romania, despre aceste evolutii, pentru ca nu ne place faptul ca sistemul judiciar din Romania va fi politizat.

Rep.: Ce mesati ii transmiteti liderului ALDE din Romania, Calin Popescu Tariceanu?

Johannes Cornelis van Baalen: Il cunosc foarte bine pe fostul premier Calin Popescu Tariceanu, acum presedinte al Senatului si-l respect foarte mult. Eu am cerut dintotdeauna: priviti dintr-o perspectiva liberala cum ati putea avea un stat de drept mai curat, cum sa faceti sistemul judiciar mai independent. Deci acesta este un aspect important. Iar in privinta referendumului privind familia, folositi viziunea liberala, potrivit careia oamenii se pot casatori indiferent de orientarea lor sexuala. Dar noi dezbatem acest lucru cu partidul domnului Tariceanu. Ei raman bunii nostri prieteni, fara dubiu, dar vrem mai multe clarificari.

