Secretarul general al CE, apel la Iohannis pentru a cere expertiza Comisiei de la Venetia

Thorbjorn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei, a trimis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis in care face apel la solicitarea unei expertize a Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste modificarea legilor Justitiei, adoptate in aceasta saptamana de Parlamentul de la Bucuresti.